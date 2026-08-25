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Economía

Bebidas alcohólicas se suben a la discusión previa del Paquete Económico 2027; proponen ajustar IEPS

Productores e investigadores coinciden en que se debe cambiar a un gravamen por contenido alcohólico.
mar 25 agosto 2026 05:38 PM
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Bebidas alcohólicas en botellas; vino, cerveza y destilados. Foto: iStock.
La Alianza por la Justicia Fiscal propone cambiar el impuesto IEPS vigente por una cuota sobre el contenido alcohólico, diferenciado por tipo de bebida (cerveza, vinos y destilados) que grave directamente la cantidad de alcohol puro en cada envase, sin importar su precio de venta. (Foto: iStock. )

Rumbo a la presentación del Paquete Económico 2027, la posibilidad de hacer cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas alcohólicas como cervezas, vinos y destilados se sube a la mesa de discusión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe presentar el proyecto para el siguiente año antes del 8 de septiembre, en medio de la urgente necesidad de incrementar los ingresos para reducir el déficit público , y satisfacer las necesidades del sector salud, entre estas la prevención y atención de daños por consumo de productos nocivos como el alcohol.

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En este sentido, el año pasado se hicieron cambios al gravamen de bebidas azucaradas y edulcoradas como refrescos, jugos y bebidas deportivas, tabacos y juegos con apuesta, los cuales aplican desde 2026, dejando pendientes revisiones al IEPS que aplica a productos como las bebidas alcohólicas y los alimentos ultraprocesados, explicó José Luis Clavellina, cirector de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en la presentación del cuadernillo “Propuestas de Impuestos Saludables: por más derechos y cuidados en México”.

La Alianza por la Justicia Fiscal que congrega al CIEP, Fundar, México Evalúa, OXFAM México, Instituto del Sur Urbano, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y la fundación Friedrich Ebert Stiftung, y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL)-, proponen, cada uno por su cuenta, cambios para el gravamen a las bebidas alcohólicas de cara a la presentación del Paquete Económico 2027.

“Sabemos que no hubo ningún cambio a los impuestos a las bebidas alcohólicas, el año pasado , estos impuestos se han mantenido igual, durante más de una década, tuvieron un pequeño ajuste en el 2014, pero muy pequeño, y además tienen muchos problemas en su infraestructura”, comentó Belén Saenz, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Por lo anterior es indispensable modificar la forma en la que este gravamen está diseñado, “esto es preocupante porque estamos hablando de las principales causas de enfermedad y muerte en el país, y al mismo tiempo sabemos que estos impuestos son una herramienta, muy eficiente, cuesta poco implementarlos y los beneficios que generan son enormes”, agregó Saenz.

¿Qué impuestos tienen las bebidas alcohólicas en México?

Actualmente, en México las bebidas alcohólicas se cargan de impuestos bajo un marco fiscal mixto, es decir, que existen gravámenes a nivel federal, estatal y municipal.

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A nivel federal, el IEPS tiene tres tasas según el nivel de contenido alcohólico del producto: 26.5% para bebidas con graduación alcohólica de hasta 14 grados Gay-Lussac (cervezas, vinos tintos y espumosos); 30% para más de 14 grados y hasta 20 (vinos fortificados, vermut, sake, vinos dulces); y de 53% con niveles de más de 20 grados (destilados; vodka, ginebra, wiski, tequila).

A nivel estatal, entre los estados que cobran impuestos locales, dependiendo cada legistlación están: Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí. Y a nivel municipal los establecimientos pagan derechos por licencias de manera diferenciada conforme al giro principal (venta al menudeo, elaboración, restaurante, salón), el tipo de alcohol (cerveza, vinos, otras bebidas) e incluso el formato (botella cerrada, copeo) que comercializará en su establecimiento, detalla el Cuadernillo de la Alianza por la Justicia Fiscal.

Por ahora, de frente al Paquete Económico del siguiente año, que contendrá la Ley de Ingresos de la Federación donde se determinan las cargas tributarias, el ojo está puesto en el IEPS federal, la CIVyL refiere que el esquema ad valorem vigente determina el IEPS a partir del precio de la bebida, mientras que la propuesta del sector plantea transitar hacia un modelo ad quantum, basado en volumen y contenido alcohólico, un modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pago de impuestos en oficinas. Foto: Artemio Guerra Baz/Cuartoscuro.
Economía

Los impuestos financiarán 70% del gasto público en 2027, un máximo desde 1990

Cambios en IEPS a bebidas alcohólicas tienen potencial de 3,900 millones de pesos

El cambio propuesto por la CIVyL generaría una recaudación extra de 3,900 millones de pesos adicionales en la recaudación conjunta de IEPS e IVA sin aumentar la carga fiscal total.

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"Una regla común basada en litros de alcohol puro con una cuota fija, permitiría que todas las categorías contribuyan bajo el mismo criterio, y reduciría la presión fiscal sobre el valor agregado de cadenas mexicanas como tequila, mezcal, bacanora, raicilla, sotol, charanda, vino mexicano y cerveza artesanal”, destacó un comunicado de prensa de la CIVyL.

No obstante, “lo que tenemos revisar, es que, si hacen un cambio de esquema a cuotas, la carga no sea menor a la de ahora. Incluso la industria ha dicho que sería más fácil pagar una cuota por litro de alcohol, que un impuesto ad valorem. Pero hay que revisar que esta cuota tendría que ser distinta, por tipo de bebida, porque no es lo mismo la cuota que pueda pagar la cerveza, los vinos de mesa, a destilados como el tequila. Una cuota pareja para todo, afectaría a la cerveza, un poco a los vinos, pero beneficiaria a los productores de destilados, ahí incluso podría reducirse el precio y aumentar el consumo de ese tipo de bebidas, el cambio está bien pero habría revisar por grado de alcohol y tipo de bebida”, apuntó Clavellina.

La Alianza por la Justicia Fiscal propone cambiar el impuesto vigente por una cuota sobre el contenido alcohólico, diferenciado por tipo de bebida (cerveza, vinos y destilados) que grave directamente la cantidad de alcohol puro en cada envase, sin importar su precio de venta. Además plantea incrementar el costo de los derechos existentes que debe pagar la industria para operar. Etiquetar los recursos que se obtengan de estos gravámenes tras el objetivo de destinarlos para programas de prevención, atención y cesación. También armonizar las bases mínimas gravables para el cobro de impuestos y derechos locales.

Bebidas alcohólicas reportan bajas en recaudación

De acuerdo con la CIVyL, el esquema actual no está dando mejores resultados en la recaudación, Euromonitor International refiere que la evasión asociada al mercado informal de destilados representa alrededor de 19,500 millones de pesos anuales.

En tanto, cifras de Hacienda destacan que la recaudación real del IEPS de bebidas alcohólicas cayó 10.9% en el primer semestre de 2026, mientras el que se recauda por cervezas y bebidas refrescantes cayó 9.2% frente al mismo periodo del año pasado.


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