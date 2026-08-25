En este sentido, el año pasado se hicieron cambios al gravamen de bebidas azucaradas y edulcoradas como refrescos, jugos y bebidas deportivas, tabacos y juegos con apuesta, los cuales aplican desde 2026, dejando pendientes revisiones al IEPS que aplica a productos como las bebidas alcohólicas y los alimentos ultraprocesados, explicó José Luis Clavellina, cirector de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en la presentación del cuadernillo “Propuestas de Impuestos Saludables: por más derechos y cuidados en México”.

La Alianza por la Justicia Fiscal que congrega al CIEP, Fundar, México Evalúa, OXFAM México, Instituto del Sur Urbano, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y la fundación Friedrich Ebert Stiftung, y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL)-, proponen, cada uno por su cuenta, cambios para el gravamen a las bebidas alcohólicas de cara a la presentación del Paquete Económico 2027.

“Sabemos que no hubo ningún cambio a los impuestos a las bebidas alcohólicas, el año pasado , estos impuestos se han mantenido igual, durante más de una década, tuvieron un pequeño ajuste en el 2014, pero muy pequeño, y además tienen muchos problemas en su infraestructura”, comentó Belén Saenz, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Por lo anterior es indispensable modificar la forma en la que este gravamen está diseñado, “esto es preocupante porque estamos hablando de las principales causas de enfermedad y muerte en el país, y al mismo tiempo sabemos que estos impuestos son una herramienta, muy eficiente, cuesta poco implementarlos y los beneficios que generan son enormes”, agregó Saenz.

¿Qué impuestos tienen las bebidas alcohólicas en México?

Actualmente, en México las bebidas alcohólicas se cargan de impuestos bajo un marco fiscal mixto, es decir, que existen gravámenes a nivel federal, estatal y municipal.