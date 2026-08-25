"Una regla común basada en litros de alcohol puro con una cuota fija, permitiría que todas las categorías contribuyan bajo el mismo criterio, y reduciría la presión fiscal sobre el valor agregado de cadenas mexicanas como tequila, mezcal, bacanora, raicilla, sotol, charanda, vino mexicano y cerveza artesanal”, destacó un comunicado de prensa de la CIVyL.
No obstante, “lo que tenemos revisar, es que, si hacen un cambio de esquema a cuotas, la carga no sea menor a la de ahora. Incluso la industria ha dicho que sería más fácil pagar una cuota por litro de alcohol, que un impuesto ad valorem. Pero hay que revisar que esta cuota tendría que ser distinta, por tipo de bebida, porque no es lo mismo la cuota que pueda pagar la cerveza, los vinos de mesa, a destilados como el tequila. Una cuota pareja para todo, afectaría a la cerveza, un poco a los vinos, pero beneficiaria a los productores de destilados, ahí incluso podría reducirse el precio y aumentar el consumo de ese tipo de bebidas, el cambio está bien pero habría revisar por grado de alcohol y tipo de bebida”, apuntó Clavellina.
La Alianza por la Justicia Fiscal propone cambiar el impuesto vigente por una cuota sobre el contenido alcohólico, diferenciado por tipo de bebida (cerveza, vinos y destilados) que grave directamente la cantidad de alcohol puro en cada envase, sin importar su precio de venta. Además plantea incrementar el costo de los derechos existentes que debe pagar la industria para operar. Etiquetar los recursos que se obtengan de estos gravámenes tras el objetivo de destinarlos para programas de prevención, atención y cesación. También armonizar las bases mínimas gravables para el cobro de impuestos y derechos locales.
Bebidas alcohólicas reportan bajas en recaudación
De acuerdo con la CIVyL, el esquema actual no está dando mejores resultados en la recaudación, Euromonitor International refiere que la evasión asociada al mercado informal de destilados representa alrededor de 19,500 millones de pesos anuales.
En tanto, cifras de Hacienda destacan que la recaudación real del IEPS de bebidas alcohólicas cayó 10.9% en el primer semestre de 2026, mientras el que se recauda por cervezas y bebidas refrescantes cayó 9.2% frente al mismo periodo del año pasado.