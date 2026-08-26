Crecimiento aeroespacial bajo presión

La industria aeroespacial mexicana mantiene una trayectoria ascendente que se remonta a más de dos décadas. Desde 2004, sus exportaciones registran un crecimiento promedio anual de 14%, una tasa superior al avance mundial del sector, según Prodensa.

Sin embargo, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) anticipó una moderación para este año, porque estima que el sector crecería 7% en 2026 ante la incertidumbre relacionada con la revisión del T-MEC y los aranceles que afectan materiales utilizados por las empresas.

La exposición al mercado estadounidense amplifica ese riesgo, ya que alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas de componentes aeronáuticos tiene como destino Estados Unidos, mientras el resto se distribuye entre Canadá y distintos países europeos.

FEMIA planteó que la industria necesita mayor certeza en los procesos de importación y exportación, además de la eliminación de aranceles aplicados a materiales metálicos y aluminio. Para la federación, cualquier cambio que afecte a uno de los tres socios comerciales repercute en el resto debido a la integración de sus cadenas productivas.

Economía, optimista con potencial aeroespacial

Frente a las alertas de la industria, la Secretaría de Economía mantiene una lectura más enfocada en el potencial del sector. La dependencia incluyó a la actividad aeroespacial entre las cadenas estratégicas del Plan México, que busca elevar 15% el contenido nacional hacia 2030, fortalecer la proveeduría local y acercar los proyectos tecnológicos a empresas y fondos de inversión.

El secretario Marcelo Ebrard señaló que México contaba con 386 empresas aeroespaciales y planteó la meta de colocar al país entre los 10 mayores productores mundiales. En InnovaFest Querétaro 2026, Economía volvió a presentar al sector como una de sus prioridades de innovación, con la participación de Airbus, Honeywell, Safran y FEMIA.

El objetivo de elevar el contenido nacional responde a uno de los desafíos de la industria: aumentar la participación de empresas mexicanas en una cadena dominada por grandes fabricantes y proveedores internacionales. También implica avanzar hacia actividades de mayor valor agregado, como el diseño, la ingeniería y el desarrollo tecnológico.