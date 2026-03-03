México ya es indispensable para Estados Unidos en exportaciones aeroespaciales y la industria no para de crecer

La estimación de la Femia para 2025 apuntaba a exportaciones por 12,000 millones de dólares. Aún no publica la cifra final, pero al considerar las principales fracciones arancelarias y los datos de Banxico, el monto rondaría en más de 13,600 millones.

Alrededor de 80% de la exportaciones aeroespaciales mexicanas tienen como destino Estados Unidos.

Las importaciones también crecieron, pasaron de 5,400 millones de dólares en 2021 a 8,600 millones en 2024. Estados Unidos domina como proveedor, con envíos que subieron de 4,300 a 6,300 millones. Esa doble vía comercial confirma algo que el gobierno estadounidense ya reconoce abiertamente: México es parte de su propia cadena aeroespacial.

De hecho, el Servicio Comercial de Estados Unidos, en su reporte de 2026, identifica a la industria aeroespacial como uno de los 16 sectores mexicanos con mayores oportunidades para empresas estadounidenses. México fabrica piezas críticas y ensambles especializados que alimentan programas globales donde participan firmas estadounidenses.

El crecimiento también se ve en el número de compañías, pues en 2004 operaban cerca de 100 empresas aeroespaciales en México. Para mediados de 2023 la cifra llegó a 368, las cuales producen fuselajes, arneses eléctricos, sistemas de aviónica, turbinas, subconjuntos estructurales y componentes que luego se integran en aeronaves comerciales, ejecutivas o militares en distintas partes del mundo.

La inversión extranjera explica buena parte de este avance, el protagonismo es de Estados Unidos, concentra 48% del capital instalado en el sector y Francia alrededor de 10%. Airbus, Boeing, Bombardier, Safran, Honeywell, GE y RTX operan en territorio mexicano que instalaron líneas de producción, desarrollaron proveedores locales y formaron talento especializado.

El modelo mexicano es distinto al estadounidense, porque aquí la fortaleza no está en ensamblar el avión completo, sino en producir piezas críticas y ensambles de alta precisión. La manufactura genera 79% de los ingresos del sector. Los servicios de mantenimiento, reparación y revisión aportan 10%, mientras la ingeniería representa 11%. Es un perfil técnico, especializado y cada vez más sofisticado.