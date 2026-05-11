Precio del jitomate se dispara hasta los 80 pesos por kilo y la Profeco aconseja cambiar las recetas para ahorrar

¿Cuál es la receta que propone Profeco?
“Estamos proponiendo el tomate o tomatillo como una alternativa al uso del jitomate. Lo tenemos desde 30 pesos en mercados públicos y centrales de abasto, en centros departamentales un poco más caro”, dijo César Iván Escalante Ruiz.
Mole de olla verde
La Profeco promedia esta receta en 202 pesos para seis promociones, aunque el precio aumenta debido a que la receta la publicaron en enero de 2025; aunque la recomendación hecha por Profeco se centró en utilizar tomatillo en vez de jitomate.
Ingredientes:
Para el caldillo:
• 300 g de tomate verde
• 2 chiles cuaresmeños en mitades y con semillas
• 1 chile poblano sin semillas y en cubos grandes
2 dientes de ajo
• 1 taza de hojas de cilantro con el tallo
• 2 tazas de hojas de espinaca
• 2 tazas de agua
Para cocer la carne:
• 750 g de chambarete de res o falda de res, en cubos medianos
• 1 cebolla
• 3 hojas de laurel fresco
• 1.5 L de agua
• 1 diente de ajo
Para acompañar:
• 1 taza de cebolla finamente picada
• 1 taza de rábanos en medias lunas delgadas
• 1 aguacate en rebanadas
• Limón
• Tortillas de maíz
Preparación:
1.- Coloca en una cacerola los ingredientes para cocer la carne, sal al gusto y cocina por 45 o 50 minutos.
2.- Pon todos los ingredientes para el caldillo en una licuadora —empezando por los tomates, los chiles y terminando con las hierbas— y licua por unos minutos hasta que todo esté molido.
3.- Revisa que la carne esté cocida, retira la cebolla, el laurel, el ajo y reserva.
4.- En la misma cacerola —donde está la carne— vierte el caldillo, rectifica la sazón y remueve.
La Profeco promedia esta receta en 202 pesos para seis porciones, aunque el precio aumenta debido a que la receta la publicaron en enero de 2025; aunque la recomendación hecha por Profeco se centró en utilizar tomatillo en vez de jitomate.
El titular de la Profeco agregó que esta recomendación es para proteger la economía de las familias ante la inflación que afecta al país derivada de diversos factores y que afecta a los hogares con menores ingresos.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación mensual de 0.20% en abril, por debajo del 0.33% observado en el mismo mes del año pasado.
Entre los productos con mayores aumentos destacaron el jitomate, con un alza mensual de 19.25% .
Esta sugerencia recuerda a la que realizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando recomendó a los automovilistas usar gasolina Magna en lugar de Premium ante los altos precios de esta última, que superaban los 29 pesos por litro.