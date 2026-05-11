Precio del jitomate se dispara hasta los 80 pesos por kilo y la Profeco aconseja cambiar las recetas para ahorrar

Entre los acuerdos a los que se llegaron están los siguientes:

Publicación diaria y monitoreo permanente de precios.

La vinculación directa entre productores con cosecha disponible y bodegas de centrales de abasto.

Instalación de mesas de diálogo con cadenas de autoservicio para impulsar la comercialización directa.

En las próximas semanas se espera una mayor disminución del precio, con el avance de cosechas tempranas en Morelos y Puebla Profeco

Sin embargo, no se mencionó un tope o precio máximo para el jitomate.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación anual de 4.45% en abril, de acuerdo a datos del Inegi, en una tasa superior a la meta del banco central de entre 3% y 4%.

Entre los productos con mayores aumentos destacaron el jitomate, con un alza mensual de 19.25%; el chile serrano, con 36.27%; el chile poblano, con 41.42%, y la papa, con 12.23%. Por otro lado, también aumentaron los precios de la gasolina premium (6.16%), el gas LP (1.56%) y los alimentos preparados en fondas y taquerías (0.49%).

¿Cuál es el precio del jitomate saladet?

El titular de la Profeco detalló que el precio promedio actual del jitomate saladette en las centrales de abastos es de 40.76 pesos, mientras que en la cadena comercial Bodega Aurrerá es de 50.19 pesos, en mercados públicos es de 50.76 pesos, en tiendas Soriana en 54.57 pesos, en Chedraui en 54.82 pesos, en Walmart en 58.81 pesos y en La Comer en 58.90 pesos.

En el país existen variedades de jitomate. (Foto: iStock)

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, durante los primeros once días de mayo, el precio frecuente del kilo del jitomate saladette se ubicó de la siguiente manera:

Tres entidades más caras

1.- Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz: 80 pesos

2.-Mercado de Abasto de Cd. Juárez, Chihuahua: 80 pesos

3.-Central de Abastos de Acapulco, Guerrero: 50 pesos

Tres entidades más baratas

1.- Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 20 pesos

2.- Central de Abasto de Culiacán, Sinaloa: 28 pesos

3.- Zona de Abasto de Mazatlán, Sinaloa: 29 pesos