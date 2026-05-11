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Jitomate llega a 80 pesos el kilo y la Profeco da consejos para que cocines con tomate verde

El titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, anuncia acuerdos a los que se llegaron con instituciones gubernamentales e Institución Privada.
lun 11 mayo 2026 01:13 PM
Precio del jitomate se dispara hasta los 80 pesos por kilo y la Profeco aconseja cambiar las recetas para ahorrar
El titular de la Profeco destacó los acuerdos a los que se llegó con las centrales de abasto del país con el objetivo de que se mantengan en un precio promedio el kilo de jitomate y tomate. (Foto: iStock)

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, anunció un acuerdo para contener el alza del precio del jitomate saladette y que incluye a organismos gubernamentales y representantes de 60 centrales de abastos en el país.

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, el funcionario federal detalló que se tuvieron cinco mesas de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura, la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca) y centrales de abastos.

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Entre los acuerdos a los que se llegaron están los siguientes:

  • Publicación diaria y monitoreo permanente de precios.
  • La vinculación directa entre productores con cosecha disponible y bodegas de centrales de abasto.
  • Instalación de mesas de diálogo con cadenas de autoservicio para impulsar la comercialización directa.
En las próximas semanas se espera una mayor disminución del precio, con el avance de cosechas tempranas en Morelos y Puebla
Profeco

Sin embargo, no se mencionó un tope o precio máximo para el jitomate.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación anual de 4.45% en abril, de acuerdo a datos del Inegi, en una tasa superior a la meta del banco central de entre 3% y 4%.

Entre los productos con mayores aumentos destacaron el jitomate, con un alza mensual de 19.25%; el chile serrano, con 36.27%; el chile poblano, con 41.42%, y la papa, con 12.23%. Por otro lado, también aumentaron los precios de la gasolina premium (6.16%), el gas LP (1.56%) y los alimentos preparados en fondas y taquerías (0.49%).

¿Cuál es el precio del jitomate saladet?

El titular de la Profeco detalló que el precio promedio actual del jitomate saladette en las centrales de abastos es de 40.76 pesos, mientras que en la cadena comercial Bodega Aurrerá es de 50.19 pesos, en mercados públicos es de 50.76 pesos, en tiendas Soriana en 54.57 pesos, en Chedraui en 54.82 pesos, en Walmart en 58.81 pesos y en La Comer en 58.90 pesos.

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En el país existen variedades de jitomate. (Foto: iStock)

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De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, durante los primeros once días de mayo, el precio frecuente del kilo del jitomate saladette se ubicó de la siguiente manera:

Tres entidades más caras

1.- Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz: 80 pesos

2.-Mercado de Abasto de Cd. Juárez, Chihuahua: 80 pesos

3.-Central de Abastos de Acapulco, Guerrero: 50 pesos

Tres entidades más baratas

1.- Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 20 pesos

2.- Central de Abasto de Culiacán, Sinaloa: 28 pesos

3.- Zona de Abasto de Mazatlán, Sinaloa: 29 pesos

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¿Cuál es la receta que propone Profeco?

Estamos proponiendo el tomate o tomatillo como una alternativa al uso del jitomate. Lo tenemos desde 30 pesos en mercados públicos y centrales de abasto, en centros departamentales un poco más caro”, dijo César Iván Escalante Ruiz.

Mole de olla verde

La Profeco promedia esta receta en 202 pesos para seis promociones, aunque el precio aumenta debido a que la receta la publicaron en enero de 2025; aunque la recomendación hecha por Profeco se centró en utilizar tomatillo en vez de jitomate.

Ingredientes:

Para el caldillo:

• 300 g de tomate verde

• 2 chiles cuaresmeños en mitades y con semillas

• 1 chile poblano sin semillas y en cubos grandes

2 dientes de ajo

• 1 taza de hojas de cilantro con el tallo

• 2 tazas de hojas de espinaca

• 2 tazas de agua

Para cocer la carne:

• 750 g de chambarete de res o falda de res, en cubos medianos

• 1 cebolla

• 3 hojas de laurel fresco

• 1.5 L de agua

• 1 diente de ajo

Para acompañar:

• 1 taza de cebolla finamente picada

• 1 taza de rábanos en medias lunas delgadas

• 1 aguacate en rebanadas

• Limón

• Tortillas de maíz

Preparación:

1.- Coloca en una cacerola los ingredientes para cocer la carne, sal al gusto y cocina por 45 o 50 minutos.

2.- Pon todos los ingredientes para el caldillo en una licuadora —empezando por los tomates, los chiles y terminando con las hierbas— y licua por unos minutos hasta que todo esté molido.

3.- Revisa que la carne esté cocida, retira la cebolla, el laurel, el ajo y reserva.

4.- En la misma cacerola —donde está la carne— vierte el caldillo, rectifica la sazón y remueve.

La Profeco promedia esta receta en 202 pesos para seis porciones, aunque el precio aumenta debido a que la receta la publicaron en enero de 2025; aunque la recomendación hecha por Profeco se centró en utilizar tomatillo en vez de jitomate.

El titular de la Profeco agregó que esta recomendación es para proteger la economía de las familias ante la inflación que afecta al país derivada de diversos factores y que afecta a los hogares con menores ingresos.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una inflación mensual de 0.20% en abril, por debajo del 0.33% observado en el mismo mes del año pasado.

Entre los productos con mayores aumentos destacaron el jitomate, con un alza mensual de 19.25% .

Esta sugerencia recuerda a la que realizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando recomendó a los automovilistas usar gasolina Magna en lugar de Premium ante los altos precios de esta última, que superaban los 29 pesos por litro.

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural recordó que el jitomate fue domesticado por los pueblos mesoamericanos hace 2,600 años; entre la variedad se encuentra el redondo (bola), saladette o guajillo, pera, cereza o cherry, además por su calidad nos posiciona como líderes mundiales en exportación.

En el norte de México, se emplea el vocablo tomate, mientras que en el centro y sur se prefiere jitomate.

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Jitomate Caldos

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