Con este nivel de deuda respecto al PIB, se "mantuvo una evolución sostenible, que contribuyó a preservar la confianza de los mercados financieros, conservar el grado de inversión y mantener condiciones favorables de financiamiento”, destacó la SHCP a cargo de Édgar Amador Zamora en el comunicado de prensa el Informe de las Finanzas y Deuda Públicas de julio.

De frente al Paquete Económico 2027 , que se entrega a más tardar el 8 de septiembre, el gobierno de México tiene encima el ojo de las tres calificadoras internacionales de crédito S&P, Moody’s y Fitch, a través de la SHCP, debe presentar perspectivas y medidas para reducir la diferencia o déficit fiscal entre el gasto público y los ingresos por impuestos y petróleo que pierden ritmo, y que es compensada con deuda.

Tan solo al cierre de julio, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) reportaron un saldo de 727,500 millones de pesos; 39,700 millones más que los reportados el año pasado.

De acuerdo con Hacienda, la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 48.3% del PIB, con una alta participación de instrumentos en moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo, características que reducen los riesgos cambiarios y de refinanciamiento.

Pago de intereses por la deuda pública decrece 4.9%

Por el saldo histórico de la deuda, cada mes Hacienda paga los intereses correspondientes o costo financiero. Estos llegaron 759,369 millones de pesos en enero-julio, esto representó un descenso real anual de 4.9%, y de -114,856 millones frente a lo programado.

La dependencia destacó que el costo financiero se vio “favorecido por la apreciación cambiaria y la estrategia de manejo de pasivos, orientada a optimizar el perfil de vencimientos y mantener condiciones favorables de financiamiento”.