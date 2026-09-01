México aumenta 20.2% sus exportaciones a Canadá en plena tensión con EU

Entre enero y junio de 2026, las exportaciones mexicanas a Canadá sumaron 12,258 millones de dólares, 20.2% más que los 10,200 millones registrados en igual periodo de 2025, según datos del Banco de México.

Estados Unidos mantuvo una ventaja amplia, pero casi no creció. Sus ventas a Canadá pasaron de 172,617 a 175,826 millones de dólares, un incremento de 1.9%, de acuerdo con información de la Oficina del Censo.

Estados Unidos todavía exporta a Canadá más de 14 veces lo que México, pero la diferencia está en el ritmo. Los envíos mexicanos crecieron a una tasa más de 10 veces superior a la estadounidense.

Ese movimiento ocurre después de más de un año de fricciones entre Washington y Ottawa, ya que la relación se tensó desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pero el trato hacia los dos socios del T-MEC no produjo la misma respuesta.

México apostó por negociar y evitó una represalia inmediata, mientras que Canadá eligió otro camino. En marzo de 2025 impuso aranceles de 25% sobre mercancías estadounidenses. La lista alcanzó acero, aluminio, herramientas, computadoras, servidores y monitores, entre otros productos, y dejó fuera a los bienes de origen mexicano.

Canadá ajusta sus compras

Los primeros cambios aparecieron en 2025, pues las importaciones canadienses de bienes estadounidenses disminuyeron 3%, una pérdida de 14,600 millones de dólares canadienses. Las compras a México siguieron la dirección contraria: aumentaron 19.6% en un año.

El informe State of Trade 2026, de la Oficina del Economista en Jefe de Global Affairs Canada, identifica los productos que impulsaron ese avance: vehículos de carga, automóviles de pasajeros y unidades de procesamiento de datos.

En el retroceso de las compras a Estados Unidos influyeron varios factores. El reporte menciona los aranceles de Washington, las represalias adoptadas por Ottawa y los problemas de la industria automotriz. Al mismo tiempo, las importaciones canadienses de bienes y servicios procedentes de otros países aumentaron 11.2%.