La pelea comercial entre Estados Unidos y Canadá empieza a mover las compras canadienses. México, aunque todavía ocupa un lugar muy inferior al de su vecino en ese mercado, avanza con mayor rapidez.
México aumenta 20.2% sus exportaciones a Canadá en plena tensión con EU
Entre enero y junio de 2026, las exportaciones mexicanas a Canadá sumaron 12,258 millones de dólares, 20.2% más que los 10,200 millones registrados en igual periodo de 2025, según datos del Banco de México.
Estados Unidos mantuvo una ventaja amplia, pero casi no creció. Sus ventas a Canadá pasaron de 172,617 a 175,826 millones de dólares, un incremento de 1.9%, de acuerdo con información de la Oficina del Censo.
Estados Unidos todavía exporta a Canadá más de 14 veces lo que México, pero la diferencia está en el ritmo. Los envíos mexicanos crecieron a una tasa más de 10 veces superior a la estadounidense.
Ese movimiento ocurre después de más de un año de fricciones entre Washington y Ottawa, ya que la relación se tensó desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pero el trato hacia los dos socios del T-MEC no produjo la misma respuesta.
México apostó por negociar y evitó una represalia inmediata, mientras que Canadá eligió otro camino. En marzo de 2025 impuso aranceles de 25% sobre mercancías estadounidenses. La lista alcanzó acero, aluminio, herramientas, computadoras, servidores y monitores, entre otros productos, y dejó fuera a los bienes de origen mexicano.
Canadá ajusta sus compras
Los primeros cambios aparecieron en 2025, pues las importaciones canadienses de bienes estadounidenses disminuyeron 3%, una pérdida de 14,600 millones de dólares canadienses. Las compras a México siguieron la dirección contraria: aumentaron 19.6% en un año.
El informe State of Trade 2026, de la Oficina del Economista en Jefe de Global Affairs Canada, identifica los productos que impulsaron ese avance: vehículos de carga, automóviles de pasajeros y unidades de procesamiento de datos.
En el retroceso de las compras a Estados Unidos influyeron varios factores. El reporte menciona los aranceles de Washington, las represalias adoptadas por Ottawa y los problemas de la industria automotriz. Al mismo tiempo, las importaciones canadienses de bienes y servicios procedentes de otros países aumentaron 11.2%.
Mark Carney heredó esa disputa y después la llevó a otra etapa. En julio de 2026, la administración Trump anunció aranceles de 50% sobre productos canadienses. Washington acusó a Ottawa de discriminar a sus vehículos, bebidas alcohólicas y lácteos.
El intento de alcanzar un acuerdo terminó el 21 de agosto, cuando Carney suspendió las negociaciones después de que Estados Unidos modificó sus condiciones a última hora. A juicio del primer ministro, los nuevos términos eran injustos, carecían de sentido económico y ponían en duda la confiabilidad de cualquier pacto.
“Estados Unidos cambió”, dijo Carney al anunciar la ruptura. También sostuvo que Canadá no volvería a la relación que mantuvo durante décadas con su principal socio y prometió responder dólar por dólar.
La siguiente represalia entrará en vigor el 8 de septiembre. Canadá aplicará tasas de 15%, 25% y 50% sobre productos estadounidenses por 27,600 millones de dólares canadienses. Entre los bienes afectados aparecen acero, aluminio, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, papel, electrónicos, muebles y ropa. Los automóviles de EU continuarán sujetos a las medidas que ya estaban vigentes.
Ahí se abre una oportunidad para México, ya que para un comprador canadiense, algunos proveedores mexicanos pueden resultar más competitivos frente a productos de Estados Unidos encarecidos por los aranceles.
Una relación que crece
El avance de México no nació del todo con la tensión entre Trump y Canadá. El comercio con Canadá ya recorría una trayectoria ascendente, interrumpida solo por el golpe de la pandemia.
México exportó 14,080 millones de dólares a Canadá en 2018 y 14,316 millones en 2019. En 2020, los envíos se contrajeron 22.2% y bajaron a 11,139 millones, el menor monto del periodo analizado.
La recuperación tomó fuerza a partir de 2021. Las ventas alcanzaron 13,060 millones de dólares ese año y subieron a 15,586 millones en 2022. En 2023 rebasaron los 18,000 millones; en 2024 llegaron a 18,906 millones y en 2025 marcaron un máximo de 22,168.8 millones, 17.3% más que un año antes.
De 2018 a 2025, las exportaciones mexicanas a Canadá aumentaron 57.5%, con una tasa media anual cercana a 6.7%. El resultado de la primera mitad de 2026 confirma el impulso.
Buena parte de la aceleración reciente proviene del capítulo de vehículos , tractores y sus partes. Sus exportaciones alcanzaron 6,982.8 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, 41.9% más que un año antes.
El aumento fue de 2,060 millones de dólares, ligeramente superior al crecimiento de todas las exportaciones mexicanas a Canadá, que aportaron 2,058 millones. La aparente contradicción tiene una explicación sencilla: el avance de los vehículos y sus partes compensó las pérdidas de otros capítulos.
Este grupo de productos ya aporta 57% de las ventas mexicanas a Canadá; un año antes representaba 48.3%. Su peso también creció con el tiempo: pasó de 6,120 millones de dólares en 2018 a 11,327 millones en 2025, un aumento acumulado de 85%.
Otros productos acompañaron el avance, aunque con montos menores, por ejemplo, la exportaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico subieron 16.3%, a 1,034 millones de dólares. Las piedras y metales preciosos crecieron 37.9%, a 434 millones; los muebles, 13.6%, a 312 millones, y los plásticos y sus manufacturas, 44.5%, a 109 millones.
No todos los capítulos mejoraron. Las ventas de maquinaria mecánica, calderas y aparatos bajaron 31.9% y restaron 546 millones de dólares. Los productos farmacéuticos cayeron 53.9%; los instrumentos ópticos y médicos, 70.4%, y las frutas, 13.2%.
El auge de los vehículos en Canadá tampoco libra a la industria mexicana de los aranceles de Trump. Estados Unidos aplica una tasa de 25% a los automóviles importados. Cuando una unidad cumple las reglas del T-MEC, el gravamen recae únicamente sobre el valor de su contenido no estadounidense.
Las cifras ya reflejan presión, porque entre enero y julio de 2026, el valor de las exportaciones automotrices de México a Estados Unidos cayó 1.8%. En ese mismo lapso, el país envió 1.95 millones de vehículos ligeros a todos sus destinos, 0.3% menos que un año antes. La caída se profundizó en julio, cuando las exportaciones descendieron 9.7%, de acuerdo con datos del Inegi.
Canadá recibió 247,069 vehículos ligeros fabricados en México durante esos siete meses, 12.7% del total. Estados Unidos absorbió 75.9%. El mercado canadiense todavía está lejos de sustituir al estadounidense, pero su crecimiento ofrece una salida adicional en un año complicado para la industria.
La disputa entre Estados Unidos y Canadá no explica por sí sola el avance mexicano, pero los aranceles reforzaron esa tendencia, toda vez que encarecen parte de la oferta estadounidense y dan a México una oportunidad para vender más en un mercado que busca nuevas opciones.