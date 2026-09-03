Después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presentó su segundo informe de Gobierno a la ciudadanía desde Palacio Nacional, la mandataria dio a conocer la fecha en la que se entregará el Paquete Económico 2027 en el Congreso de la Unión, el cual, advirtió, vendrá acompañado por una serie de iniciativas de reformas constitucionales.
El plan contempla una serie de propuestas de reformas, entre ellas, apoyo a micro y pequeñas empresas, fortalecimiento de la economía digital y al paquete fiscal y presupuestal, explicó la jefa del Ejecutivo en la Mañanera del Pueblo del 2 de septiembre.
Publicidad
¿Cuándo se entrega el Paquete Económico?
El próximo martes 8 de septiembre será cuando se entregue el Paquete Económico en el Congreso de la Unión y un día después, se presentará en Palacio Nacional, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Este plan contempla una “paulatina consolidación fiscal” sin afectar la inversión pública ni el gasto en bienestar, salud y educación.
“La próxima semana vamos a presentar el Paquete Económico que se presenta el 8 de septiembre, y aquí lo vamos a presentar el 9, un día después de que se presente en el Congreso. Y también una serie de reformas que vamos a hacer, que tienen que ver con asuntos económicos; por ejemplo, se van a hacer una serie de reformas para ayudar, apoyar a las micro y pequeñas empresas, se van a hacer reformas para fortalecer la economía digital”.
“Entonces, hay varias reformas que tienen que ver con el Paquete Fiscal que se va a entregar, y presupuestal, que ayudan al desarrollo de la economía nacional”, refirió.
Publicidad
Este 3 de septiembre, la mandataria Federal se refirió a las iniciativas de reforma que se tienen contempladas en el Paquete Económico 2027, entre éstas, que los aspirantes a un puesto político no cuenten con doble nacionalidad, y si la tiene, que renuncie a una.
La Ley General sobre el feminicidio, que busca que en los Ministerios Públicos del país se homologue la forma en la que se investiga este delito o la muerte violenta de una mujer.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, será quien entregue este documento.
El Sistema de Información Legislativa detalla la ruta legislativa que tiene que tener este documento referente a las finanzas públicas del país, y queda de la siguiente manera:
1) El 1 de abril el Ejecutivo federal envía los escenarios económicos para el siguiente año, los principales objetivos y programas prioritarios y sus montos.
2) El 30 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos.
3) El 8 de septiembre es la fecha límite para que el Ejecutivo federal presenta los proyectos de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los Criterios Generales de Política Económica.
4) El 20 de octubre la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para avalar la LIF.
5) El 31 de octubre la Cámara de Senadores tiene como fecha límite para aprobar la LIF.
Publicidad
6) El 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.
7) Se establecen 20 días naturales después de aprobados el Ejecutivo deberá publicar en el DOF la LIF y el PEF.
8) Se establecen 20 días naturales después de publicado el PEF el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados los tomos y anexos del PEF.