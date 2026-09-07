Las opciones son limitadas, pues el gobierno puede buscar más ingresos, reducir el gasto o contratar nueva deuda. Sin embargo, cada ruta tiene costos y riesgos, advierten el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ( CEESP), brazo de análisis del Consejo Coordinador Empresarial ( CCE), y la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex).

¿Más impuestos?

El CEESP señala que una de las principales preocupaciones es la posible puesta en marcha de una miscelánea fiscal con “cambios significativos en tasas de impuestos” para obtener los recursos que permitan cubrir los compromisos gubernamentales.

El organismo no afirma que Hacienda prepare un aumento de impuestos ni precisa qué tasas podrían cambiar . Lo presenta como un riesgo ante las presiones que enfrentarán las finanzas públicas en 2027.

Coparmex plantea una posición más directa: el próximo paquete debe mantener el compromiso de no crear nuevos impuestos y evitar que el ajuste vuelva a recaer sobre las personas y empresas que ya cumplen con el fisco.

Para elevar los ingresos propone mejorar la eficiencia recaudatoria, combatir la evasión y ampliar la base de contribuyentes. La idea es recaudar más sin aumentar las cargas de quienes ya se encuentran dentro del sistema tributario.

El problema es que el bajo crecimiento limita esa posibilidad. El CEESP estima que la economía mexicana avanzará en promedio 1.9% durante los próximos 10 años, ligeramente por debajo del crecimiento medio de 2% observado durante las últimas tres décadas.

Una economía que crece poco genera menos ingresos recurrentes y al mismo tiempo, aumentan las necesidades de recursos para financiar programas sociales y otros compromisos del gobierno.