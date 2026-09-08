“Ese tiempo terminó”: Carney marca el fin de 40 años del modelo de dependencia comercial canadiense de EU

Aranceles dólar por dólar

El discurso se divulgó cuando Canadá comenzó a cobrar aranceles de 15%, 25% y 50% a importaciones originarias de Estados Unidos por 27,600 millones de dólares canadienses, equivalentes a cerca de 20,000 millones de dólares estadounidenses.

Las medidas entraron en vigor a las 12:01 horas de este 8 de septiembre y alcanzan productos de acero y aluminio, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pulpa y papel, plásticos y electrónicos.

No todas las tarifas son nuevas, por ejemplo, Canadá elevó de 25% a 50% los aranceles que ya aplicaba a determinados productos estadounidenses de acero y aluminio, con el propósito de igualar las tasas cobradas por Washington. Las represalias existentes contra automóviles procedentes de Estados Unidos continuarán vigentes.

Estamos respondiendo dólar por dólar a las nuevas medidas estadounidenses con nuestros propios aranceles

El gobierno canadiense justificó la respuesta como una defensa de sus trabajadores, empresas y comunidades. El primer ministro aseguró que no busca agravar el conflicto, pero rechazó que los bienes estadounidenses entren a Canadá libres de aranceles mientras Washington cobra a las compañías canadienses por vender en su territorio.

Ottawa también destinará 7,500 millones de dólares canadienses en nuevos apoyos para facilitar capital a pequeñas empresas, proteger ingresos y capacitar a trabajadores. La ayuda se concentrará en automóviles, acero, aluminio y productos forestales, y se sumará a casi 25,000 millones entregados desde el inicio de la disputa.

El plan de diversificación

Carney aseguró que la búsqueda de nuevos mercados no es una respuesta improvisada ni un “plan B”. Durante el último año y medio, Canadá firmó 20 acuerdos comerciales y de defensa en cuatro continentes.

Como ejemplos, mencionó el contrato obtenido por la canadiense Marconi Technologies mediante el programa europeo de compras de defensa y las oportunidades abiertas en China para los productores de canola, quienes ahora pueden vender a mejores precios.

Las empresas canadienses, afirmó, tienen acceso libre de aranceles a 1,500 millones de consumidores, una cifra que su gobierno pretende duplicar en seis meses. También dijo que las exportaciones dirigidas a mercados distintos de Estados Unidos crecieron con fuerza y están encaminadas a duplicarse durante la próxima década.

La estrategia contempla puertos, minas y corredores energéticos que representarían 500,000 millones de dólares canadienses en inversión privada. Entre los proyectos citó un oleoducto para conectar los recursos de Alberta con puertos del Pacífico y mercados asiáticos, además de la transformación del puerto de Churchill y del Pacific Gateway.