México aumenta más de 300% la cuota para bicicletas infantiles provenientes de China

¿En qué consiste el aumento en la cuota para bicicletas infantiles chinas?

De acuerdo con la resolución, la Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP) será el organismo de vigilar y aplicar esta nueva cuota compensatoria en todo el territorio mexicano.

En el DOF se especifica que la medida se aplicará, independientemente del país desde el que se envíen las bicicletas a México, y la cuota deberá liquidarse en el equivalente en moneda nacional.

Las bicicletas consideradas en esta nueva regulación son aquellas que ingresan al país por la fracción arancelaria 8712.00.05 de la TIGIE (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a pesar que este tipo de importaciones están clasificadas como sujetas a un arancel del 35%.

¿Cuáles son las bicicletas contempladas por esta modificación?

La medida abarca las importaciones de bicicletas para niño, rodadas de 10 a 20, originarias, sin distinción sobre el país desde el que sean importadas a México, siempre y cuando hayan sido fabricadas en China.

Con la resolución, se tiene como finalidad corregir los efectos lesivos de las importaciones “desleales” y busca restablecer las condiciones equitativas de competencia. De este modo, al encarecer el producto chino que ingresaba subvaluado, se busca dar un apoyo a los fabricantes mexicanos frente la ola de presión externa.

El porcentaje de aumento equivale al 336.1%, con rangos por rodada que van del 128% al 534%, lo que se traduce como un aumento específico aproximado de 100 dólares por pieza en comparación con la cuota establecida previamente.