Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

México aumenta más de 300% la cuota para bicicletas infantiles provenientes de China

La medida contempla un aumento del 336% en la cuota que se aplicaba previamente a las bicicletas chinas.
mar 08 septiembre 2026 06:16 PM
Añadir Expansión en Google
Ilustración de bicicleta infantil.
El precedente de esta nueva regulación ocurrió en 2015. (Panchenko Dmytro/Getty Images/iStockphoto)

La Secretaría de Economía del Gobierno de México (SE) informó que se elevará la cuota compensatoria para las importaciones de bicicletas para niños originarias de China , pasando de 13.12 a 57.19 dólares por pieza.

Esta medida llega más de 10 años después de que se realizó la primera revisión del tema, así como después de una serie de análisis realizada por especialistas de la SE, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con fabricantes mexicanos de bicicletas. La medida fue publicada este martes 8 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ., donde

Publicidad

¿En qué consiste el aumento en la cuota para bicicletas infantiles chinas?

De acuerdo con la resolución, la Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP) será el organismo de vigilar y aplicar esta nueva cuota compensatoria en todo el territorio mexicano.

En el DOF se especifica que la medida se aplicará, independientemente del país desde el que se envíen las bicicletas a México, y la cuota deberá liquidarse en el equivalente en moneda nacional.

Las bicicletas consideradas en esta nueva regulación son aquellas que ingresan al país por la fracción arancelaria 8712.00.05 de la TIGIE (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a pesar que este tipo de importaciones están clasificadas como sujetas a un arancel del 35%.

¿Cuáles son las bicicletas contempladas por esta modificación?

La medida abarca las importaciones de bicicletas para niño, rodadas de 10 a 20, originarias, sin distinción sobre el país desde el que sean importadas a México, siempre y cuando hayan sido fabricadas en China.

Con la resolución, se tiene como finalidad corregir los efectos lesivos de las importaciones “desleales” y busca restablecer las condiciones equitativas de competencia. De este modo, al encarecer el producto chino que ingresaba subvaluado, se busca dar un apoyo a los fabricantes mexicanos frente la ola de presión externa.

El porcentaje de aumento equivale al 336.1%, con rangos por rodada que van del 128% al 534%, lo que se traduce como un aumento específico aproximado de 100 dólares por pieza en comparación con la cuota establecida previamente.

Publicidad

La resolución publicada por el DOF señala que la industria china cuenta con una amplia capacidad de producción, en comparación con la industria mexicana, lo que genera la posibilidad de contar con un excedente de 100 millones de unidades anuales desde 2023.

Vista aérea de una mina de litio. En el lugar se ve maquinaria trabajando.
Opinión

La guerra invisible: por qué 2027 se define en la mina y no en la fábrica.

¿Cuáles son las empresas analizadas por autoridades mexicanas?

- Shanghai Permanent: marca china con más de 76 años de historia que concentra 9.33% del mercado interno de bicicletas.

- Shanghai Phoenix Enterprise: empresa con 100 años de historia que fabrica 4 millones de bicicletas al año y exporta a más de 100 países; representa el 5% de bicicletas infantiles en el mercado chino.

- Shenzhen Xidessheng Bicycle Co. Ltd: es conocida como “Empresa nacional de alta tecnología” y es uno de los fabricantes de fibras de carbono más grandes del mundo.

- Trinx: empresa con una capacidad de producir hasta dos millones de bicicletas al año.

Autoridades mexicanas determinaron que estas cuatro marcas pueden validar las referencias de precio más sólidas.

Niño sostiene su bicicleta en un terreno inestable.
Las medidas aplicarán a bicicletas de las rodadas 10 a 20. (VJ Loza/Getty Images)

El antecedente tiene más de 10 años

La resolución publicada este 8 de septiembre en el DOF es el resultado de un largo historial de medidas comerciales y revisiones que se remontan a más de una década atrás.

La investigación original se publicó el 21 de diciembre de 2015, cuando se dio a conocer la resolución de un caso de antidumping. En aquella resolución, la SE determinó que las bicicletas para niños procedentes de China ingresaban al país bajo condiciones de discriminación de precios, por lo que se impuso una cuota compensatoria de 13.12 dólares por pieza.

Publicidad

En abril de 2022, la Secretaría determinó prorrogar la cuota por cinco años más con la finalidad de evitar que se activaran las prácticas desleales de competencia.

En 2024, se determinó concluir el proceso de revisión manteniendo la cuota de 13.12 dólares por unidad al considerar que las condiciones seguían válidas hasta aquel momento.

La resolución fue rechazada por productores locales, por lo que en octubre de 2025 se logró una resolución temporal para elevar la cuota a 57.19 dólares por unidad, lo que abrió la puerta para la resolución definitiva.

Tags

Comercio China Economía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad