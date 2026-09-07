Xiaomi va por Samsung y Apple con su nuevo plegable, el Xiaomi 18 Fold

El teléfono tiene una forma de pasaporte, algo que no se había visto hasta este año con la familia de Samsung. Su pantalla al estar cerrada mide 5.38 pulgadas, mientras que al desplegarse alcanza las 7.58 pulgadas y pesa 219 gramos, por lo que se convierte en un dispositivo relevante en cuanto a productividad.

Si bien el dispositivo tiene un parecido al teléfono de la surcoreana, durante el evento de presentación, Lei Jun, CEO de Xiaomi, afirmó que tenía ventajas sobre los dispositivos de Apple, y citó que es más ligero que un iPhone Pro Max.

Para Xiaomi, el elemento más importante para su desempeño es un nuevo procesador, el XRING 03, que fue fabricado por TSMC específicamente para la marca en un proceso de 3 nanómetros y cuenta tanto con su CPU DE 10 núcleos, GPU de 16 núcleos y una NPU de cuatro núcleos específicos para labores de Inteligencia Artificial.

Otro apartado donde la marca china también puso mayor énfasis es la batería, pues la de este teléfono cuenta con una capacidad de 6.000 mAh con carga rápida de 67 watts por cable y carga inalámbrica de 50 W, una combinación de elementos poco habitual en el segmento de los plegables.

En cuanto a sus tres cámaras, la marca mantiene su colaboración con Leica para entregar un lente principal de 200 megapíxeles. El teleobjetivo es de 50 MP y entrega un zoom óptico de 3.5x, mientras que el ultra gran angular también es de 50 MP. En todos los casos, el dispositivo tiene la capacidad de grabar en 4K y 60 cuadros por segundo.

Xiaomi quiere usar su potencial para acechar el mercado