Xiaomi va por Samsung y Apple con su nuevo plegable, el Xiaomi 18 Fold

Se prevé que esta semana Apple presente un nuevo teléfono plegable, sin embargo, Xiaomi intenta robar los reflectores de la industria con el lanzamiento comercial del Xiaomi 18 Fold, un plegable tipo pasaporte que, entre sus principales características, destaca la que prometen será la batería más grande en este sector.
Xiaomi 18 Fold compite directamente con el Samsung Galaxy Z Fold 8
El Xiaomi 18 Fold ya está disponible en el mercado chino, pero aunque por ahora es exclusivo de dicho mercado, su relevancia va más allá del país donde se vende, pues sus características son muy similares a las que Samsung lanzó recientemente en el Galaxy Z Fold 8, principalmente en cuanto al diseño tipo pasaporte.
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El teléfono tiene una forma de pasaporte, algo que no se había visto hasta este año con la familia de Samsung. Su pantalla al estar cerrada mide 5.38 pulgadas, mientras que al desplegarse alcanza las 7.58 pulgadas y pesa 219 gramos, por lo que se convierte en un dispositivo relevante en cuanto a productividad.
Si bien el dispositivo tiene un parecido al teléfono de la surcoreana, durante el evento de presentación, Lei Jun, CEO de Xiaomi, afirmó que tenía ventajas sobre los dispositivos de Apple, y citó que es más ligero que un iPhone Pro Max.
Para Xiaomi, el elemento más importante para su desempeño es un nuevo procesador, el XRING 03, que fue fabricado por TSMC específicamente para la marca en un proceso de 3 nanómetros y cuenta tanto con su CPU DE 10 núcleos, GPU de 16 núcleos y una NPU de cuatro núcleos específicos para labores de Inteligencia Artificial.
Otro apartado donde la marca china también puso mayor énfasis es la batería, pues la de este teléfono cuenta con una capacidad de 6.000 mAh con carga rápida de 67 watts por cable y carga inalámbrica de 50 W, una combinación de elementos poco habitual en el segmento de los plegables.
En cuanto a sus tres cámaras, la marca mantiene su colaboración con Leica para entregar un lente principal de 200 megapíxeles. El teleobjetivo es de 50 MP y entrega un zoom óptico de 3.5x, mientras que el ultra gran angular también es de 50 MP. En todos los casos, el dispositivo tiene la capacidad de grabar en 4K y 60 cuadros por segundo.
Xiaomi quiere usar su potencial para acechar el mercado
De acuerdo con datos de IDC, Xiaomi es la tercera marca de teléfonos inteligentes más vendida en todo el mundo, únicamente por detrás de Samsung y Apple, con un total de 33.8 millones de envíos en el primer trimestre del 2026, lo que le permitió capturar una cuota de mercado del 11.5%.
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Por otra parte, Antonio Ren, country manager de Xiaomi México dio a Expansión en el marco de IFA 2026, la marca sigue apostando por un ecosistema donde el smartphone sigue siendo el principal punto de entrada a diferentes tecnologías de punta y es por ello que su apuesta tan fuerte hacia segmentos más premium.
De hecho, Kiranjeett Kau, directora asociada de dispositivos de consumo de IDC, explicó que las marcas chinas, entre ellas Xiaomi, Oppo y Vivo, están haciendo mayores esfuerzos para trasladar su cuota de mercado a los segmentos de precios más altos con el fin de ser más relevantes a nivel global, y es así como se explica su reciente presencia en el segmento de los plegables.
“Su capacidad de adaptación seguirá poniéndose a prueba durante los próximos trimestres, a medida que optimicen y simplifiquen su cartera de producto y respondan con agilidad a los cambios del mercado y de la cadena de suministro”, comentó Kaur.
Precio y disponibilidad del Xiaomi 18 Fold
Por ahora, como se mencionó párrafos arriba, el dispositivo únicamente estará disponible en el territorio chino, en donde ya está a la venta por los siguientes precios:
Xiaomi 18 Fold 12 GB y 256 GB: 10,999 yuanes, aproximadamente 27,683 pesos mexicanos sin contar impuestos y cargos de importación.
Xiaomi 18 Fold 12 GB y 512 GB: 11,999 yuanes, aproximadamente 30,199 pesos mexicanos sin contar impuestos y cargos de importación.
Xiaomi 18 Fold 16 GB y 512 GB: 12,999 yuanes, aproximadamente 32,716 pesos mexicanos sin contar impuestos y cargos de importación.
Xiaomi 18 Fold 16 GB y 1 TB: 14,999 yuanes, aproximadamente 37,750 pesos mexicanos sin contar impuestos y cargos de importación.