Los datos, sin embargo, muestran que ese fenómeno parece ser bastante más pequeño de lo que sugiere el debate político.

Un análisis del Inter-American Dialogue elaborado por Gilberto García-Vázquez, encontró que alrededor de 2% del crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos entre 2017 y 2024 presenta señales compatibles con ese tipo de operación: mercancías que llegan desde China y después salen hacia el norte prácticamente como entraron.

Son alrededor de 4,200 millones de dólares, repartidos entre 66 tipos de productos, frente a un crecimiento de 199,000 millones de dólares considerado en el análisis.

Eso no quiere decir que los 4,200 millones sean casos comprobados de triangulación china. El estudio no siguió contenedor por contenedor, lo que hizo fue buscar en los registros comerciales mercancías cuyo recorrido deja pistas de que pudieron pasar por México con poca transformación.

Y esa precisión importa porque el debate que se aproxima en la revisión del T-MEC tiene, en realidad, dos problemas diferentes.

Uno es que un producto chino utilice México prácticamente como puente hacia Estados Unidos. Otro, es que una fábrica mexicana compre piezas chinas, las transforme aquí y después venda el producto terminado al mercado estadounidense.

¿Cómo encontraron ese 2%?

Por ejemplo, México comienza a comprar muchas más llantas a China y, al mismo tiempo, empieza a vender muchas más llantas del mismo tipo a Estados Unidos. Si además salen del país a un precio parecido al que tenían cuando llegaron, existe una señal de que parte de esa mercancía pudo simplemente haber pasado por territorio mexicano.

El análisis buscó justamente esas coincidencias entre miles de productos: que aumentaran las compras desde China, que al mismo tiempo crecieran las ventas mexicanas hacia Estados Unidos y que el producto mantuviera características y precios suficientemente parecidos.

Solo 66 categorías cumplieron los tres filtros utilizados por el estudio. La mayor parte del valor identificado se concentra en maquinaria y equipo eléctrico, con unos 2,400 millones de dólares. También aparecen aluminio y llantas para camión.

Pero el 2% es un piso, no una medición de todo el posible comercio chino que puede llegar a Estados Unidos a través de México. La razón está en lo que ocurre dentro de las fábricas.

