Precio del pasaporte se mantendría en 2027, ¿qué dice el Paquete Económico?

El costo de viajar al extranjero podría mantenerse para los mexicanos que todavía no cuentan con pasaporte o necesitan renovarlo. Sin embargo, el costo cambiaría para los extranjeros que viven en México.
Con la presentación del Paquete Económico 2027, uno de los puntos que habrá que revisar es la propuesta de cuotas y derechos que pagarán los ciudadanos por distintos trámites, entre ellos el pasaporte.
Mientras se conoce la aprobación, estas son las tarifas que están vigentes en 2026 y todo lo que necesitas saber para tramitar o renovar tu pasaporte mexicano.
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¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026?
Actualmente, el precio depende de los años de vigencia que se elijan.
También existe un descuento de 50% para determinados grupos, entre ellos personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, siempre que acrediten que cumplen los requisitos correspondientes.
¿El pasaporte será más caro en 2027?
De acuerdo a lo que publicado este 8 de septiembre, al no modificarse el artículo 20 en la propuesta de reforma, el costo de los pasaportes para los mexicanos en 2027 se determinará aplicando la actualización por inflación, por lo que no debe descartarse un aumento.
Por ejemplo de 2025 a 2026, así cambiaron los precios:
3 años: 1,730 a 1,795 pesos, un aumento de 65 pesos.
6 años: 2,350 pesos a 2,440 pesos, un aumento de 100 pesos.
10 años: 4,120 pesos a 4,280 pesos, un aumento de 160 pesos.
Los pasaportes extranjeros podrían aumentar
La iniciativa de Ley Federal de Derechos 2027 propone homologar en 1,639.80 pesos el costo de dos servicios consulares relacionados con visas para personas extranjeras que buscan ingresar a México.
Uno de ellos corresponde a la recepción, estudio y expedición de visas ordinarias en pasaportes extranjeros. La cuota vigente de este trámite es de 990.79 pesos, por lo que la propuesta representa un aumento de aproximadamente 66%.
El segundo corresponde a las visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración. En este caso, la cuota pasaría de 647.96 a 1,639.80 pesos, un incremento de alrededor de 153%.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Hacienda justifican la homologación al señalar que ambos servicios implican procesos y costos operativos similares.
Durante 2025, la red consular mexicana procesó y expidió 193,878 visas, de las cuales 77% estuvo sujeto al pago de derechos. Cerca de 70% correspondió a visas ordinarias. Además, 49% de las solicitudes provino de Centroamérica y el Caribe, mientras que 16% tuvo su origen en América del Sur.
Este cambio no afecta a los mexicanos que tramitan o renuevan su pasaporte. El artículo 22 se refiere a los servicios consulares que México presta a personas extranjeras para autorizar su ingreso al país, por lo que no modifica la tarifa del pasaporte mexicano.
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¿Necesitas pasaporte para viajar al extranjero?
Sí, como regla general necesitas un documento de viaje válido para salir de México y entrar al país de destino, pero los requisitos específicos dependen del país al que viajes.
Sin embargo, tener pasaporte no significa automáticamente que puedas entrar a cualquier país. Algunos destinos pueden pedir visa, autorización electrónica, determinada vigencia restante del pasaporte, comprobante de alojamiento, boleto de regreso u otros requisitos.
Por eso, antes de comprar un vuelo, además de revisar el pasaporte, hay que consultar las condiciones de entrada del país que se quiere visitar.
¿Cómo sacar una cita para el pasaporte?
La cita para tramitar o renovar el pasaporte es gratuita y debe realizarse directamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La dependencia advierte que no se deben pagar intermediarios ni utilizar enlaces enviados por redes sociales o mensajes.
Paso 1. Entra al sistema oficial
La cita puede solicitarse a través del sistema de la SRE , mediante el portal oficial de la SRE y también está disponible el número oficial de atención 55 8932 4827 y el canal de WhatsApp de la SRE.
Paso 2. Selecciona el trámite
Hay que indicar si se trata de un pasaporte por primera vez o una renovación.
Paso 3. Elige la oficina
Selecciona la oficina de la SRE u oficina de enlace en la que quieres realizar el trámite y revisa las fechas disponibles.
Paso 4. Selecciona fecha y hora
El sistema mostrará las citas disponibles para la oficina elegida.
Paso 5. Revisa los datos
Es importante que los datos personales coincidan con los documentos que presentarás durante el trámite.
Paso 6. Guarda la confirmación
Conserva la información de la cita y la documentación relacionada con el pago.
¿Qué documentos necesitas para sacar el pasaporte por primera vez?
Para una persona mayor de edad que tramita su pasaporte por primera vez, la SRE solicita, entre otros requisitos, acudir personalmente a la cita, acreditar la nacionalidad mexicana, acreditar la identidad y presentar el comprobante de pago de derechos.
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¿Y si ya tienes pasaporte y solo quieres renovarlo?
Para la renovación de un pasaporte ordinario de una persona mayor de edad, la SRE indica que se debe acudir personalmente con cita y entregar el pasaporte que se busca renovar, además del comprobante de pago.
Si existen cambios en los datos personales, pérdida, robo, deterioro u otras circunstancias particulares, pueden solicitarse documentos adicionales.