Precio del pasaporte se mantendría en 2027, ¿qué dice el Paquete Económico?

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026?

Actualmente, el precio depende de los años de vigencia que se elijan.

3 años: 1,795 pesos.

6 años: 2,440 pesos.

10 años: 4,280 pesos.

La Ley Federal de Derechos establece estas cuotas para 2026 en su artículo 20.

El pasaporte mexicano es un documento necesario para viajar al extranjero y su costo depende de los años de vigencia. (Gogadicta/iStock)



También existe un descuento de 50% para determinados grupos, entre ellos personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, siempre que acrediten que cumplen los requisitos correspondientes.

¿El pasaporte será más caro en 2027?

De acuerdo a lo que publicado este 8 de septiembre, al no modificarse el artículo 20 en la propuesta de reforma, el costo de los pasaportes para los mexicanos en 2027 se determinará aplicando la actualización por inflación, por lo que no debe descartarse un aumento.

Por ejemplo de 2025 a 2026, así cambiaron los precios:

3 años: 1,730 a 1,795 pesos, un aumento de 65 pesos.

6 años: 2,350 pesos a 2,440 pesos, un aumento de 100 pesos.

10 años: 4,120 pesos a 4,280 pesos, un aumento de 160 pesos.

Los pasaportes extranjeros podrían aumentar

La iniciativa de Ley Federal de Derechos 2027 propone homologar en 1,639.80 pesos el costo de dos servicios consulares relacionados con visas para personas extranjeras que buscan ingresar a México.

Uno de ellos corresponde a la recepción, estudio y expedición de visas ordinarias en pasaportes extranjeros. La cuota vigente de este trámite es de 990.79 pesos, por lo que la propuesta representa un aumento de aproximadamente 66%.

El segundo corresponde a las visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración. En este caso, la cuota pasaría de 647.96 a 1,639.80 pesos, un incremento de alrededor de 153%.



La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Hacienda justifican la homologación al señalar que ambos servicios implican procesos y costos operativos similares.

Durante 2025, la red consular mexicana procesó y expidió 193,878 visas, de las cuales 77% estuvo sujeto al pago de derechos. Cerca de 70% correspondió a visas ordinarias. Además, 49% de las solicitudes provino de Centroamérica y el Caribe, mientras que 16% tuvo su origen en América del Sur.

Este cambio no afecta a los mexicanos que tramitan o renuevan su pasaporte. El artículo 22 se refiere a los servicios consulares que México presta a personas extranjeras para autorizar su ingreso al país, por lo que no modifica la tarifa del pasaporte mexicano.