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Economía

China extiende la disputa por la nuez mexicana y mantiene aranceles de hasta 51.6% a las importaciones

La investigación que debía concluir este mes seguirá abierta hasta marzo de 2027, mientras Beijing mantiene las medidas comerciales.
jue 10 septiembre 2026 10:31 AM
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Manos de agricultor sosteniendo nueces pecanas frente a dos cajas de madera con banderas de México y China en un huerto nogalero.
La nuez pecana mexicana enfrenta nuevas restricciones para ingresar al mercado chino. (Expansión/Meta AI)

China decidió extender hasta marzo de 2027 la investigación antidumping sobre las nueces pecanas importadas desde México y Estados Unidos, informó el Ministerio de Comercio de ese país.

Las pesquisas, iniciadas en septiembre de 2025, debían concluir originalmente el 25 de septiembre de 2026, pero la autoridad china determinó ampliar el plazo por la "complejidad de este caso".

La nueva fecha para concluir la investigación será el 25 de marzo de 2027, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio de China publicado este jueves.

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¿Por qué China investiga las nueces pecanas de México y EU?

La investigación busca determinar si las nueces pecanas provenientes de ambos países se comercializan en China a precios de dumping y si esta práctica afecta a los productores nacionales.

Como parte del proceso, Pekín emitió en agosto un fallo preliminar y comenzó a aplicar fuertes gravámenes a las importaciones .

Las nueces pecanas procedentes de Estados Unidos enfrentan un arancel de 54.3%, mientras que las importaciones provenientes de México están sujetas a tasas de entre 17.8% y 51.6%.

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Según el Ministerio chino de Comercio, la decisión preliminar concluyó que las nueces pecanas investigadas se estaban vendiendo por debajo de su valor en el mercado chino y que esto estaba "causando un daño sustancial a la industria nacional correspondiente".

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China mantiene las medidas comerciales contra las importaciones de nuez pecana mientras amplía su investigación. (Foto: iStock )

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México y EU, entre los principales productores

Estados Unidos y México son los mayores productores de nueces pecanas del mundo, por lo que ambos países están directamente involucrados en la investigación iniciada por Pekín.

En el caso estadounidense, las exportaciones de nueces pecanas hacia China alcanzaron 93.1 millones de dólares en 2023, de acuerdo con datos del Servicio de Agricultura Exterior de Estados Unidos.

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La investigación continuará durante los próximos meses y ahora tendrá como fecha límite el 25 de marzo de 2027.

La ampliación de las pesquisas no modifica por ahora los gravámenes establecidos en agosto para las importaciones de nueces pecanas procedentes de México y Estados Unidos.

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China Exportación

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