China extiende la disputa por la nuez mexicana y mantiene aranceles de hasta 51.6% a las importaciones

China decidió extender hasta marzo de 2027 la investigación antidumping sobre las nueces pecanas importadas desde México y Estados Unidos, informó el Ministerio de Comercio de ese país.

Las pesquisas, iniciadas en septiembre de 2025, debían concluir originalmente el 25 de septiembre de 2026, pero la autoridad china determinó ampliar el plazo por la "complejidad de este caso".

La nueva fecha para concluir la investigación será el 25 de marzo de 2027, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio de China publicado este jueves.