El resultado solo quedó por debajo de India, cuyas exportaciones crecieron 20.4%; Corea del Sur, con 19.3%, y Canadá, con 13.5%. Después de México aparecieron Argentina, con un aumento de 9.3%; Indonesia, con 8.7%, y Australia, con 8.4%.

China reportó un crecimiento de 4.7% y Estados Unidos, de 3.9%. Esto significa que las exportaciones mexicanas avanzaron más del doble que las chinas y tres veces más rápido que las estadounidenses.

La comparación corresponde al crecimiento entre el primer y el segundo trimestre de 2026, no a una variación anual. También mide el ritmo de avance de las exportaciones, no su valor total, rubro en el cual China y Estados Unidos conservan una escala superior a la de México.

México en el top exportador del G20

El informe forma parte del seguimiento comercial del G20, foro que reúne a las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo. En este grupo participan países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón, India, Canadá y México, por lo que la comparación permite dimensionar el desempeño exportador mexicano frente a varios de sus mayores competidores.

El crecimiento de México también superó con amplitud el promedio del G20. En conjunto, las exportaciones de mercancías del bloque aumentaron 5.9% durante el segundo trimestre, prácticamente el mismo ritmo que el 5.7% observado entre enero y marzo.

México, en cambio, aceleró, ya que sus exportaciones habían crecido 4.4% durante el primer trimestre de 2026, por lo que la tasa casi se triplicó en los tres meses siguientes.

En términos monetarios, las ventas mexicanas al extranjero pasaron de 186,200 millones de dólares entre enero y marzo a 208,900 millones entre abril y junio, una diferencia de 22,700 millones de dólares.

Este avance ocurre en medio del boom tecnológico de Estados Unidos, que elevó la demanda de equipos de cómputo, componentes electrónicos y otros productos vinculados con la inteligencia artificial y los centros de datos. México ha aprovechado su cercanía, capacidad manufacturera e integración con las cadenas productivas estadounidenses para aumentar los envíos de estas mercancías, que se convirtieron en uno de los principales motores de su crecimiento exportador.