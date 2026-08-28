México dejó atrás a China y Estados Unidos en crecimiento exportador dentro del G20, el foro que reúne a las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo. Las ventas mexicanas de mercancías al exterior aumentaron 12.2% frente al trimestre previo durante el segundo trimestre de 2026, el cuarto mayor avance entre las economías analizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
México deja atrás a China y EU en crecimiento exportador dentro del G20
El resultado solo quedó por debajo de India, cuyas exportaciones crecieron 20.4%; Corea del Sur, con 19.3%, y Canadá, con 13.5%. Después de México aparecieron Argentina, con un aumento de 9.3%; Indonesia, con 8.7%, y Australia, con 8.4%.
China reportó un crecimiento de 4.7% y Estados Unidos, de 3.9%. Esto significa que las exportaciones mexicanas avanzaron más del doble que las chinas y tres veces más rápido que las estadounidenses.
La comparación corresponde al crecimiento entre el primer y el segundo trimestre de 2026, no a una variación anual. También mide el ritmo de avance de las exportaciones, no su valor total, rubro en el cual China y Estados Unidos conservan una escala superior a la de México.
México en el top exportador del G20
El informe forma parte del seguimiento comercial del G20, foro que reúne a las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo. En este grupo participan países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón, India, Canadá y México, por lo que la comparación permite dimensionar el desempeño exportador mexicano frente a varios de sus mayores competidores.
El crecimiento de México también superó con amplitud el promedio del G20. En conjunto, las exportaciones de mercancías del bloque aumentaron 5.9% durante el segundo trimestre, prácticamente el mismo ritmo que el 5.7% observado entre enero y marzo.
México, en cambio, aceleró, ya que sus exportaciones habían crecido 4.4% durante el primer trimestre de 2026, por lo que la tasa casi se triplicó en los tres meses siguientes.
En términos monetarios, las ventas mexicanas al extranjero pasaron de 186,200 millones de dólares entre enero y marzo a 208,900 millones entre abril y junio, una diferencia de 22,700 millones de dólares.
Este avance ocurre en medio del boom tecnológico de Estados Unidos, que elevó la demanda de equipos de cómputo, componentes electrónicos y otros productos vinculados con la inteligencia artificial y los centros de datos. México ha aprovechado su cercanía, capacidad manufacturera e integración con las cadenas productivas estadounidenses para aumentar los envíos de estas mercancías, que se convirtieron en uno de los principales motores de su crecimiento exportador.
El pulso exportador de las economías del G20
Variación porcentual intertrimestral (Q2 2026 vs Q1 2026) en la exportación de mercancías de los miembros del G20.
|País / Bloque
|Crecimiento QoQ (%)
|India
|+20.4%
|Corea del Sur
|+19.3%
|Canadá
|+13.5%
|México
|+12.2%
|Argentina
|+9.3%
|Indonesia
|+8.7%
|Turquía
|+8.5%
|Australia
|+8.4%
|Reino Unido
|+6.6%
|G20 (Promedio del Bloque)
|+5.9%
|China
|+4.7%
|Unión Europea (UE 27)
|+3.9%
|Estados Unidos
|+3.9%
|Brasil
|+3.7%
|Alemania
|+2.1%
|Sudáfrica
|+2.0%
|Francia
|+1.8%
|Italia
|+1.8%
|Japón
|+0.4%
|Arabia Saudita
|-10.0%
Compras al exterior también aceleran
El dinamismo comercial no se limitó a las exportaciones. Las importaciones mexicanas crecieron 7.7% trimestral, después de avanzar 4.7% en los primeros tres meses del año.
Su valor aumentó de 186,200 a 200,600 millones de dólares. La diferencia entre exportaciones e importaciones dejó para México un superávit comercial cercano a 8,300 millones de dólares durante el segundo trimestre, de acuerdo con las cifras ajustadas por estacionalidad de la OCDE.
El aumento simultáneo de ambas corrientes muestra que México vendió más productos al exterior, pero también elevó sus compras internacionales. Parte de estas importaciones puede incluir maquinaria, componentes e insumos utilizados por la industria; sin embargo, el reporte no presenta información sectorial para determinar qué mercancías impulsaron el incremento.
Comercio mundial acelera
En el conjunto del G20, las importaciones de mercancías crecieron 6.7%, por encima del avance de 5.2% registrado en el primer trimestre. Las exportaciones aumentaron 5.9%, apenas dos décimas más que en el periodo anterior.
India encabezó el crecimiento exportador con aumentos generalizados en sus ventas. Corea del Sur ocupó el segundo lugar gracias a los semiconductores, mientras Canadá recibió el impulso de los productos energéticos y los vehículos.
China perdió velocidad después del fuerte avance registrado al inicio del año. Sus exportaciones crecieron 4.7%, frente al 13.4% del trimestre anterior, mientras sus importaciones aumentaron 8.9%, apoyadas por productos mecánicos, eléctricos y bienes de alta tecnología.
En Estados Unidos, las exportaciones moderaron su avance de 9.2% a 3.9%, pese al impulso que los mayores precios de la energía dieron a las ventas de petróleo crudo y derivados. Sus importaciones, en contraste, aumentaron 7.8% por mayores compras de computadoras y accesorios.
La OCDE también detectó una aceleración del comercio de servicios del G20: las exportaciones aumentaron 3.4% y las importaciones 2.5%. Estos cálculos son preliminares y todavía no incluyen información de México para el segundo trimestre.