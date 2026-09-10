Para México, el anuncio resulta relevante por el peso que tienen los envíos de dinero provenientes de Estados Unidos.

Nu abre la puerta a los envíos entre EU y México

Con la llegada oficial de Nu a Estados Unidos, la compañía busca que su aplicación deje de estar limitada a la operación financiera dentro de un solo país.

Entre las funciones anunciadas está la posibilidad de que sus usuarios estadounidenses envíen dinero a México, Brasil y Colombia.

La intención de la compañía es construir una red de transferencias internacionales que permita mover dinero de un país a otro de manera directa, sin que el usuario tenga que recurrir a procesos adicionales.



Esto significa que una persona que utilice Nu en Estados Unidos podrá enviar dinero a un usuario en el país a través de la misma aplicación, una alternativa que puede resultar relevante para quienes realizan transferencias frecuentes.

¿Esto significa que Nu ofrecerá remesas?

El anuncio puede abrir una nueva opción para el envío de dinero de Estados Unidos a México, aunque conviene distinguir entre una transferencia internacional dentro de la red de Nu y una remesa tradicional.

La compañía presentó la función como parte de su estrategia de transferencias transfronterizas. Su propuesta es que el dinero pueda llegar en tiempo real y que el usuario no pague una comisión por el envío ni un margen adicional escondido en el tipo de cambio.

La función de transferencias transfronterizas forma parte de la llegada de Nu al mercado estadounidense. (Cortesía)





Por ello, el servicio podría competir por una parte del mercado de envíos de dinero entre ambos países, particularmente entre usuarios que ya forman parte del ecosistema de Nu.