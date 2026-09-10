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Economía

Adiós a las comisiones: Nu permitirá enviar dinero de EU a México en tiempo real desde su app

Nu cuenta con más de 16 millones de clientes en México y ahora busca conectar esa base con sus operaciones en Estados Unidos.
jue 10 septiembre 2026 01:07 PM
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Mujer de espaldas, mientras sostiene con ambas manos su celular en la que se ve su celular con la pantalla de inicio de la aplicación de Nu.
La compañía busca que los movimientos de dinero entre países puedan realizarse desde una misma aplicación. (Nu México)

Enviar dinero de Estados Unidos a México podría ser más sencillo para los usuarios de Nu. La empresa anunció que, con su llegada al mercado estadounidense, habilitará transferencias hacia México directamente desde su aplicación, como parte de una red internacional que busca conectar a sus clientes entre distintos países.

Nu contempla que estos envíos puedan realizarse en tiempo real, sin cobrar una comisión por la transferencia y sin aplicar márgenes ocultos sobre el tipo de cambio, de acuerdo con lo presentado durante el evento “Bienvenido a la Era Nu”, realizado desde Miami.

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Para México, el anuncio resulta relevante por el peso que tienen los envíos de dinero provenientes de Estados Unidos.

Nu abre la puerta a los envíos entre EU y México

Con la llegada oficial de Nu a Estados Unidos, la compañía busca que su aplicación deje de estar limitada a la operación financiera dentro de un solo país.

Entre las funciones anunciadas está la posibilidad de que sus usuarios estadounidenses envíen dinero a México, Brasil y Colombia.

La intención de la compañía es construir una red de transferencias internacionales que permita mover dinero de un país a otro de manera directa, sin que el usuario tenga que recurrir a procesos adicionales.

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Esto significa que una persona que utilice Nu en Estados Unidos podrá enviar dinero a un usuario en el país a través de la misma aplicación, una alternativa que puede resultar relevante para quienes realizan transferencias frecuentes.

¿Esto significa que Nu ofrecerá remesas?

El anuncio puede abrir una nueva opción para el envío de dinero de Estados Unidos a México, aunque conviene distinguir entre una transferencia internacional dentro de la red de Nu y una remesa tradicional.

La compañía presentó la función como parte de su estrategia de transferencias transfronterizas. Su propuesta es que el dinero pueda llegar en tiempo real y que el usuario no pague una comisión por el envío ni un margen adicional escondido en el tipo de cambio.

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La función de transferencias transfronterizas forma parte de la llegada de Nu al mercado estadounidense. (Cortesía)


Por ello, el servicio podría competir por una parte del mercado de envíos de dinero entre ambos países, particularmente entre usuarios que ya forman parte del ecosistema de Nu.

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México es uno de los mercados clave para Nu

El anuncio ocurre mientras Nu mantiene una fuerte presencia en México. La compañía señaló que cuenta con más de 16 millones de clientes en el país, al que considera uno de sus mercados fundamentales.

Desde su llegada en 2018, la operación mexicana se ha convertido en uno de los pilares de la expansión de la compañía, que destacó que todavía existe un amplio espacio para continuar incorporando usuarios y ofreciendo nuevos servicios financieros.

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Nu también contempla saldos digitales en dólares y euros como parte del desarrollo de Nu Global. (Cortesía)

Ahora, con la llegada de Nu a Estados Unidos, la empresa busca aprovechar esa base de clientes y conectar sus operaciones de ambos lados de la frontera.

Una cuenta de ahorro en dólares y euros, la nueva apuesta de NU

Nu Global está diseñado para interconectar usuarios de 35 países, aunque el despliegue será progresivo y comenzará con Estados Unidos.

La plataforma también contempla que, en etapas posteriores, los usuarios puedan mantener saldos en dólares y euros digitales. La información presentada por Nu señala rendimientos de 3.5% anual para los dólares digitales y 2.2% para los euros digitales, con pagos diarios.

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Además, la compañía plantea utilizar la infraestructura para realizar compras internacionales mediante una tarjeta virtual sin comisiones.

Nu ya ha generado millones de ahorros a sus usuarios

A nivel global, la compañía reportó haber pagado más de 10,000 millones de dólares en rendimientos a sus clientes y haberles ahorrado más de 28,000 millones de dólares en comisiones bancarias.

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Con Nu Global, la empresa busca llevar esa misma lógica a las operaciones internacionales y convertir los movimientos de dinero entre países en una función integrada dentro de su aplicación.

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