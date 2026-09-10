Liverpool y Primark definirán conjuntamente las ubicaciones, las aperturas y el ritmo de crecimiento de las tiendas en México.

La empresa mexicana señaló que los detalles sobre el despliegue de la cadena se darán a conocer conforme avance el proceso de planeación.

La llegada de Primark se suma al portafolio de Liverpool, que opera una red de 321 tiendas bajo las marcas Liverpool y Suburbia, además de más de 30 centros comerciales y una plataforma de comercio electrónico.

Para Primark, el acuerdo representa la entrada a México mediante un socio con presencia nacional y una infraestructura comercial consolidada.

¿Qué es Primark?

Primark es un minorista de moda internacional fundado en Irlanda en 1969. Actualmente opera más de 500 tiendas en 19 mercados globales y se caracteriza por ofrecer ropa y mercancía para el hogar a precios asequibles.

La cadena irlandesa cuenta con una operación internacional de más de 500 establecimientos distribuidos en 19 mercados, aunque todavía no se han revelado las ciudades en las que comenzará operaciones ni el calendario de expansión.

La llegada de Primark se presenta después de que Liverpool anunció la creación de Global Lifestyle and Apparel Management (GLAM) , una nueva división enfocada en el negocio mayorista que comenzó con la distribución exclusiva de Dockers en México.

La unidad comercializa la marca dentro de la plataforma de comercio unificado de Liverpool y también la distribuye a terceros, con lo que la empresa abrió un canal que hasta entonces no formaba parte de su operación.

Liverpool abre opción para invertir

Además de su alianza con Primark, El Puerto de Liverpool apuesta por el terreno de la inversión de la mano de Actinver para entrar en la vida financiera de sus clientes.

Lanza Activa Liverpool , una cuenta desarrollada en alianza con Actinver que combina rendimientos, liquidez y beneficios para consumir dentro de sus propias tiendas. Con ello ofrece hasta 7% de rendimiento anualizado a los clientes que tengan una inversión superior a 20,000 pesos y hasta 7% de cashback en compras realizadas en tiendas Liverpool, Liverpool.com.mx y Liverpool Pocket, de acuerdo con los términos y condiciones del producto.