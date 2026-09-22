NU dice adiós al retiro de efectivo gratis: ya cobrará comisión a partir de esta fecha

¿Qué cambia a partir del 1 de octubre?
La promoción que bonifica hasta dos comisiones al mes termina el 30 de septiembre a las 23:59 horas. A partir del 1 de octubre, los usuarios deberán pagar las tarifas que cobre el cajero o establecimiento utilizado para retirar efectivo.
De acuerdo con Nu, las comisiones de los cajeros están entre 17 y 35 pesos aproximadamente, aunque el monto depende de cada banco.
Además, señala que los usuarios deben revisar la comisión y que esta debe aparecer en pantalla antes de confirmar la operación.
¿Cuánto cobran por retirar efectivo con Nu?
Si utilizas la Cuenta Nu de Débito , puedes retirar dinero en cualquier cajero automático de la red Mastercard.
Nu señala que no cobra comisión por este retiro, pero el banco propietario del cajero sí puede establecer una tarifa.
También es posible retirar efectivo en tiendas y establecimientos aliados. En estos casos, las condiciones cambian según el comercio. A septiembre de 2026, estos son los establecimientos y costos:
Walmart y Chedraui, con una compra mínima de 20 pesos no hay comisión extra
La Comer, con una compra mínima de 50 no hay comisión extra
Soriana, con compra mínima de 20 pesos se tiene una comisión de 10 pesos
FINABIEN, tiene una comisión de 15 pesos
Yastás, tiene una comisión de 12 pesos
OXXO, hay una comisión de 20 pesos, con IVA incluido y sin monto mínimo de compra
¿Dónde puedes retirar efectivo con Nu y cuánto cuesta?
|Establecimiento / Opción
|Compra Mínima Requerida
|Comisión por Retiro
|Walmart
|$20 MXN
|Sin comisión extra ($0)
|Chedraui
|$20 MXN
|Sin comisión extra ($0)
|La Comer
|$50 MXN
|Sin comisión extra ($0)
|Soriana
|$20 MXN
|$10 MXN
|Yastás
|No requerida
|$12 MXN
|FINABIEN
|No requerida
|$15 MXN
|OXXO
|Sin compra mínima
|$20 MXN (IVA incluido)
|Cajeros automáticos (Red Mastercard)
|No aplica
|$17 a $35 MXN aprox. (tarifa del banco propietario)