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NU dice adiós al retiro de efectivo gratis: ya cobrará comisión a partir de esta fecha

Los usuarios de Nu todavía podrán aprovechar la bonificación hasta las 23:59 horas del 30 de septiembre; después deberán considerar las comisiones de cajeros y establecimientos.
mar 22 septiembre 2026 04:52 PM
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Hombre sacando dinero de un cajero automático con su tarjeta Nu.
A partir de octubre, los retiros en efectivo con Nu podrán generar la comisión establecida por el cajero o establecimiento. (NU)

Los usuarios de Nu que aprovechan la bonificación de comisiones por retirar efectivo tienen hasta el miércoles 30 de septiembre para utilizar esta promoción.

La banca informó a sus clientes por correo electrónico que, a partir de esa fecha, los retiros en cajeros volverán a generar la comisión correspondiente.

“Por tiempo limitado, te bonificamos la comisión de hasta 2 retiros al mes en cajeros”, informó Nu a sus usuarios por correo electrónico.

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¿Qué cambia a partir del 1 de octubre?

La promoción que bonifica hasta dos comisiones al mes termina el 30 de septiembre a las 23:59 horas. A partir del 1 de octubre, los usuarios deberán pagar las tarifas que cobre el cajero o establecimiento utilizado para retirar efectivo.

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De acuerdo con Nu, las comisiones de los cajeros están entre 17 y 35 pesos aproximadamente, aunque el monto depende de cada banco.

Además, señala que los usuarios deben revisar la comisión y que esta debe aparecer en pantalla antes de confirmar la operación.

¿Cuánto cobran por retirar efectivo con Nu?

Si utilizas la Cuenta Nu de Débito , puedes retirar dinero en cualquier cajero automático de la red Mastercard.

Nu señala que no cobra comisión por este retiro, pero el banco propietario del cajero sí puede establecer una tarifa.

También es posible retirar efectivo en tiendas y establecimientos aliados. En estos casos, las condiciones cambian según el comercio. A septiembre de 2026, estos son los establecimientos y costos:

Walmart y Chedraui, con una compra mínima de 20 pesos no hay comisión extra

La Comer, con una compra mínima de 50 no hay comisión extra

Soriana, con compra mínima de 20 pesos se tiene una comisión de 10 pesos

FINABIEN, tiene una comisión de 15 pesos

Yastás, tiene una comisión de 12 pesos

OXXO, hay una comisión de 20 pesos, con IVA incluido y sin monto mínimo de compra

¿Dónde puedes retirar efectivo con Nu y cuánto cuesta?

Establecimiento / Opción Compra Mínima Requerida Comisión por Retiro
Walmart $20 MXN Sin comisión extra ($0)
Chedraui $20 MXN Sin comisión extra ($0)
La Comer $50 MXN Sin comisión extra ($0)
Soriana $20 MXN $10 MXN
Yastás No requerida $12 MXN
FINABIEN No requerida $15 MXN
OXXO Sin compra mínima $20 MXN (IVA incluido)
Cajeros automáticos (Red Mastercard) No aplica $17 a $35 MXN aprox. (tarifa del banco propietario)

El costo de retirar efectivo depende del establecimiento. Revisa cuánto puedes sacar, si necesitas hacer una compra y qué comisión aplica en cada opción.

Fuente: Nu

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¿Cuánto puedes retirar con la tarjeta de débito?

El límite diario establecido por Nu para la Cuenta de Débito es de hasta 1,500 UDIS, que son aproximadamente 11,000 pesos. En tiendas de autoservicio, el máximo permitido por operación es de 2,000 pesos.

Los límites que establece cada cajero también pueden variar y señalan que la mayoría permite retirar entre 8,000 y 11,000 pesos diarios.

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Si un cajero tiene un límite menor al que necesitas, puedes completar el retiro en otro cajero, siempre que no hayas alcanzado tu límite diario.

También puedes retirar efectivo con la tarjeta de crédito Nu

La promoción de bonificación corresponde a los retiros en cajeros, pero Nu también permite disponer de efectivo mediante su Tarjeta de Crédito Nu en cajeros que acepten Mastercard.

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Si usas tu tarjeta Nu para sacar efectivo, conviene revisar dónde haces el retiro. (Cortesía)

El monto que puedes retirar depende de tu línea de crédito y del límite de disposición de efectivo que tengas disponible.

Para consultarlo desde la aplicación debes entrar a tu perfil, seleccionar “Tarjeta de Crédito” y después “Límite de retiros de efectivo”.

Nu advierte que la comisión del cajero se suma al monto retirado, por ejemplo, si tienes disponibles 1,600 pesos y el cajero cobra una comisión de 38 pesos, la operación generaría un cargo total de 1,638 pesos en tu estado de cuenta.

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¿Cómo se paga un retiro con la tarjeta de crédito?

El efectivo que retires con la tarjeta de crédito se suma al saldo de la tarjeta y debe cubrirse en la siguiente fecha de pago.

Nu también permite elegir alternativas de financiamiento para estos retiros. Entre ellas están el Plan de Pagos Fijos y Compras Diferidas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la institución.

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