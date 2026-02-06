Publicidad

Finanzas Personales

¿Dónde rinde más tu dinero en 2026? Nu, Klar, Mercado Pago y Cetes comparados

Conocer las diferencias entre cuentas digitales y Cetes permite tomar decisiones inteligentes y proteger tu dinero de la inflación.
vie 06 febrero 2026 12:16 PM
Rendimientos Nu, Klar, Mercado Pago, Cetes
Klar y Nu buscan altos rendimientos; los Cetes ofrecen seguridad y estabilidad. (Expansión/Google AI Studio)

Recientemente, el banco digital Nu redujo los rendimientos de su popular “Cajita Turbo”, que antes ofrecía un 15% por tu dinero. Debido a ajustes en el mercado internacional y a la baja de las tasas de interés, ahora este beneficio se redujo al 13%.

Por ello, vale la pena revisar cuáles son las herramientas financieras que ofrecen los mejores rendimientos, para que tu dinero crezca y no pierda valor frente a la inflación, que sigue aumentando año con año.

Recuerda que uno de los peores errores que puedes cometer es guardar dinero en efectivo en casa o mantenerlo en una tarjeta de débito que no genere rendimientos. En lugar de ahorrar, estarías perdiendo poder adquisitivo día tras día.

Rendimientos de Nu en 2026

Nu calcula los rendimientos de su “Cajita Turbo” tomando en cuenta la TIIE de fondeo, que es la tasa de referencia que usan los bancos para prestarse dinero entre sí. Recientemente, la TIIE bajó de 7.25% a 7.00% tras una decisión del Banco de México.

Esa disminución implica que los bancos tienen menos ganancia sobre la que basar los rendimientos de los productos financieros, como la Cajita Turbo. Además, Nu considera otros factores como inflación y tipo de cambio, que también afectan el dinero que puede generar para los usuarios.

nu recibe primer autorizacion para operar en eu
Economía

Nubank recibe primer permiso para operar en Estados Unidos

Los rendimientos para 2026 de las cajitas Nu, según la información enviada al correo electronico de sus cleintes:

-Turbo - 13.00%

-Disponible 24/7 - 7.00%

-7 días - 7.05%

-28 días - 7.10%

-90 días - 7.20%

-180 días - 7.30%

3-NU.jpeg
Nu ofrece rendimientos del 7% al 13%, según TIIE, inflación y plazo. (Nu México/Facebook)

Rendimientos de Mercado Pago

En octubre pasado, Mercado Pago ajustó los rendimientos de su cuenta digital, reduciendo el crecimiento diario de 14% a 13%.

Esta medida respondió a cambios en las tasas de referencia del Banco de México, así como a ajustes regulatorios que afectan a las fintech que ofrecen productos financieros similares a los bancarios.

Además, el ajuste busca garantizar la sostenibilidad financiera y el cumplimiento normativo a largo plazo, asegurando que los rendimientos sean viables dentro de las condiciones actuales del mercado.

mercado pago cambia clabe
Mercado Pago ajustó sus rendimientos de 14% a 13% para mantener sostenibilidad financiera. (Rafael Henrique / SOPA Images/Rafael Henrique / SOPA Images vi)

Klar sigue ofreciendo 15%, pero solo para algunos

Klar es la única cuenta digital que mantiene un rendimiento del 15%, pero este beneficio está disponible únicamente para los usuarios Platino.

Para ser usuario Platino, los nuevos clientes de Klar deben recibir una invitación para la tarjeta Platino. Si aún no eres usuario, puedes registrarte y verificar si eres elegible; esto depende de diversos factores, incluyendo tu historial crediticio y tu capacidad económica.

Los usuarios que no califican para Platino pueden acceder a rendimientos de hasta 8.5% a un plazo de un año en su inversión.

klar fintech
Klar mantiene 15%, pero solo para usuarios Platino. (Cortesía)

Rendimientos de los Cetes en febrero 2026

Los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron una ligera baja en la primera subasta de febrero de 2026, pero siguen siendo una opción atractiva para quienes buscan invertir con bajo riesgo. La inflación general alcanzó 3.77% anual en la primera quincena de enero, dentro de la meta oficial, lo que refuerza la expectativa de que Banxico seguirá relajando su política monetaria este año.

Los Cetes tienen un valor nominal de 10 pesos, pero se venden con descuento: el inversionista paga menos y recibe los 10 pesos al vencimiento, siendo la diferencia su rendimiento. Están disponibles a plazos de 28, 91, 182 y 364 días, y cada plazo ofrece tasas diferentes según el horizonte de inversión.

Cetes vs Inflación, estos son los plazos en lo cuales te conviene invertir en febrero
Economía

Cetes vs inflación, estos son los plazos en los que te conviene invertir en febrero

Los rendimientos actuales son:

28 días: 6.90%

91 días: 7.03%

182 días: 7.15%

364 días: 7.37%

Aunque las tasas bajaron ligeramente respecto a la subasta anterior, los Cetes continúan siendo un instrumento seguro y confiable para quienes desean que su dinero crezca sin asumir grandes riesgos.

inversion-cetes-no-se-pierde-si-mueres-pasos-recuperarla
Los Cetes ofrecen rendimientos seguros, aunque ligeramente menores en febrero 2026. (acilo/Getty Images)

¿Qué opción conviene según tus necesidades?

Elegir dónde colocar tu dinero depende de tus objetivos y tolerancia al riesgo. Si buscas altos rendimientos y puedes acceder a beneficios exclusivos, Klar Platino ofrece el 15%, aunque solo para un grupo limitado de usuarios. Para quienes buscan flexibilidad y disponibilidad inmediata, la Cajita Turbo de Nu sigue siendo atractiva con un 13%, mientras que Mercado Pago se mantiene en la misma tasa con crecimiento diario.

Si tu prioridad es seguridad y estabilidad, los Cetes siguen siendo una opción confiable, con rendimientos menores pero garantizados y sin riesgo de perder tu capital. Incluso con la ligera baja de tasas, ofrecen ganancias superiores a la inflación actual y permiten planificar según el plazo de inversión que mejor se ajuste a tus necesidades.

En resumen, quien busca rendimiento máximo puede explorar Klar, Nu o Mercado Pago, mientras que quien prioriza protección del capital y certezas a largo plazo puede inclinarse por los Cetes. Conocer estas diferencias te permite tomar decisiones inteligentes y evitar que tu dinero pierda valor frente a la inflación.

