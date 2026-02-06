¿Dónde rinde más tu dinero en 2026? Nu, Klar, Mercado Pago y Cetes comparados

Recientemente, el banco digital Nu redujo los rendimientos de su popular “Cajita Turbo”, que antes ofrecía un 15% por tu dinero. Debido a ajustes en el mercado internacional y a la baja de las tasas de interés, ahora este beneficio se redujo al 13%.

Por ello, vale la pena revisar cuáles son las herramientas financieras que ofrecen los mejores rendimientos, para que tu dinero crezca y no pierda valor frente a la inflación, que sigue aumentando año con año.

Recuerda que uno de los peores errores que puedes cometer es guardar dinero en efectivo en casa o mantenerlo en una tarjeta de débito que no genere rendimientos. En lugar de ahorrar, estarías perdiendo poder adquisitivo día tras día.