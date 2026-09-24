Semana 3 de la NFL: horarios y transmisión de los partidos de la jornada

Continúan las actividades de la NFL con el arranque de la Semana 3, en la que se disputarán 16 partidos entre este jueves 24 y el lunes 28 de septiembre.

Aunque parece que es una etapa temprana en el campeonato, conseguir resultados desde el inicio de la temporada será clave en las aspiraciones de varias franquicias. Como ingrediente adicional, destaca el partido entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys, que se disputará en la cancha del legendario Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, siendo este el primer partido de la liga en dicha ciudad.