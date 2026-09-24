Semana 3 de la NFL: horarios y transmisión de los partidos de la jornada

Domingo 27 de septiembre
- Los Ángeles Chargers vs. Buffalo Bills: 11:00 horas, transmisión por Canal 9 y NFL Game Pass.
- Carolina Panthers vs. Cleveland Browns: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.
- New York Jets vs. Detriot Lions: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.
- Houston Texans vs. Indianápolis Colts: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.
- New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.
- Kansas City Chiefs vs. Miami Doplhins: 11:00 horas, transmisión por Fox, Fox One y NFL Game Pass.
- Tennessee Titans vs. New York Giants: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.
- Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers: 11:00 horas, transmisión por Fox, Fox One y NFL Game Pass.
- Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers: 14:05 horas, transmisión por Fox, Fox One y NFL Game Pass.
- Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys: 14:25 horas, transmisión por Canal 9 y NFL Game Pass.
- Las Vegas Raiders vs. New Orleans Saints: 14:25 horas, transmisión por NFL Game Pass.
- Los Ángeles Rams vs. Denver Brons: 18:20 horas, transmisión por ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass.
Lunes 28 de septiembre
- Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears: 18:15 horas, transmisión por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.