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Semana 3 de la NFL: horarios y transmisión de los partidos de la jornada

Esta semana, destacan encuentros de alto calibre como Baltimore vs. Dallas o Kansas City vs. Miami.
jue 24 septiembre 2026 01:06 PM
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Jugadores de los Patriots celebran anotación contra Seattle.
Las actividades de la NFL continuarán este fin de semana con 16 partidos. (JANE GERSHOVICH/Getty Images)

Continúan las actividades de la NFL con el arranque de la Semana 3, en la que se disputarán 16 partidos entre este jueves 24 y el lunes 28 de septiembre.

Aunque parece que es una etapa temprana en el campeonato, conseguir resultados desde el inicio de la temporada será clave en las aspiraciones de varias franquicias. Como ingrediente adicional, destaca el partido entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys, que se disputará en la cancha del legendario Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, siendo este el primer partido de la liga en dicha ciudad.

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Los duelos imperdibles de la Semana 3 de la NFL

Además del encuentro entre Baltimore y Dallas en Maracaná, existen otros encuentros que llaman la atención de los amantes del emparrillado, y sin duda alguna es el encuentro divisional entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals, en un partido crucial para las aspiraciones de postemporada de ambos equipos.

Otro partido de alto calibre es la visita de los Kasas City Chiefs a los Miami Doplhims, donde los visitantes llegan con récord de dos victoria, mientras que el equipo local buscará iniciar la remontada para revertir la marca perdedora que mantienen hasta el momento.

La jornada dominical cerrará con el enfrentamiento entre Los Ángeles Rams y los Denver Broncos.

Ofensivo de Seattle llega a la zona de anotación contra los Patriots.
De los 16 encuentros, solo dos podrán disfrutarse por televisión abierta. (JANE GERSHOVICH/Getty Images)


Horarios y transmisión de los partidos de la Semana 3 de la NFL

Jueves 24 de septiembre

- Atlanta Falcons vs. Green Bay Packer: 18:15 horas, transmisión por Fox, Fox One y NFL Game Pass.

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Domingo 27 de septiembre

- Los Ángeles Chargers vs. Buffalo Bills: 11:00 horas, transmisión por Canal 9 y NFL Game Pass.

- Carolina Panthers vs. Cleveland Browns: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.

- New York Jets vs. Detriot Lions: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.

- Houston Texans vs. Indianápolis Colts: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.

- New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.

- Kansas City Chiefs vs. Miami Doplhins: 11:00 horas, transmisión por Fox, Fox One y NFL Game Pass.

- Tennessee Titans vs. New York Giants: 11:00 horas, transmisión por NFL Game Pass.

- Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers: 11:00 horas, transmisión por Fox, Fox One y NFL Game Pass.

- Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers: 14:05 horas, transmisión por Fox, Fox One y NFL Game Pass.

- Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys: 14:25 horas, transmisión por Canal 9 y NFL Game Pass.

- Las Vegas Raiders vs. New Orleans Saints: 14:25 horas, transmisión por NFL Game Pass.

- Los Ángeles Rams vs. Denver Brons: 18:20 horas, transmisión por ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass.

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Lunes 28 de septiembre

- Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears: 18:15 horas, transmisión por ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

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¿Cuáles son los partidos de la Semana 3 de la NFL que se transmiten por televisión abierta?

Desafortunadamente para los fanáticos de la NFL en México, cada vez son menos los partidos que se transmiten por televisión abierta. Esta semana, de 16 encuentros, únicamente dos podrán disfrutarse sin pagos adicionales y ambos serán transmitidos por Televisa:

- Los Ángeles Chargers vs. Buffalo Bills: domingo 27 de septiembre a las 11:00 horas por Canal 9.

- Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys: domingo 27 de septiembre a las 14:25 horas por Canal 9.

El resto de los encuentros podrán disfrutarse a través de plataformas de televisión de paga como ESPN, Fox y Fox One, o por streaming, como Disney+ Premium y NFL Game Pass.

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NFL Miami Dolphins Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys

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