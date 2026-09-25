Adiós al efectivo en México: ¿Por qué el país aún no está listo para pagos solo con tarjeta?

En opinión del consultor en regulación y economista independiente, Jorge Sánchez, con más del 54% de la población en la informalidad laboral en México, el papel moneda no es una "terquedad cultural", sino una necesidad de subsistencia frente a la fricción fiscal y a un sistema financiero que aún traslada costos y comisiones prohibitivas a los pequeños márgenes del microcomercio.

México no está listo para prohibir el efectivo, y pretender digitalizar la economía por decreto en la Cámara de Diputados confunde causa con consecuencia. Jorge Sánchez, consultor en regulación.



De acuerdo con un estudio de la Concanaco Servytur, aunque el 94% de las mipymes posee un teléfono inteligente y el 88% cuenta con internet, el 46.5% no acepta pagos con tarjeta.

La razón principal, según el organismo, radica en el elevado costo de las comisiones bancarias que pagan los comercios por aceptar tarjetas, las cuales supera en promedio el 3.56%.

En contraste, en países como España, oscila entre 0.31% y 0.34%. A este margen se añaden la inversión en terminales, los costos de conectividad y la falta de certeza fiscal sobre si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presumirá cada depósito electrónico como un ingreso gravable.