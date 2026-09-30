Durante la reunión ministerial del G20, celebrada en Milwaukee, Estados Unidos, el funcionario planteó dos diagnósticos que, aunque corresponden a sectores distintos, reflejan las dificultades de operar en un comercio internacional marcado por presiones competitivas, disputas y estándares diferentes.

En el caso del acero, Ebrard reconoció que el exceso de capacidad mundial continúa como uno de los principales desafíos para la industria siderúrgica y aseguró que México ha adoptado medidas durante el último año y medio para responder a ese problema.

Entre ellas se encuentran una mayor vigilancia de las importaciones y mecanismos para conocer con mayor precisión el origen de los productos siderúrgicos.

México, explicó, fortaleció la transparencia y trazabilidad mediante un análisis automático de las importaciones, que exige información sobre el lugar donde el acero fue fundido y colado, además de reforzar su sistema de monitoreo.

Aranceles no bastan

La estrategia mexicana también ha recurrido a instrumentos de política comercial . Ebrard señaló que el país ha impuesto aranceles y aplicado otras medidas para hacer frente a las presiones competitivas.

Sin embargo, reconoció que esas herramientas no han resuelto por sí solas el problema.





“Sin embargo, debemos reconocer que estas medidas, aunque necesarias, no han sido suficientes.”

Después de ese reconocimiento, Ebrard sostuvo que la cooperación internacional puede ofrecer mejores resultados y defendió el marco discutido dentro del G20.

La posición mexicana busca llevar la discusión más allá de los aranceles . Uno de los puntos que Ebrard puso sobre la mesa fue la diferencia en las condiciones bajo las cuales compiten las industrias siderúrgicas.

El secretario sostuvo que no existe una competencia justa cuando productores que no reciben subsidios y operan con bajas emisiones se enfrentan a industrias sujetas a estándares distintos. Por ello, México pretende que la calidad y la sostenibilidad formen parte de la discusión internacional sobre el sector.

También pidió compromisos y obligaciones entre los productores a través de mecanismos y organizaciones internacionales, con el propósito de establecer normas y objetivos comunes. Para México, las diferencias entre estándares se han convertido en otro elemento de tensión dentro del mercado siderúrgico.

