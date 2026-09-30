Entre abril y junio, las exportaciones de las entidades alcanzaron 195,260.7 millones de dólares, de acuerdo con las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La fotografía estatal muestra dos velocidades. Jalisco encabezó el crecimiento, con un avance anual de 130.8%, seguido de Chihuahua, con 87.3%. Guerrero creció 67.1%; Colima, 60.4%, y Tabasco, 33.5%. etef2026_09

Del otro lado quedaron nueve entidades con retrocesos. Quintana Roo registró la mayor caída, de 75.1%; Morelos retrocedió 48.6%; Hidalgo, 18.7%; Ciudad de México, 10.1%, y Michoacán, 9.9%.

También disminuyeron las exportaciones de Chiapas, 8.3%; Tamaulipas, 2.8%; Nayarit, 2.1%, y Guanajuato, 0.3%. etef2026_09

La diferencia entre estados no sólo responde al tamaño de sus economías exportadoras. También refleja qué producen y venden al exterior, en un trimestre en el que la electrónica avanzó a un ritmo muy superior al de industrias tradicionalmente protagonistas de las exportaciones mexicanas, como la automotriz.





Electrónica pisa el acelerador

La manufactura explicó buena parte del dinamismo, pues este sector concentró 92.5% de las exportaciones estatales y su valor aumentó 32% frente al segundo trimestre del año pasado. La minería, que representó 5.2% del total, creció 48.3%, mientras el sector agropecuario aportó 2.3% y retrocedió 3.1%.

Pero dentro de la manufactura apareció una diferencia todavía mayor.

Las exportaciones de equipo de computación , comunicación, medición, componentes y accesorios electrónicos se dispararon 124.4% anual, hasta alcanzar 70,463.1 millones de dólares.

Con ese monto, la electrónica representó por sí sola 36.1% de las exportaciones de las entidades durante el trimestre.

Las exportaciones de equipo de transporte sumaron 56,476.6 millones de dólares y crecieron apenas 3.9% anual, por lo que representaron 28.9% del total.

Así, entre electrónica y equipo de transporte concentraron 65% de las exportaciones estatales, aunque con ritmos de crecimiento muy distintos.