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Economía

México vive un boom exportador, pero no todos los estados son ganadores

El auge de las ventas al exterior avanza a distintas velocidades: en el segundo trimestre de 2026, Jalisco creció 130.8% y Chihuahua 87.3%, pero nueve entidades reportaron retrocesos.
mié 30 septiembre 2026 01:14 PM
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Fotoarte sobre el desempeño de las exportaciones mexicanas, representado mediante un mapa de México, contenedores de carga y productos vinculados con distintos sectores exportadores.
El desempeño de las exportaciones muestra diferencias importantes entre las entidades del país. (Expansión/ChatGPT)

Las exportaciones de los estados mexicanos crecieron 31.6% anual durante el segundo trimestre de 2026, pero el avance estuvo lejos de repartirse de manera uniforme. Mientras Jalisco y Chihuahua registraron incrementos de hasta tres dígitos, nueve entidades reportaron caídas, en un periodo marcado por el fuerte crecimiento de las ventas al exterior de productos electrónicos.

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Entre abril y junio, las exportaciones de las entidades alcanzaron 195,260.7 millones de dólares, de acuerdo con las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La fotografía estatal muestra dos velocidades. Jalisco encabezó el crecimiento, con un avance anual de 130.8%, seguido de Chihuahua, con 87.3%. Guerrero creció 67.1%; Colima, 60.4%, y Tabasco, 33.5%. etef2026_09

Del otro lado quedaron nueve entidades con retrocesos. Quintana Roo registró la mayor caída, de 75.1%; Morelos retrocedió 48.6%; Hidalgo, 18.7%; Ciudad de México, 10.1%, y Michoacán, 9.9%.

También disminuyeron las exportaciones de Chiapas, 8.3%; Tamaulipas, 2.8%; Nayarit, 2.1%, y Guanajuato, 0.3%. etef2026_09

La diferencia entre estados no sólo responde al tamaño de sus economías exportadoras. También refleja qué producen y venden al exterior, en un trimestre en el que la electrónica avanzó a un ritmo muy superior al de industrias tradicionalmente protagonistas de las exportaciones mexicanas, como la automotriz.

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Electrónica pisa el acelerador

La manufactura explicó buena parte del dinamismo, pues este sector concentró 92.5% de las exportaciones estatales y su valor aumentó 32% frente al segundo trimestre del año pasado. La minería, que representó 5.2% del total, creció 48.3%, mientras el sector agropecuario aportó 2.3% y retrocedió 3.1%.

Pero dentro de la manufactura apareció una diferencia todavía mayor.

Las exportaciones de equipo de computación , comunicación, medición, componentes y accesorios electrónicos se dispararon 124.4% anual, hasta alcanzar 70,463.1 millones de dólares.

Con ese monto, la electrónica representó por sí sola 36.1% de las exportaciones de las entidades durante el trimestre.

Las exportaciones de equipo de transporte sumaron 56,476.6 millones de dólares y crecieron apenas 3.9% anual, por lo que representaron 28.9% del total.

Así, entre electrónica y equipo de transporte concentraron 65% de las exportaciones estatales, aunque con ritmos de crecimiento muy distintos.

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Jalisco y Chihuahua despegan

El auge electrónico también ayuda a explicar por qué Jalisco y Chihuahua se separaron del resto del país.

Chihuahua exportó 49,027.5 millones de dólares durante el segundo trimestre, 87.3% más que un año antes, y concentró 25.1% de las exportaciones nacionales, lo que lo mantuvo como el principal estado exportador.

Jalisco alcanzó 23,585.1 millones de dólares, tras crecer 130.8%, y ocupó la segunda posición, con una participación de 12.1%. Después aparecieron Nuevo León, con 9.5%; Coahuila, con 9.2%, y Baja California, con 7.6%.

En conjunto, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas aportaron 73.5% de las exportaciones de las entidades.

La concentración es mayor cuando se observa únicamente la electrónica.

Chihuahua generó 53.5% de las exportaciones mexicanas de productos electrónicos, con ventas por 37,725.9 millones de dólares y un crecimiento anual de 148.9%.

Jalisco aportó otro 27.9%, con 19,657.6 millones de dólares, después de que sus exportaciones de este tipo aumentaron 201.3%. Entre ambos estados concentraron 81.4% de las exportaciones electrónicas del país.

Nuevo León también registró un incremento de 119.4% en ese subsector, aunque su participación fue menor, de 4.9%.

El auto avanza menos

El desempeño de los estados con fuerte presencia de la industria automotriz fue más moderado .

Coahuila se mantuvo como el principal exportador de equipo de transporte, con 11,033.8 millones de dólares, 4.8% más que un año atrás. Guanajuato ocupó el segundo sitio, con 7,421 millones, pero sus ventas disminuyeron 2.9%.

Nuevo León registró un crecimiento de 9.2%; San Luis Potosí, de 9%, y Chihuahua, de 6.5%.

El contraste es visible en el desempeño general de las entidades. Mientras Jalisco y Chihuahua crecieron a tasas de 130.8% y 87.3%, respectivamente, Guanajuato cerró prácticamente sin crecimiento, con una disminución de 0.3% en sus exportaciones totales. Coahuila avanzó 6% y San Luis Potosí, 7.3%.

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El campo queda rezagado

La otra cara del crecimiento exportador estuvo en las actividades agropecuarias.

Mientras las exportaciones manufactureras aumentaron 32% y las mineras 48.3%, las agropecuarias disminuyeron 3.1% anual, hasta 4,575.5 millones de dólares.

Dentro de este sector, las exportaciones agrícolas sumaron 4,447 millones de dólares y retrocedieron 0.4%, mientras las correspondientes a cría y explotación de animales cayeron 67.1%. Pesca, caza y captura, en contraste, aumentaron 16.1%.

Michoacán continuó como el principal exportador agrícola del país, con 953.1 millones de dólares, aunque registró una caída anual de 18.7%. Le siguieron Sonora, con 872 millones; Sinaloa, con 528 millones, y Jalisco, con 415.8 millones.

México vende más mercancías al exterior, pero una parte importante del crecimiento se concentra en determinados estados y actividades, con la electrónica como uno de los principales motores del avance.

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Exportaciones Estados Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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