Las exportaciones de los estados mexicanos crecieron 31.6% anual durante el segundo trimestre de 2026, pero el avance estuvo lejos de repartirse de manera uniforme. Mientras Jalisco y Chihuahua registraron incrementos de hasta tres dígitos, nueve entidades reportaron caídas, en un periodo marcado por el fuerte crecimiento de las ventas al exterior de productos electrónicos.
México vive un boom exportador, pero no todos los estados son ganadores
Entre abril y junio, las exportaciones de las entidades alcanzaron 195,260.7 millones de dólares, de acuerdo con las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La fotografía estatal muestra dos velocidades. Jalisco encabezó el crecimiento, con un avance anual de 130.8%, seguido de Chihuahua, con 87.3%. Guerrero creció 67.1%; Colima, 60.4%, y Tabasco, 33.5%. etef2026_09
Del otro lado quedaron nueve entidades con retrocesos. Quintana Roo registró la mayor caída, de 75.1%; Morelos retrocedió 48.6%; Hidalgo, 18.7%; Ciudad de México, 10.1%, y Michoacán, 9.9%.
También disminuyeron las exportaciones de Chiapas, 8.3%; Tamaulipas, 2.8%; Nayarit, 2.1%, y Guanajuato, 0.3%. etef2026_09
La diferencia entre estados no sólo responde al tamaño de sus economías exportadoras. También refleja qué producen y venden al exterior, en un trimestre en el que la electrónica avanzó a un ritmo muy superior al de industrias tradicionalmente protagonistas de las exportaciones mexicanas, como la automotriz.
Electrónica pisa el acelerador
La manufactura explicó buena parte del dinamismo, pues este sector concentró 92.5% de las exportaciones estatales y su valor aumentó 32% frente al segundo trimestre del año pasado. La minería, que representó 5.2% del total, creció 48.3%, mientras el sector agropecuario aportó 2.3% y retrocedió 3.1%.
Pero dentro de la manufactura apareció una diferencia todavía mayor.
Las exportaciones de equipo de computación , comunicación, medición, componentes y accesorios electrónicos se dispararon 124.4% anual, hasta alcanzar 70,463.1 millones de dólares.
Con ese monto, la electrónica representó por sí sola 36.1% de las exportaciones de las entidades durante el trimestre.
Las exportaciones de equipo de transporte sumaron 56,476.6 millones de dólares y crecieron apenas 3.9% anual, por lo que representaron 28.9% del total.
Así, entre electrónica y equipo de transporte concentraron 65% de las exportaciones estatales, aunque con ritmos de crecimiento muy distintos.
Jalisco y Chihuahua despegan
El auge electrónico también ayuda a explicar por qué Jalisco y Chihuahua se separaron del resto del país.
Chihuahua exportó 49,027.5 millones de dólares durante el segundo trimestre, 87.3% más que un año antes, y concentró 25.1% de las exportaciones nacionales, lo que lo mantuvo como el principal estado exportador.
Jalisco alcanzó 23,585.1 millones de dólares, tras crecer 130.8%, y ocupó la segunda posición, con una participación de 12.1%. Después aparecieron Nuevo León, con 9.5%; Coahuila, con 9.2%, y Baja California, con 7.6%.
En conjunto, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas aportaron 73.5% de las exportaciones de las entidades.
La concentración es mayor cuando se observa únicamente la electrónica.
Chihuahua generó 53.5% de las exportaciones mexicanas de productos electrónicos, con ventas por 37,725.9 millones de dólares y un crecimiento anual de 148.9%.
Jalisco aportó otro 27.9%, con 19,657.6 millones de dólares, después de que sus exportaciones de este tipo aumentaron 201.3%. Entre ambos estados concentraron 81.4% de las exportaciones electrónicas del país.
Nuevo León también registró un incremento de 119.4% en ese subsector, aunque su participación fue menor, de 4.9%.
El auto avanza menos
El desempeño de los estados con fuerte presencia de la industria automotriz fue más moderado .
Coahuila se mantuvo como el principal exportador de equipo de transporte, con 11,033.8 millones de dólares, 4.8% más que un año atrás. Guanajuato ocupó el segundo sitio, con 7,421 millones, pero sus ventas disminuyeron 2.9%.
Nuevo León registró un crecimiento de 9.2%; San Luis Potosí, de 9%, y Chihuahua, de 6.5%.
El contraste es visible en el desempeño general de las entidades. Mientras Jalisco y Chihuahua crecieron a tasas de 130.8% y 87.3%, respectivamente, Guanajuato cerró prácticamente sin crecimiento, con una disminución de 0.3% en sus exportaciones totales. Coahuila avanzó 6% y San Luis Potosí, 7.3%.
El campo queda rezagado
La otra cara del crecimiento exportador estuvo en las actividades agropecuarias.
Mientras las exportaciones manufactureras aumentaron 32% y las mineras 48.3%, las agropecuarias disminuyeron 3.1% anual, hasta 4,575.5 millones de dólares.
Dentro de este sector, las exportaciones agrícolas sumaron 4,447 millones de dólares y retrocedieron 0.4%, mientras las correspondientes a cría y explotación de animales cayeron 67.1%. Pesca, caza y captura, en contraste, aumentaron 16.1%.
Michoacán continuó como el principal exportador agrícola del país, con 953.1 millones de dólares, aunque registró una caída anual de 18.7%. Le siguieron Sonora, con 872 millones; Sinaloa, con 528 millones, y Jalisco, con 415.8 millones.
México vende más mercancías al exterior, pero una parte importante del crecimiento se concentra en determinados estados y actividades, con la electrónica como uno de los principales motores del avance.