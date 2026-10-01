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Sucursales de Monte de Piedad abrirán a partir de esta fecha tras acabarse la huelga: ¿qué pasará con los empeños?

La huelga de Nacional Monte de Piedad terminó este miércoles 30 de septiembre, por lo que se anunció a partir de cuándo los clientes podrán acudir a las sucursales.
jue 01 octubre 2026 01:04 PM
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Nacional Monte de Piedad reabrirá sus sucursales el 7 de octubre, tras casi un año de huelga. (Andrea Murcia Monsivais)

Después de casi un año de huelga , Nacional Monte de Piedad retomará sus operaciones. El sindicato y la institución acordaron poner fin al conflicto laboral luego de aceptar un dictamen integral elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025 y estaba a punto de cumplir un año. Este miércoles 30 de septiembre, ambas partes firmaron en las instalaciones de la STPS su voluntad de cumplir con lo establecido en el dictamen que permitió cerrar el conflicto.

La institución confirmó posteriormente que sus sucursales volverán a abrir durante los primeros días de octubre con beneficios para los clientes.

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¿A partir de cuándo abrirán las sucursales de Nacional Monte de Piedad?

Nacional Monte de Piedad informó que sus operaciones se reanudarán el próximo miércoles 7 de octubre de 2026.

La institución adelantó una serie de beneficios para los clientes que regresen a regularizar sus empeños después del periodo de huelga.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

- 45 días sin cobro de intereses para que los clientes puedan regularizar sus empeños.

- Descuentos en los intereses, determinados de acuerdo con el historial de cada cliente.

-Horario continuo de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

-Sábados, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

La institución señaló que estos beneficios forman parte de las medidas con las que busca retomar el servicio después de casi un año de interrupción.

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¿Cómo terminó la huelga de Nacional Monte de Piedad?

La solución llegó después de un proceso de negociación encabezado por la STPS. De acuerdo con la dependencia, desde el inicio de la huelga se realizaron más de 70 reuniones entre el sindicato y la administración de Nacional Monte de Piedad.

Las conversaciones permitieron avances en distintos puntos, aunque todavía persistían diferencias entre las partes.

Ante la falta de un acuerdo definitivo, tanto el sindicato como la institución aceptaron cumplir con un dictamen integral de la Secretaría del Trabajo, elaborado a partir de las posiciones, acuerdos y discusiones planteadas durante las negociaciones.

La intervención de la dependencia federal se intensificó después del llamado que realizó el 2 de mayo de 2026, cuando exhortó a las partes a retomar las negociaciones y presentar propuestas concretas para resolver el conflicto.

La STPS señaló que este proceso permitió finalmente alcanzar un acuerdo que pone fin a la huelga y abre una nueva etapa para la institución y sus trabajadores.

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Una huelga del Monte de Piedad que afectó a trabajadores y clientes

La STPS destacó que el conflicto laboral tuvo efectos tanto para la plantilla de trabajadores como para los usuarios de Nacional Monte de Piedad, particularmente para las personas que utilizan los servicios de empeño de la institución.

La dependencia calificó al Monte de Piedad como una institución emblemática del país y señaló que la huelga afectó sustancialmente a trabajadoras, trabajadores, pignorantes y clientes.

Con el acuerdo alcanzado este 30 de septiembre, la Secretaría del Trabajo dio por terminado el conflicto entre la administración y el sindicato mayoritario.

El siguiente paso será la reapertura de las sucursales el 7 de octubre, fecha a partir de la cual Nacional Monte de Piedad buscará recuperar su operación y atender a los clientes cuyos empeños quedaron pendientes durante la huelga.

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