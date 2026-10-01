Sucursales de Monte de Piedad abrirán a partir de esta fecha tras acabarse la huelga: ¿qué pasará con los empeños?

Después de casi un año de huelga , Nacional Monte de Piedad retomará sus operaciones. El sindicato y la institución acordaron poner fin al conflicto laboral luego de aceptar un dictamen integral elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025 y estaba a punto de cumplir un año. Este miércoles 30 de septiembre, ambas partes firmaron en las instalaciones de la STPS su voluntad de cumplir con lo establecido en el dictamen que permitió cerrar el conflicto.

La institución confirmó posteriormente que sus sucursales volverán a abrir durante los primeros días de octubre con beneficios para los clientes.