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La UIF iniciará certificación en prevención de lavado de dinero en 2027

Quienes realizan Actividades Vulnerables como juegos con apuesta; venta de joyas, obras de arte, vehículos aéreos, marítimos o terrestres, conocerán la convocatoria con un tiempo prudente, aseveró Hacienda.
vie 02 octubre 2026 04:28 PM
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Una galerista coloca una pintura en la pared al interior de una sala de arte.
Actividades como la subasta o comercialización de obras de arte están en la lista de Actividades Vulnerables a lavado de dinero. (Foto: iStock. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita , o lavado de dinero, dirigido a quienes realizan Actividades Vulnerables, se llevará a cabo durante 2027.

De acuerdo con la ley antilavado, entre las Actividades Vulnerables destacan: los juegos con apuesta, concursos o sorteos; emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas que no son emitidas por entidades financieras; otorgamientos de crédito por parte de instituciones no financieras; construcción o desarrollo de bienes inmuebles (casas, bodegas, comercios).

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"Esta determinación se da en el contexto de la actualización del marco normativo aplicable a las Actividades Vulnerables, con el propósito de brindar certeza a las personas interesadas y permitir que el proceso de certificación se desarrolle conforme a las disposiciones que estarán vigentes", destacó la SHCP en un comunicado.

El pasado siete de agosto Hacienda publicó modificaciones a las Reglas de Carácter General, derivadas de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y a su reglamento publicadas en 2025 y 2026, respectivamente. De acuerdo con sus disposiciones transitorias, las modificaciones entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026, salvo aquellas para las que se establecieron fechas específicas.

Asimismo, el 24 de septiembre se publicaron las resoluciones mediante las cuales se actualizaron los formatos oficiales para el alta y registro, así como para la presentación de Avisos e Informes por parte de quienes realizan Actividades Vulnerables.

En atención a estas modificaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 Bis de las reglas de carácter general, "durante 2026 no se llevará a cabo el proceso de certificación, por lo que la convocatoria correspondiente será emitida para su realización durante el ejercicio 2027", detalló Hacienda.

Entre otras Actividades Vulnerables a lavado de dinero destacan: la venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes; subasta o comercialización de obras de arte; venta de vehículos aéreos, marítimos o terrestres; blindaje de vehículos terrestres; traslado o custodia de dinero o valores; notarios; servicios de corredores públicos; la recepción de donativos; la prestación de servicios de comercio exterior como agente, apoderado o agencia aduanal para importar vehículos, obras de arte, equipos para fabricar tarjetas de pago, entre otros bienes; arrendamiento de inmuebles; el ofrecimiento habitual y profesional de activos virtuales.

Hacienda garantizó que la convocatoria contemplará un periodo suficiente para que las personas interesadas conozcan las disposiciones aplicables, así como el temario y los demás instrumentos necesarios para su preparación antes de la evaluación correspondiente. Asimismo, la UIF dará a conocer oportunamente, a través de sus canales oficiales y del DOF, la convocatoria, bases, requisitos, etapas y plazos del proceso de certificación.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT) Lavado de dinero

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