Cierre de Directo a México de Banxico: las apps y el dinero digital cambian el manejo de las remesas

La FedGlobal ACH Payments es un servicio de transferencias electrónicas transfronterizas operado por los Bancos de la Reserva Federal. su sistema permite a las instituciones financieras de EU enviar pagos electrónicos masivos y de bajo costo a cuentas bancarias de otros países.

En octubre de 2003, Banxico y la Fed conectaron sus infraestructuras para crear el programa Directo a México , y así los pagos desde EU se reciben en el Sistema de Pagos Mexicano (SPEI) y su esencia fue el envío de los pagos de los pensionados del gobierno de EU que viven en territorio mexicano. Para el uso de este programa, aún vigente, es necesario que el emisor y el receptor de remesas cuenten, cada uno, con una cuenta bancaria.

De acuerdo con la Fed, la decisión de la suspensión del servicio “se debe a la drástica disminución del volumen de transacciones, lo que refleja una menor relevancia en el mercado”.

El manejo de las remesas evoluciona, el avance tecnológico va borrando las transferencias bancarias tradicionales, y pinta un mayor uso de aplicaciones y dinero digital, las cuales ofrecen un envío más rápido y económico.

El pasado dos de octubre, Bitso reportó que en los primeros ocho meses del año procesó a través de su infraestructura, el 14.7% del volumen total de las remesas enviadas de EU a México, cuando apenas en 2024 estimaba el manejo del 10%, mediante su división de empresa a empresa “Bitso Business”.





En tanto, el informe de Visa “ Money Travels: 2026 Digital Remittances Adoption Report ” refiere que las aplicaciones bancarias móviles y la banca en línea son el método de transferencia más común en México, utilizado por el 42% de los consumidores, mientras el 43% de los usuarios mexicanos tiene acceso instantáneo a los recursos recibidos a través de los canales digitales de transferencia.