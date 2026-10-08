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Economía

Cierre de Directo a México de Banxico: las apps y el dinero digital cambian el manejo de las remesas

El manejo de las remesas evoluciona, el avance tecnológico va borrando las transferencias bancarias tradicionales, y pinta un mayor uso de aplicaciones y dinero digital.
jue 08 octubre 2026 03:55 PM
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La imagen muestra una mujer consultando su cuenta bancaria y sus gastos mediante su dispositivo móvil. Comodidad y facilidad en la gestión bancaria gracias a la tecnología.
De acuerdo con la Fed, la decisión de la suspensión del servicio que conecta con Directo a México “se debe a la drástica disminución del volumen de transacciones, lo que refleja una menor relevancia en el mercado”. (Foto: iStock. )

El envío de remesas evoluciona en el mundo y el cierre del servicio del programa Directo a México para mandar dinero de Estados Unidos (EU) a México es un ejemplo.

El 25 de noviembre pasado, Servicios Financieros de la Reserva Federal de EU anunció la suspensión del servicio FedGlobal ACH Payments a México y Panamá, el último día que aceptará transferencias será el próximo 20 de noviembre. En correspondencia, el pasado viernes dos de octubre, el Banco de México (Banxico) garantizó que el Programa, para envío de remesas, Directo a México terminará sus operaciones de manera ordenada.

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La FedGlobal ACH Payments es un servicio de transferencias electrónicas transfronterizas operado por los Bancos de la Reserva Federal. su sistema permite a las instituciones financieras de EU enviar pagos electrónicos masivos y de bajo costo a cuentas bancarias de otros países.

En octubre de 2003, Banxico y la Fed conectaron sus infraestructuras para crear el programa Directo a México , y así los pagos desde EU se reciben en el Sistema de Pagos Mexicano (SPEI) y su esencia fue el envío de los pagos de los pensionados del gobierno de EU que viven en territorio mexicano. Para el uso de este programa, aún vigente, es necesario que el emisor y el receptor de remesas cuenten, cada uno, con una cuenta bancaria.

De acuerdo con la Fed, la decisión de la suspensión del servicio “se debe a la drástica disminución del volumen de transacciones, lo que refleja una menor relevancia en el mercado”.

El manejo de las remesas evoluciona, el avance tecnológico va borrando las transferencias bancarias tradicionales, y pinta un mayor uso de aplicaciones y dinero digital, las cuales ofrecen un envío más rápido y económico.

El pasado dos de octubre, Bitso reportó que en los primeros ocho meses del año procesó a través de su infraestructura, el 14.7% del volumen total de las remesas enviadas de EU a México, cuando apenas en 2024 estimaba el manejo del 10%, mediante su división de empresa a empresa “Bitso Business”.

Una persona sostiene en una mano unos dólares y con la otra revisa su teléfono móvil.
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Bitso procesa 15% de las remesas de Estados Unidos a México


En tanto, el informe de Visa “ Money Travels: 2026 Digital Remittances Adoption Report ” refiere que las aplicaciones bancarias móviles y la banca en línea son el método de transferencia más común en México, utilizado por el 42% de los consumidores, mientras el 43% de los usuarios mexicanos tiene acceso instantáneo a los recursos recibidos a través de los canales digitales de transferencia.

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Para un mayor uso de este tipo de instrumentos es destacable garantizar la seguridad. Si bien, el 45% de los mexicanos tiene algún nivel de conocimiento o familiaridad con las stablecoins, apenas el 20% considera que estas son menos riesgosas que criptomonedas como Bitcoin.

La percepción sobre su uso da un giro, bajo un escenario hipotético donde se ofrecen protecciones contra fraude y seguros de depósito equivalentes a los de una cuenta bancaria tradicional, pues la disposición de usar stablecoins para envíos internacionales se dispara de 33% a 71%, refiere el reporte de Visa.

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Banco de México SPEI Remesas Reserva Federal

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