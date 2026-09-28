Los ciberdelincuentes llegaron hasta tu firma: así se especializan para robar tus datos

Entre julio de 2025 y junio de 2026, Kaspersky detectó 4.78 millones de intentos de ataque relacionados con contenidos que imitaban plataformas utilizadas en el trabajo. Zoom fue el nombre más utilizado como señuelo, con 2.65 millones intentos, seguido de Outlook, con 1.54 millones. También aparecieron OneDrive, Microsoft Excel y Microsoft Teams entre las utilizadas para disfrazar ataques.

DocuSign, una plataforma digital para enviar, firmar y gestionar contratos y documentos de manera electrónica, es otro recurso recurrente para estos engaños que aparece en el documento. A lo largo de este año, la propia compañía alertó sobre distintas campañas que utilizan su marca, sus notificaciones e incluso funciones legítimas de la plataforma para intentar engañar a los usuarios. En agosto, por ejemplo, identificó una en la que atacantes utilizaban cuentas registradas de DocuSign para enviar sobres con documentos aparentemente legítimos y llevar a las víctimas hacia sitios maliciosos.



La firma electrónica tiene una característica que vuelve especialmente atractivo este tipo de engaño, pues el usuario no solo recibe información, sino que puede estar a punto de realizar una acción con consecuencias legales o financieras. Una solicitud para revisar un contrato, aprobar un documento o completar una firma puede generar una sensación de urgencia y confianza que los atacantes buscan aprovechar.

Kaspersky detectó una campaña activa de phishing que ya suma más de 1,000 correos maliciosos dirigidos a cuentas corporativas y que involucran la mención de DocuSing y Zoom. Los ataques fueron identificados en América Latina, Medio Oriente, Europa Occidental, Rusia, Armenia y Azerbaiyán, y utilizan la imagen de servicios que forman parte de las actividades cotidianas de las empresas.

Leandro Cuozzo, analista senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, señala que la presencia de esta campaña en cuentas corporativas de la región muestra que los ataques conocidos siguen teniendo capacidad para engañar a los usuarios.

