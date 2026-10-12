Nobel de Economía 2026 distingue a analistas de modelos en hogares y empresas que ayudan a gobiernos a enfrentar crisis

"Gracias a esos modelos, estamos mejor equipados para afrontar los impactos económicos, tales como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares", añadió.

Durante el shock petrolero de los años 1970, los modelos keynesianos usados desde hacía décadas para determinar cómo y cuándo debían aplicarse medidas para afrontar las recesiones y otros altibajos económicos resultaron inoperantes.

¿Cuál fue el aporte de los Premio Nobel de Economía?

Ante ese panorama, Hall y Woodford optaron por desarrollar nuevas herramientas para entender cuáles podían ser las medidas más eficaces.

"En lugar de basar los modelos en la relación estadística entre variables macroeconómicas como la inflación, la producción y el consumo, eligieron construirlos sobre una base microeconómica", destacó el jurado.

De esta forma, estudiaron cómo el comportamiento de los hogares y las empresas, con sus acciones y preferencias individuales, impactan en el conjunto de la economía.

"En virtud de esos modelos, las medidas fiscales y monetarias tomadas en el buen momento pueden atenuar los altibajos de la actividad económica", destacó el jurado en un comunicado.

“This affects our lives in a very concrete way.” Following the announcement of the prize, we spoke to Timo Boppart, member of the committee for the prize in economic sciences. Boppart explained how the work by this year's laureates Robert E. Hall and Michael Woodford is used around the world by policy institutions, central banks and governments. — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026



2026 economic sciences laureate Michael Woodford’s economic model has made it possible to respond to supply shocks more effectively. Various types of shocks can disrupt the balance between supply and demand. A negative supply shock could be a commodity shortage, while a positive supply shock could be a technological breakthrough that makes the production of large volumes cheaper and easier. A positive demand shock could be good news about the future that increases households’ consumption, and a negative one the opposite news. If the balance is disrupted, it can be reset using a stabilisation policy that reduces demand (to the left) or increases it (to the right). #NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

¿Qué dijeron los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026?

"Es un inmenso honor. Es una sorpresa, pero estoy realmente contento", dijo en una primera reacción Michael Woodford, quien nació en 1955.

Robert Hall, de 83 años, consideró ya en 1978 que si los hogares gastan anticipando lo que ganarán en el futuro, cualquier variación en su patrón de consumo dependerá de informaciones nuevas e impredecibles.

"Al entender el efecto de la anticipación en las decisiones de consumo, Hall resolvió un problema que intrigaba a los investigadores desde hacía mucho tiempo", explicó el jurado.

El año pasado, el premio fue para el estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt, por sus trabajos sobre el impacto de la innovación en el crecimiento económico.

El galardón de Economía es el único que no figura entre los cinco originalmente creados con base en el testamento del científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.