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Economía

Nobel de Economía 2026 distingue a analistas de modelos en hogares y empresas que ayudan a gobiernos a enfrentar crisis

Los galardonados son los estadounidenses Robert E. Hall, de Stanford, y Michael Woodford, por sus aportaciones a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.
lun 12 octubre 2026 07:46 AM
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Los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026 estudiaron cómo el comportamiento de los hogares y las empresas, con sus acciones y preferencias individuales, impactan en el conjunto de la economía. (Foto: AFP)

Los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford ganaron este lunes el premio Nobel de Economía, por sus trabajos sobre cómo la observación del comportamiento de empresas y hogares puede ayudar a tomar medidas eficaces para estabilizar la economía.

"Los trabajos de los premiados nos han legado una base teórica sólida para los modelos empleados hoy día por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo", dijo encomioso John Hassler, presidente del comité del Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

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"Gracias a esos modelos, estamos mejor equipados para afrontar los impactos económicos, tales como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares", añadió.

Durante el shock petrolero de los años 1970, los modelos keynesianos usados desde hacía décadas para determinar cómo y cuándo debían aplicarse medidas para afrontar las recesiones y otros altibajos económicos resultaron inoperantes.

¿Cuál fue el aporte de los Premio Nobel de Economía?

Ante ese panorama, Hall y Woodford optaron por desarrollar nuevas herramientas para entender cuáles podían ser las medidas más eficaces.

"En lugar de basar los modelos en la relación estadística entre variables macroeconómicas como la inflación, la producción y el consumo, eligieron construirlos sobre una base microeconómica", destacó el jurado.

De esta forma, estudiaron cómo el comportamiento de los hogares y las empresas, con sus acciones y preferencias individuales, impactan en el conjunto de la economía.

"En virtud de esos modelos, las medidas fiscales y monetarias tomadas en el buen momento pueden atenuar los altibajos de la actividad económica", destacó el jurado en un comunicado.

¿Qué dijeron los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026?

"Es un inmenso honor. Es una sorpresa, pero estoy realmente contento", dijo en una primera reacción Michael Woodford, quien nació en 1955.

Robert Hall, de 83 años, consideró ya en 1978 que si los hogares gastan anticipando lo que ganarán en el futuro, cualquier variación en su patrón de consumo dependerá de informaciones nuevas e impredecibles.

"Al entender el efecto de la anticipación en las decisiones de consumo, Hall resolvió un problema que intrigaba a los investigadores desde hacía mucho tiempo", explicó el jurado.

El año pasado, el premio fue para el estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt, por sus trabajos sobre el impacto de la innovación en el crecimiento económico.

El galardón de Economía es el único que no figura entre los cinco originalmente creados con base en el testamento del científico sueco Alfred Nobel, fallecido en 1896.

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Fin de la temporada de los Nobel

El de Economía cierra la temporada 2026 de los Nobel, que empezó hace una semana con el galardón de Medicina para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel.

En Física, el agraciado fue el belga Francis Halzen, y en Química el francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai.

El premio de Literatura fue para la canadiense Anne Carson, y el más esperado, el de la Paz, para la jurista sudafricana y adalid de la justicia internacional Navi Pillay.

El premio Nobel, que consiste en un diploma y un cheque de 12 millones de coronas suecas, algo más de un millón de dólares, será entregado el 10 de diciembre.

Leer más:

Medalla dorada de los Premios Nobel con el perfil de Alfred Nobel grabado en una de sus caras.
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Ganadora del Premio Nobel de la Paz responde a sanciones de Trump

La jueza y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz, calificó las sanciones estadounidenses anunciadas contra la Corte Penal Internacional (CPI) de "inauditas, inaceptables".

"Hay tanta tensión y ansiedad por si los tribunales internacionales seguirán existiendo, principalmente la Corte Penal Internacional en La Haya (...) y, lo más importante, se han anunciado sanciones por parte de un país contra los jueces, solo por las órdenes judiciales que emiten. Esto es inaudito, inaceptable", dijo por videoconferencia, desde Núremberg, la sudafricana Navi Pillay, durante un acto en el Centro Nobel de la Paz en Oslo.

Pillay presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que, el año pasado, acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

Tras el anuncio del comité del Nobel, muy criticado por Israel, Estados Unidos indicó que prevé adoptar nuevas sanciones contra la CPI.

Para Washington, estas sanciones se justifican por la necesidad de "defender la soberanía estadounidense y a sus ciudadanos frente a la amenaza que representa la Corte Penal Internacional", según un comunicado publicado por el Departamento de Estado.

"Quieren más poder y lo quieren a nuestra costa", afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificando a la CPI de "deshonesta".

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Estas sanciones, una vez aplicadas, conllevarán la prohibición de toda transacción financiera con la CPI, unas medidas que cortarían los recursos del tribunal y paralizarían "su capacidad de funcionar", precisó.

Sin embargo, no entrarán en vigor hasta dentro de seis meses, por si se pudiera llegar a un acuerdo en ese tiempo.

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