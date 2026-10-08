¿Quién es Anne Carson, la Nobel de Literatura 2026? Estas son las obras que la llevaron a ganar el premio

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson, de 76 años, ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que combina la tradición clásica con formas literarias contemporáneas y explora temas como el amor, el deseo y la pérdida.
La Academia Sueca reconoció a Carson por una obra que calificó como “audaz e innovadora” y que, mediante un diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea.
Carson, nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, es una de las escritoras más reconocidas de la literatura contemporánea en lengua inglesa. Su trabajo cruza poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos, con una constante influencia de los autores y mitos de la Antigüedad.
La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, contó que pudo hablar brevemente con la escritora después de comunicarle el premio.
“No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que tuvo tiempo de decirme fue que, por el momento, se encuentra en Islandia, donde escucha el viento”, relató Carlberg.
La escritora se mostró sorprendida y contenta ante la noticia, según la secretaria permanente.
Publicidad
¿Quién es Anne Carson, la Nobel de Literatura 2026?
Carson nació en Toronto y llegó a la literatura a través de las lenguas clásicas. Cuando todavía estaba en el instituto, un profesor de latín comenzó a enseñarle griego durante la pausa para comer.
Su formación académica estuvo marcada por los estudios clásicos. Aunque abandonó la universidad en dos ocasiones, finalmente obtuvo un doctorado en Letras Clásicas por la Universidad de Toronto.
Ese interés por el mundo antiguo terminó convirtiéndose en una de las características centrales de su obra.
La Academia Sueca señala que buena parte de su producción se encuentra en la intersección entre “la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados”.
En sus textos aparecen héroes de la mitología, escritores de la Antigüedad y autores románticos, pero Carson los utiliza para hablar de preocupaciones contemporáneas, especialmente el amor, el deseo, la soledad y la pérdida.
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG
En Autobiografía de Rojo, Carson retoma el mito de Gerión, un personaje de la mitología griega asociado con un monstruo de tres cuerpos, y lo convierte en el protagonista de una historia contemporánea.
El resultado es una mezcla de poesía, novela y mito en la que aparecen temas como el amor, la identidad y el deseo.
La obra es también un ejemplo de la manera en que Carson rompe las fronteras tradicionales entre géneros literarios.
La belleza del marido
Publicada en 2001, La belleza del marido es un poema narrativo que aborda una relación de pareja marcada por el deseo, la infidelidad y la ruptura.
Carson vuelve a recurrir a la tradición clásica, en este caso con referencias a la poeta griega Safo, para construir una historia íntima sobre el amor y el deterioro de una relación.
Sin embargo, una de las obras más personales y reconocidas de Carson es Nox, publicada en 2010.
El libro fue creado en memoria de su hermano Michael, quien desapareció y murió en Dinamarca en 2000.
La obra tiene una presentación poco convencional: está concebida como una especie de acordeón y contiene una única hoja de varios metros de longitud que se despliega para reunir textos, imágenes y otros materiales relacionados con la memoria de su hermano.
En Nox, Carson convierte el duelo y la dificultad de reconstruir la vida de una persona ausente en una obra literaria.
La Academia Nobel destaca precisamente el profundo sentimiento de pérdida que atraviesa el libro, una característica que ayuda a entender una de las preocupaciones recurrentes de la escritora.
Publicidad
Una escritora que convirtió los clásicos en literatura contemporánea
El Nobel de Literatura reconoce así una trayectoria construida alrededor de una combinación poco habitual: el rigor de los estudios clásicos y la experimentación poética.
Carson no se limita a recuperar personajes o historias de la Antigüedad. Los utiliza como materia prima para hablar de experiencias contemporáneas y para cuestionar las formas tradicionales de contar una historia.