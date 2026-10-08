¿Quién es Anne Carson, la Nobel de Literatura 2026? Estas son las obras que la llevaron a ganar el premio

¿Qué ha escrito Anne Carson?

La obra de Carson es difícil de clasificar en un solo género. Su producción incluye poesía, ensayo, traducción y textos que combinan distintas formas literarias.

Entre sus libros más conocidos están Eros dulce y amargo, La belleza del marido y Autobiografía de Rojo.

Eros dulce y amargo

Publicado originalmente en 1986, este libro parte de la literatura y el pensamiento de la Grecia antigua para explorar la naturaleza del deseo.

Carson analiza el concepto de eros y la manera en que el deseo aparece vinculado con la distancia, la ausencia y la imposibilidad de poseer aquello que se desea.

La obra refleja una de las constantes de su escritura: utilizar textos clásicos para plantear preguntas que siguen vigentes en el presente.

Autobiografía de Rojo

En Autobiografía de Rojo, Carson retoma el mito de Gerión, un personaje de la mitología griega asociado con un monstruo de tres cuerpos, y lo convierte en el protagonista de una historia contemporánea.

El resultado es una mezcla de poesía, novela y mito en la que aparecen temas como el amor, la identidad y el deseo.

La obra es también un ejemplo de la manera en que Carson rompe las fronteras tradicionales entre géneros literarios.

La belleza del marido

Publicada en 2001, La belleza del marido es un poema narrativo que aborda una relación de pareja marcada por el deseo, la infidelidad y la ruptura.

Carson vuelve a recurrir a la tradición clásica, en este caso con referencias a la poeta griega Safo, para construir una historia íntima sobre el amor y el deterioro de una relación.

Nox, la obra sobre la pérdida de su hermano

Sin embargo, una de las obras más personales y reconocidas de Carson es Nox, publicada en 2010.

El libro fue creado en memoria de su hermano Michael, quien desapareció y murió en Dinamarca en 2000.

La obra tiene una presentación poco convencional: está concebida como una especie de acordeón y contiene una única hoja de varios metros de longitud que se despliega para reunir textos, imágenes y otros materiales relacionados con la memoria de su hermano.

En Nox, Carson convierte el duelo y la dificultad de reconstruir la vida de una persona ausente en una obra literaria.

La Academia Nobel destaca precisamente el profundo sentimiento de pérdida que atraviesa el libro, una característica que ayuda a entender una de las preocupaciones recurrentes de la escritora.