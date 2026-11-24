Mercado Pago elimina las recargas con tarjetas de débito

La información se compartió a los usuarios a través de un mensaje directo a su cuenta, confirmando que a partir del 1 de diciembre del 2026, la opción de ingresar dinero a la cuenta a través de tarjetas de débito de otros bancos quedará completamente inhabilitada.

Además, en una consulta directa al asistente virtual de la entidad en el sitio web , se indica que en algunas cuentas se inhabilitará la opción unos días antes, por lo que las personas que deseen realizar recargas con tarjetas de débito antes de diciembre deberán consultar desde su cuenta si la opción sigue disponible.

A través del asistente virtual del portal se indica que algunas cuentas pueden perder la función antes del 1 de diciembre. (Foto: Captura de pantalla mercadopago.com.mx)





¿Porqué se eliminan las recargas con tarjeta de débito de otros bancos?

Hasta ahora, la entidad financiera no ha compartido información de manera oficial sobre el motivo de la decisión, mientras que el asistente virtual destaca que no se trata de un fallo o medida temporal, sino que es una eliminación permanente que tendrá efecto en todas las cuentas de los usuarios.

Cabe recordar que la opción para ingresar dinero a la cuenta de Mercado Pago a través de tarjetas de débito ofrecía un beneficio adicional a los usuarios, con el primer ingreso sin cobro de comisión, y un pago del 3.48% a partir del segundo ingreso. Además, el límite de dinero que se podía ingresar con esta opción era de 6,250 pesos por operación.

Las 2 alternativas para ingresar dinero a Mercado Pago

Con la eliminación de las recargas de dinero a través de tarjetas de débito, los usuarios de Mercado Pago tendrán dos opciones para ingresar dinero a sus cuentas:

Transferencias SPEI a la cuenta CLABE de Mercado Pago, sin tener un monto límite establecido y sin ningún cobro de comisión.

Depósito en efectivo a través de puntos corresponsales, los cuales pueden ser libres de comisión o generar un cobro adicional según el establecimiento donde se haga el movimiento.

El monto mínimo que se puede depositar en efectivo es de 20 pesos, mientras que el máximo por operación es de 10,000. Además, el límite diario con más de un depósito es de 28,000 pesos, mientras que el límite mensual está establecido en 70,000.