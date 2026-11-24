Ha llegado un nuevo cambio para los usuarios de Mercado Pago en México, pues a partir del 1 de diciembre de este 2026, la opción de recargar dinero a la cuenta mediante tarjetas bancarias de débito quedará totalmente inhabilitada, por lo que los usuarios ya no podrán realizar sus recargas con este método.
El movimiento puede generar un impacto importante para los usuarios de la entidad financiera de Mercado Libre, pues ahora solo contarán con dos opciones de recarga, siendo una sola de ellas libre de cobro de comisiones.
Publicidad
Mercado Pago elimina las recargas con tarjetas de débito
La información se compartió a los usuarios a través de un mensaje directo a su cuenta, confirmando que a partir del 1 de diciembre del 2026, la opción de ingresar dinero a la cuenta a través de tarjetas de débito de otros bancos quedará completamente inhabilitada.
Además, en una consulta directa al asistente virtual de la entidad en el sitio web , se indica que en algunas cuentas se inhabilitará la opción unos días antes, por lo que las personas que deseen realizar recargas con tarjetas de débito antes de diciembre deberán consultar desde su cuenta si la opción sigue disponible.
¿Porqué se eliminan las recargas con tarjeta de débito de otros bancos?
Hasta ahora, la entidad financiera no ha compartido información de manera oficial sobre el motivo de la decisión, mientras que el asistente virtual destaca que no se trata de un fallo o medida temporal, sino que es una eliminación permanente que tendrá efecto en todas las cuentas de los usuarios.
Cabe recordar que la opción para ingresar dinero a la cuenta de Mercado Pago a través de tarjetas de débito ofrecía un beneficio adicional a los usuarios, con el primer ingreso sin cobro de comisión, y un pago del 3.48% a partir del segundo ingreso. Además, el límite de dinero que se podía ingresar con esta opción era de 6,250 pesos por operación.
Las 2 alternativas para ingresar dinero a Mercado Pago
Con la eliminación de las recargas de dinero a través de tarjetas de débito, los usuarios de Mercado Pago tendrán dos opciones para ingresar dinero a sus cuentas:
Transferencias SPEI a la cuenta CLABE de Mercado Pago, sin tener un monto límite establecido y sin ningún cobro de comisión.
Depósito en efectivo a través de puntos corresponsales, los cuales pueden ser libres de comisión o generar un cobro adicional según el establecimiento donde se haga el movimiento.
El monto mínimo que se puede depositar en efectivo es de 20 pesos, mientras que el máximo por operación es de 10,000. Además, el límite diario con más de un depósito es de 28,000 pesos, mientras que el límite mensual está establecido en 70,000.
Para las personas que deseen realizar sus recargas mediante transferencias SPEI, pueden obtener la CLABE de su cuenta a través de la misma aplicación y realizar el proceso de transferencia directamente desde la aplicación o banca móvil de su institución financiera.