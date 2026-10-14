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Economía

Impuestos y deuda serán las principales fuentes de recursos públicos en 2027; diputados aprueban Ley de Ingresos

La mayoría del pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley que determina de dónde provendrá el dinero para brindar servicios públicos como educación, salud y seguridad. Aún se discuten reservas.
mié 14 octubre 2026 03:43 PM
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Un empresario hace la estimación del pago de sus impuestos con calculadora, pluma y libreta en mano.
Para 2027, por el cobro de impuestos a contribuyentes y préstamos de instituciones financieras llegarán 7.74 billones de pesos que representan el 72.8% del total de los ingresos públicos. (Foto: iStock. )

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para la Ley de Ingresos de la Federación 2027 (LIF), con 331 votos a favor, 118 en contra y cero abstenciones.

El total de los ingresos públicos en 2027 será de 10.63 billones de pesos, con lo que la principal fuente de estos ingresos será el pago de impuestos de empresas y personas físicas con 6.26 billones de pesos, los cuales representan el 58.9% de todos los ingresos públicos.

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En segundo lugar, se encuentran los recursos que llegan al erario por financimientos o deuda, los cuales ascenderán a 1.47 billones, que representan el 13.9% del total del dinero que entra a las arcas, desfalcando de esta posición a los ingresos por venta de bienes como el petróleo y prestación de servicios con 1.45 billones y el 13.7% del total.

Para 2026, el Congreso aprobó que los ingresos por petróleo sean el segundo proveedor de recursos al sector público, con 1.63 billones, que son el 16% del total de los ingresos. Para este año, se espera que los ingresos por financiamiento sean el tercer proveedor de recursos a la nación con 1.47 billones que representan el 14.4% del total.

Para 2027 se espera que los ingresos por pétroleo representen apenas el 2.5% del PIB, el nivel más bajo registrado por segunda vez, y no visto desde 2020. Este representa casi cuatro veces menos, que la proporción más alta de 9.8% del PIB alcanzada en 2008.

Lucha anti evasión y elusión fiscal del SAT

Para 2027, por el cobro de impuestos a contribuyentes y préstamos de instituciones financieras llegarán 7.74 billones de pesos que representan el 72.8% del total de los ingresos públicos.

El dictamen de la LIF 2027 refiere que los ingresos tributarios ascenderán 6.26 billones de pesos, lo que representa un incremento anual de 3.9%, y de 236,900 millones de pesos frente a la LIF aprobada para 2026.

Un importante incremento en los ingresos tributarios provendrá por el límite a deducciones a empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos, con la generación de 120,000 a 130,000 millones de pesos adicionales. La apuesta es la lucha antievasión y elusión de impuestos.

Para ello, la LIF 2027 contempla el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por diferencias no justificadas entre la adquisición y enajenación de gasolinas y diésel, sin posibilidad de acreditamiento o disminución. El propósito de este IEPS es profundizar el combate al huachicol fiscal , la simulación documental y la introducción irregular de combustibles.

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El dictamen contempla una reducción para la tasa de retención a intereses de 0.90% a 0.68%. También la opción para personas físicas y morales del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de pagar el IVA aplicando una tasa definitiva del 7%, sin acreditamiento alguno.

Diputado Monreal presentará reserva

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila detalló en entrevista con medios que presentará una reserva a la LIF, que beneficiará a medianos, pequeños y grandes empresarios para regularizarse en sus pagos pendientes de impuestos.

“Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió con que lo platicaría con el Congreso, ya me ha hecho saber la Secretaría de Hacienda y la vamos a hacer nuestra: voy a presentar la reserva más tarde, es importante y es en beneficio de las pequeñas, medianas y grandes empresas para regularizarse en los pagos pendientes de impuestos”, dijo Monreal Ávila.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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