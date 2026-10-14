Impuestos y deuda serán las principales fuentes de recursos públicos en 2027; diputados aprueban Ley de Ingresos

En segundo lugar, se encuentran los recursos que llegan al erario por financimientos o deuda, los cuales ascenderán a 1.47 billones, que representan el 13.9% del total del dinero que entra a las arcas, desfalcando de esta posición a los ingresos por venta de bienes como el petróleo y prestación de servicios con 1.45 billones y el 13.7% del total.

Para 2026, el Congreso aprobó que los ingresos por petróleo sean el segundo proveedor de recursos al sector público, con 1.63 billones, que son el 16% del total de los ingresos. Para este año, se espera que los ingresos por financiamiento sean el tercer proveedor de recursos a la nación con 1.47 billones que representan el 14.4% del total.

Para 2027 se espera que los ingresos por pétroleo representen apenas el 2.5% del PIB, el nivel más bajo registrado por segunda vez, y no visto desde 2020. Este representa casi cuatro veces menos, que la proporción más alta de 9.8% del PIB alcanzada en 2008.

Lucha anti evasión y elusión fiscal del SAT

Para 2027, por el cobro de impuestos a contribuyentes y préstamos de instituciones financieras llegarán 7.74 billones de pesos que representan el 72.8% del total de los ingresos públicos.

El dictamen de la LIF 2027 refiere que los ingresos tributarios ascenderán 6.26 billones de pesos, lo que representa un incremento anual de 3.9%, y de 236,900 millones de pesos frente a la LIF aprobada para 2026.

Un importante incremento en los ingresos tributarios provendrá por el límite a deducciones a empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos, con la generación de 120,000 a 130,000 millones de pesos adicionales. La apuesta es la lucha antievasión y elusión de impuestos.

Para ello, la LIF 2027 contempla el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por diferencias no justificadas entre la adquisición y enajenación de gasolinas y diésel, sin posibilidad de acreditamiento o disminución. El propósito de este IEPS es profundizar el combate al huachicol fiscal , la simulación documental y la introducción irregular de combustibles.