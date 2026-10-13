El dictamen de la reforma a la Ley del ISR plantea para el siguiente ejercicio fiscal que las empresas no puedan solicitar deducciones de más del 96.7% de sus ingresos acumulables, cuando éstas superen justo este límite. Mientras, las empresas que deducen menos; que no aplican esquemas o planeaciones agresivas fiscales, con el objetivo de pagar la menor tasa efectiva, tendrán un límite de 99%.

Previo a la discusión y votación en el pleno, representantes de cámaras empresariales, sectores productivos y especialistas en materia contable advirtieron a diputados de la Comisión de Hacienda, sobre repercusiones en materia económica, operativa y fiscal, de aprobarse cambios contenidos en la reforma a la Ley del ISR como: los límites a las deducciones autorizadas; topes al estímulo fiscal por uso de autopistas y a los intereses deducibles.

"Limitar la deducción de intereses y restringir la compensación de pérdidas en un entorno de alta inflación y volatilidad financiera, es un severo golpe para las pequeñas y medianas empresas. Cuando una empresa atraviesa un año difícil y acumula pérdidas o cuando se ve obligada a financiarse mediante créditos a fin de mantener a flote las operaciones, el gobierno debería fungir como un aliado que facilite la recuperación", dijo Emilio Suárez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Reducen umbral para RESICOS

Carlos Hernández Mirón del grupo parlamentario de Morena explicó que el límite de ingresos para inscribirse al Régimen Simplificado de Confianza ( RESICO) pasa de 3.5 millones a 5 millones de pesos para personas físicas. Además, como parte del Paquete Económico, también se simplifica el pago del IVA a una sola tasa del 7% efectiva sobre el ingreso . Además en una sola declaración se enterará el IVA y el ISR.

El dictamen también limita la capacidad de endeudamiento que tienen las empresas, al restringir la posibilidad de que sean deducibles los intereses que paguen cuando estos excedan el 20% de la utilidad fiscal neta. También se avaló un tope al estímulo fiscal por el uso de autopistas.