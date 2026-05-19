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Economía

La fiscalización a grandes contribuyentes pierde fuerza recaudatoria

Los ingresos tributarios derivados de auditorías crecieron apenas 1.1% en el primer trimestre, tras varios años con aumentos superiores a 32%.
mar 19 mayo 2026 05:55 AM
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Detrás de una menor llegada de ingresos por fiscalización a grandes empresas, los especialistas en materia de impuestos, destacan tres factores: el cobro de grandes adeudos por revisiones de varios años fiscales que son pagados en un solo ejercicio; el cumplimiento y corrección voluntaria, y que las empresas han dejado de contribuir en este régimen por causa de la inflación. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña.)

La estrategia de recaudación por fiscalización a grandes contribuyentes pierde potencial para obtener recursos para el erario público. En el primer trimestre de 2026, el dinero que obtiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la fiscalización de grandes contribuyentes o empresas, reportó un crecimiento de apenas 1.1% frente al mismo periodo de 2025.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalan que este ritmo en la recaudación secundaria se dio luego de reportar crecimientos por arriba de 32%, en los primeros trimestres desde 2023. El monto registrado en el primer trimestre de 2026 fue de 132,838 millones de pesos, frente a los 131,336 millones reportados en 2025.

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El monto del primer trimestre de 2026 se coloca por debajo del máximo reportado en el primer cuarto de 2021, cuando se registraron 165,575 millones, después de que en 2019 terminó la condonación de impuestos a empresas y comenzó la revisión de ejercicios fiscales anteriores de grandes contribuyentes, como parte de la política fiscal del gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador, y que, entre otras estrategias, ha frenado el camino rumbo a una reforma fiscal.

Detrás de los números, los especialistas en materia de impuestos, destacan tres factores: el cobro de grandes adeudos por revisiones de varios años fiscales que son pagados en un solo ejercicio; el cumplimiento y corrección voluntaria de los contribuyentes, y que las empresas han dejado de contribuir en el régimen de grandes contribuyentes por causa de la inflación.

“Cuando el SAT te revisa un ejercicio y encuentra irregularidades, automáticamente se puede ir a abrir otros ejercicios para revisarlos, porque normalmente una planeación fiscal, bien hecha de acuerdo a la Ley o agresiva, no necesariamente la haces para un año. Por lo tanto, en un solo ejercicio pudieron liquidarse adeudos correspondientes a dos o más años fiscales. Ahí se puede justificar el por qué el gobierno recaudó más en un ejercicio que en otro”, explica Juan Manuel Franco, asesor fiscal.

El segundo factor es que después de revisiones que realizó la autoridad por un ejercicio fiscal, los grandes contribuyentes autocorrigen sus ejercicios anteriores, si es que esta primera revisión repercutió la planeación o deducción de ejercicios anteriores, con el objetivo de no pasar por otra revisión de la autoridad, decir “mira, ya estoy bien en ejercicios anteriores”, cuenta el también contador público certificado, por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Este tipo de autocorrecciones se ven reflejadas en la recaudación ordinaria de grandes empresas, sin considerar a Pemex, la cual reportó 949,732 millones de pesos en el primer trimestre, aportando el 60.2% del total de los ingresos tributarios.

Disminuye el número de grandes empresas en el padrón del SAT

Cifras del SAT registra un descenso consecutivo, mes tras mes, en el padrón de grandes contribuyentes, desde abril del año pasado, cuando tocó máximos.

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El número de estos contribuyentes, con ganancias mayores a los 2,000 millones de pesos, en abril de 2025, fue de 16,006, y al cierre de marzo de este año se registran 15,402, lo que significa un descenso de 604 grandes contribuyentes.

¿El motivo?, la actualización por inflación del monto mínimo de ingresos acumulables para ser considerado gran contribuyente, explicó Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del IMCP.

“Año con año ese padrón va a ir cambiando, porque para considerarse gran contribuyente de acuerdo al Código Fiscal de la Federación (CFF) hay un ingreso mínimo acumulable, que cuando empezó era de 1,250 millones de pesos. Esa cifra actualmente para este año supera los 2,000 millones, entonces puede ser el factor de la salida de grandes contribuyentes, pues significa que ya no alcanzaste esa cifra en el último ejercicio”, detalló Figueroa Moncada.

Agregó que esta razón puede generar que el padrón disminuya, y que la recaudación por grandes contribuyentes disminuya, pues se va la recaudación a los contribuyentes regulares.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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