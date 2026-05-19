El monto del primer trimestre de 2026 se coloca por debajo del máximo reportado en el primer cuarto de 2021, cuando se registraron 165,575 millones, después de que en 2019 terminó la condonación de impuestos a empresas y comenzó la revisión de ejercicios fiscales anteriores de grandes contribuyentes, como parte de la política fiscal del gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador, y que, entre otras estrategias, ha frenado el camino rumbo a una reforma fiscal.

Detrás de los números, los especialistas en materia de impuestos, destacan tres factores: el cobro de grandes adeudos por revisiones de varios años fiscales que son pagados en un solo ejercicio; el cumplimiento y corrección voluntaria de los contribuyentes, y que las empresas han dejado de contribuir en el régimen de grandes contribuyentes por causa de la inflación.

“Cuando el SAT te revisa un ejercicio y encuentra irregularidades, automáticamente se puede ir a abrir otros ejercicios para revisarlos, porque normalmente una planeación fiscal, bien hecha de acuerdo a la Ley o agresiva, no necesariamente la haces para un año. Por lo tanto, en un solo ejercicio pudieron liquidarse adeudos correspondientes a dos o más años fiscales. Ahí se puede justificar el por qué el gobierno recaudó más en un ejercicio que en otro”, explica Juan Manuel Franco, asesor fiscal.

El segundo factor es que después de revisiones que realizó la autoridad por un ejercicio fiscal, los grandes contribuyentes autocorrigen sus ejercicios anteriores, si es que esta primera revisión repercutió la planeación o deducción de ejercicios anteriores, con el objetivo de no pasar por otra revisión de la autoridad, decir “mira, ya estoy bien en ejercicios anteriores”, cuenta el también contador público certificado, por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Este tipo de autocorrecciones se ven reflejadas en la recaudación ordinaria de grandes empresas, sin considerar a Pemex, la cual reportó 949,732 millones de pesos en el primer trimestre, aportando el 60.2% del total de los ingresos tributarios.

Disminuye el número de grandes empresas en el padrón del SAT

Cifras del SAT registra un descenso consecutivo, mes tras mes, en el padrón de grandes contribuyentes, desde abril del año pasado, cuando tocó máximos.