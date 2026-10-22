Alza de precios en seguros de gastos médicos mayores, principal motivo de cancelación, dice Condusef

Así, en lo que va del año, se mantiene la tendencia de que la mayoría de las quejas se concentran en los seguros de daños de automóviles.

El funcionario explicó que si bien la principal controversia en este rubro sigue siendo la negativa de la compañía aseguradora a pagar el siniestro o la parte correspondiente de este, también tienen un peso importante los tiempos de reparación de los vehículos y los montos que las aseguradoras reconocen o están dispuestas a pagar por las reparaciones derivadas de los daños.

El presidente de la Condusef explicó que el número de quejas que se presentan directamente ante la el organismo es menor al que aparece en el Buró de Entidades Financieras, porque en este último se incluyen también las que reportan las propias compañías aseguradoras a través del Registro de Unidades de Atención Especializada (REUNE).

Crecen quejas contra aseguradoras en el Buró de Entidades Financieras

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el sector asegurador en México acumuló 26,863 reclamaciones, de acuerdo con cifras del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de la Condusef. Este resultado representa un aumento de 7.76% respecto de las 24,928 quejas registradas durante el mismo periodo de 2025.

El monto reclamado por parte de los usuarios en el periodo de referencia alcanzó los 2,087 millones de pesos, un crecimiento de 14.31% comparado en el mismo periodo del año previo.

el monto económico asociado a estas reclamaciones también presentó un incremento de 14.31%, al pasar de 2,087 millones 355 mil pesos en el primer semestre de 2025 a 2,386 millones 23 mil pesos entre enero y junio de 2026.

