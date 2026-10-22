El encarecimiento de las primas de seguros de gastos médicos mayores está llevando a los usuarios a cancelar sus pólizas y en menor medida a presentar quejas por mal servicio, dijo el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado.
Alza de precios en seguros de gastos médicos mayores, principal motivo de cancelación, dice Condusef
El encarecimiento de las primas de seguros de gastos médicos mayores está llevando a los usuarios a cancelar sus pólizas y en menor medida a presentar quejas por mal servicio, dijo el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado.
“En cuanto al seguro de gastos médicos, si bien se ha observado un crecimiento de las quejas respecto de 2025, el efecto del incremento en los costos de las primas de estos seguros se ha reflejado principalmente en la cancelación de los productos”, dijo el funcionario a Expansión.
Las declaraciones del funcionario coinciden con los datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), que muestran la cancelación de un millón de asegurados en gastos médicos mayores en un año. Al cierre del segundo trimestre había 15.2 millones de personas con este tipo de protección financiera, frente a 16.2 millones en el mismo periodo de 2025, equivalente a una caída de 5.7%.
En tanto, datos de la industria reportan incrementos promedio de 24% en las pólizas de seguros gastos médicos, pero en el caso de adultos mayores las alzas van de 60 hasta 80%.
“De acuerdo con las estadísticas publicadas por la CNSF al mes de agosto, el aumento en los costos de las primas ha tenido un mayor impacto en la cancelación de los seguros de gastos médicos y se ha reflejado en menor medida en las quejas que las personas usuarias presentan ante la Condusef", dijo el funcionario.
En términos generales, el presidente de la Condusef explicó que las quejas presentadas en el organismo contra el sector asegurador han aumentado entre 17 y 18% durante los primeros nueve meses de 2026.
De estas quejas, detalló, alrededor del 60% corresponde a seguros de daños, particularmente de automóviles; cerca del 20% tiene que ver con seguros de vida individual y de grupo, y aproximadamente el 10% corresponde a gastos médicos. El resto se distribuye entre diversos tipos de seguros, cuyas quejas se encuentran muy pulverizadas.
Así, en lo que va del año, se mantiene la tendencia de que la mayoría de las quejas se concentran en los seguros de daños de automóviles.
El funcionario explicó que si bien la principal controversia en este rubro sigue siendo la negativa de la compañía aseguradora a pagar el siniestro o la parte correspondiente de este, también tienen un peso importante los tiempos de reparación de los vehículos y los montos que las aseguradoras reconocen o están dispuestas a pagar por las reparaciones derivadas de los daños.
El presidente de la Condusef explicó que el número de quejas que se presentan directamente ante la el organismo es menor al que aparece en el Buró de Entidades Financieras, porque en este último se incluyen también las que reportan las propias compañías aseguradoras a través del Registro de Unidades de Atención Especializada (REUNE).
Crecen quejas contra aseguradoras en el Buró de Entidades Financieras
Al cierre del segundo trimestre de 2026, el sector asegurador en México acumuló 26,863 reclamaciones, de acuerdo con cifras del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de la Condusef. Este resultado representa un aumento de 7.76% respecto de las 24,928 quejas registradas durante el mismo periodo de 2025.
El monto reclamado por parte de los usuarios en el periodo de referencia alcanzó los 2,087 millones de pesos, un crecimiento de 14.31% comparado en el mismo periodo del año previo.
el monto económico asociado a estas reclamaciones también presentó un incremento de 14.31%, al pasar de 2,087 millones 355 mil pesos en el primer semestre de 2025 a 2,386 millones 23 mil pesos entre enero y junio de 2026.