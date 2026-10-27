Los cambios ya fueron discutidos y aprobados en la Comisión de Hacienda y en el pleno de la Cámara de Diputados. En esta última instancia, el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ricardo Monreal presentó una reserva , para adherir un cambio a la propuesta del gobierno que amplía el programa del Regularización Fiscal del SAT que reduce multas y recargos hasta 100% a grandes empresas.

La reserva fue aprobada por la mayoría del pleno, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera una reunión con representantes de la Iniciativa Privada y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

No obstante, como parte de la propuesta del Ejecutivo, también avanzan los límites a las deducciones autorizadas a las empresas que tuvieron ingresos mayores a los 50 millones de pesos en 2025.

Medina Mora comentó a Expansión que el CCE ha mantenido conversaciones con el SAT y busca que el Senado incorpore cambios a través de reservas para proteger a las compañías cuyos costos elevados y ganancias reducidas responden a su modelo de negocio.

Las conversaciones incluyen otras disposiciones contenidas en los dictámenes que hoy se discuten en el Senado, como el incremento de derechos para concesiones ferroviarias, los cobros que afectan al turismo, y cambios para el cálculo de los pagos provisionales del ISR.

Transportistas y automotriz advierten riesgos sobre cambios fiscales

En el proceso de análisis y discusión de las disposiciones del Paquete Económico 2027, representantes industriales, de turismo, transportistas y automotriz advierten sobre riesgos económicos, operativos y fiscales.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) advierte que limitar las deducciones al 96.67% provocaría: restricciones al flujo de efectivo, desproporcionalidad en los pagos provisionales, desvinculación entre la base gravable y la capacidad contributiva real de las empresas, además de una inhibición para las nuevas inversiones.