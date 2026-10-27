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Economía

Los topes a deducciones y condonación de multas del SAT a grandes empresas llegan al pleno del Senado

Los cambios fiscales del Paquete Económico 2027 llegan a su última etapa de votación y discusión, mientras el sector privado espera una reserva de último minuto.
mar 27 octubre 2026 05:55 AM
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Imagen aérea del pleno del Senado de la República, se observa la mayoría de los curules y los integrantes del pleno.
La mayoría del pleno de Senadores admitió una reserva presentada por Morena para aplicar excepciones a los límites a las deducciones autorizadas que se prevén para 2027. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro. )

La discusión y votación para limitar las deducciones autorizadas a las empresas y condonar multas y recargos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a grandes empresas llega este martes a la sesión del pleno del Senado.

Las disposiciones se plantean en los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación y el de la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como parte del Paquete Económico 2027, en conjunto con el dictamen de la Ley Federal de Derechos.

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Los cambios ya fueron discutidos y aprobados en la Comisión de Hacienda y en el pleno de la Cámara de Diputados. En esta última instancia, el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ricardo Monreal presentó una reserva , para adherir un cambio a la propuesta del gobierno que amplía el programa del Regularización Fiscal del SAT que reduce multas y recargos hasta 100% a grandes empresas.

La reserva fue aprobada por la mayoría del pleno, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera una reunión con representantes de la Iniciativa Privada y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

No obstante, como parte de la propuesta del Ejecutivo, también avanzan los límites a las deducciones autorizadas a las empresas que tuvieron ingresos mayores a los 50 millones de pesos en 2025.

Medina Mora comentó a Expansión que el CCE ha mantenido conversaciones con el SAT y busca que el Senado incorpore cambios a través de reservas para proteger a las compañías cuyos costos elevados y ganancias reducidas responden a su modelo de negocio.

Las conversaciones incluyen otras disposiciones contenidas en los dictámenes que hoy se discuten en el Senado, como el incremento de derechos para concesiones ferroviarias, los cobros que afectan al turismo, y cambios para el cálculo de los pagos provisionales del ISR.

Transportistas y automotriz advierten riesgos sobre cambios fiscales

En el proceso de análisis y discusión de las disposiciones del Paquete Económico 2027, representantes industriales, de turismo, transportistas y automotriz advierten sobre riesgos económicos, operativos y fiscales.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) advierte que limitar las deducciones al 96.67% provocaría: restricciones al flujo de efectivo, desproporcionalidad en los pagos provisionales, desvinculación entre la base gravable y la capacidad contributiva real de las empresas, además de una inhibición para las nuevas inversiones.

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Además de las deducciones limitadas, el dictamen de la Ley de Ingresos estipula que para acreditar hasta el 50% de los pagos en casetas contra el ISR, las empresas autotransportistas deberán tener hasta 250 millones de pesos, en vez de 300 millones.

La disposición orillaría a las empresas formales a pulverizar sus operaciones, y desviar sus unidades a carreteras libres para abaratar costos, lo que a su vez generaría más informalidad en este sector, explicó Héctor Díaz de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Ante ello, los transportistas piden que este umbral se incremente a 420 millones de pesos.

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Más para turismo y transporte

En la parte de Derechos, representantes del sector turismo también advierten sobre el incremento de 17.8% para el Derecho de No Residente, conocido como DNR, al pasar de 983 pesos a 1,158 pesos. Este sería su segundo incremento consecutivo, luego de que pasara de 860.56 pesos a 983 pesos de 2025 a 2026.

El dictamen correspondiente a la Ley Federal de Derechos propone un incremento de 10% en las cuotas de derechos por uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. Y también un incremento para el Derecho de vía ferrroviario de 1.25% a 3.0% a los ingresos brutos, a partir del año 16 de la concesión, y se mantiene en 0.5% para proyectos nuevos.

Los tres dictámenes fueron aprobados en Comisiones del Senado, el pasado 21 de octubre. De aprobarse los dictámenes con cambios añadidos en el pleno de Senadores, estos deberán regresar a la Cámara de Diputados. De ser aprobados en el Senado sin cambios, los dictámenes pasarían al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la fecha límite para discutir y votar la parte de ingresos del Paquete Económico 2027 es hasta el 31 de octubre de 2026.

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Paquete Económico Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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