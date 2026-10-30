Durante una conversación con integrantes del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Watson explicó que los problemas internos y otros asuntos internacionales podrían ocupar la atención del presidente durante los próximos dos años.

También planteó un escenario distinto: que Trump busque terminar la revisión del acuerdo en sus propios términos, antes de que otra administración reciba el reconocimiento.

Ambas posibilidades forman parte de su análisis sobre el futuro de la negociación. Mientras se define ese rumbo político, siguen pendientes asuntos como el alivio arancelario, las reglas de origen, los compromisos laborales y ambientales y las preocupaciones estadounidenses sobre programas como IMMEX.

Watson señaló que, si los demócratas obtienen el control del Congreso, Trump podría enfrentar dificultades internas significativas. A esas presiones sumó otros asuntos internacionales que también demandan tiempo del presidente.

En ese contexto, consideró posible que la revisión del tratado deje de ser una prioridad política. El USTR podría continuar el trabajo con el gobierno mexicano y registrar avances, aunque sin una gran presión para cerrar el proceso.

Su explicación distingue entre la continuidad de las conversaciones y la urgencia política para alcanzar un resultado. Una menor atención presidencial no implica, bajo ese escenario, que los equipos comerciales suspendan sus tareas.

La alternativa es que Trump vea en la negociación una oportunidad para presentar un logro propio. Frente a problemas difíciles de resolver, podría decidir que quiere concluir el proceso en sus términos y antes de que un futuro presidente reciba el crédito.

Watson dejó abiertas ambas posibilidades. También consideró que disponer de más tiempo no sería necesariamente negativo, porque todavía existen asuntos que requieren análisis para alcanzar el mejor resultado.