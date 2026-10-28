1 de cada 2 estudiantes en línea en México ya cayó en un fraude digital por clases a distancia: este es el más común

Los ciberdelincuentes pueden aprovechar la búsqueda de materiales de estudio, los procesos de inscripción, las ofertas de becas o las conversaciones entre alumnos y profesores para distribuir enlaces fraudulentos, solicitar pagos y obtener información personal.

“Hoy estudiar no significa únicamente entrar a una plataforma educativa: implica abrir enlaces, descargar materiales, participar en grupos de mensajería, crear cuentas y, en muchos casos, realizar pagos”, explica Judith Tapia, gerente de Productos para el Consumidor en Kaspersky México.

La exposición ocurre en un contexto de adopción de modalidades digitales. Entre los mexicanos encuestados por Kaspersky, el 72% realizó algún tipo de estudio durante los últimos 12 meses. De ese grupo, el 30% lo hizo completamente en línea y otro 24% combinó actividades virtuales y presenciales.

Las pérdidas económicas de los fraudes educativos

Las consecuencias de estos incidentes van más allá de recibir mensajes sospechosos. El impacto económico también forma parte de las consecuencias de estos ataques. En México, el 39% de las personas que sufrió algún incidente digital relacionado con sus estudios perdió dinero, de acuerdo con Kaspersky. La proporción supera el promedio de América Latina, donde el 22% de los afectados reportó pérdidas económicas.

Sin embargo, Kaspersky no precisó los montos que perdieron los afectados ni ofreció una estimación del impacto económico total de estos fraudes.

Entre quienes enfrentaron algún problema digital relacionado con sus estudios, el 39% reportó pérdida de tiempo, mientras que otros mencionaron publicidad no deseada, desconfianza hacia plataformas y profesores, así como afectaciones económicas.

La investigación también identificó casos de personas que perdieron acceso a plataformas educativas, experimentaron fallas en sus dispositivos o sufrieron interrupciones en su progreso académico.

Estos problemas pueden surgir a partir de acciones cotidianas, como descargar un archivo que aparenta contener material de estudio, ingresar a una página que imita a una institución educativa o realizar un pago para inscribirse a un curso inexistente.