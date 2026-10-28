1 de cada 2 estudiantes en línea en México ya cayó en un fraude digital por clases a distancia: este es el más común

Los sitios utilizan nombres, logotipos e imágenes similares a los de escuelas y universidades reconocidas para aparentar legitimidad. A través de redes sociales, anuncios y mensajes directos, ofrecen certificaciones rápidas o garantizadas sin necesidad de cumplir los procesos académicos correspondientes.
Según la dependencia, estas plataformas buscan obtener dinero o información confidencial de personas interesadas en mejorar su perfil profesional. Además de las pérdidas económicas y el posible robo de identidad, el uso de documentos falsos puede ocasionar consecuencias legales para quienes los presentan.
Cómo evitar fraudes al estudiar en línea
Tapia, gerente de Productos para el Consumidor en Kaspersky México, advierte que estudiar por internet implica interactuar con múltiples herramientas y servicios, cada uno con posibles riesgos de seguridad, por lo la protección tecnológica debe acompañarse de hábitos que permitan identificar señales de alerta antes de que un incidente afecte la información personal, el dinero o la continuidad de los estudios.
Entre las principales recomendaciones se encuentra verificar la autenticidad de cualquier institución o plataforma antes de registrarse, compartir documentos personales o realizar pagos.
Una oferta académica con descuentos extraordinarios, una beca que exige un depósito inmediato o un mensaje que presiona para completar una inscripción pueden representar señales de alerta. Antes de pagar, conviene consultar directamente los canales oficiales de la institución y comprobar que el sitio web corresponde a su dominio legítimo.
También es importante utilizar contraseñas diferentes para cada plataforma educativa y activar la autenticación multifactor cuando esté disponible. Estas medidas reducen la posibilidad de que una contraseña comprometida permita acceder a otros servicios.
Los estudiantes también deben prestar atención a los códigos QR de procedencia desconocida, evitar la descarga de programas pirata y revisar los permisos que solicitan las aplicaciones educativas.
Para proteger tesis, investigaciones y proyectos escolares, los especialistas recomiendan mantener copias de seguridad en unidades externas o servicios confiables de almacenamiento en la nube.
La SSC también aconseja evitar redes Wi-Fi públicas para realizar trámites o transacciones importantes y reportar los sitios sospechosos ante las autoridades.
En la Ciudad de México, la Policía Cibernética recibe reportes y solicitudes de orientación mediante el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.