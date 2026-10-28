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1 de cada 2 estudiantes en línea en México ya cayó en un fraude digital por clases a distancia: este es el más común

Los enlaces sospechosos, cursos falsos y páginas que suplantan a instituciones educativas ponen en riesgo los datos y el dinero de los estudiantes.
mié 28 octubre 2026 04:40 PM
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Estudiante frente a una computadora portátil rodeada de alertas de seguridad, mensajes de becas falsas, cursos fraudulentos y enlaces sospechosos.
Los ciberdelincuentes aprovechan ofertas de cursos, becas y materiales educativos para engañar a estudiantes y obtener información personal o dinero. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

La educación en línea amplió las posibilidades de aprendizaje, pero también abrió nuevos espacios para los fraudes y ataques informáticos. En México, el 49% de las personas que estudiaron bajo una modalidad virtual o híbrida durante el último año enfrentó al menos un incidente digital relacionado con sus actividades académicas, de acuerdo con una investigación de Kaspersky.

Los mensajes y enlaces sospechosos fueron el problema más frecuente, con una incidencia de 26%, seguidos por aplicaciones y sitios web falsos, que afectaron al 18% de los encuestados.

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Los ciberdelincuentes pueden aprovechar la búsqueda de materiales de estudio, los procesos de inscripción, las ofertas de becas o las conversaciones entre alumnos y profesores para distribuir enlaces fraudulentos, solicitar pagos y obtener información personal.

“Hoy estudiar no significa únicamente entrar a una plataforma educativa: implica abrir enlaces, descargar materiales, participar en grupos de mensajería, crear cuentas y, en muchos casos, realizar pagos”, explica Judith Tapia, gerente de Productos para el Consumidor en Kaspersky México.

La exposición ocurre en un contexto de adopción de modalidades digitales. Entre los mexicanos encuestados por Kaspersky, el 72% realizó algún tipo de estudio durante los últimos 12 meses. De ese grupo, el 30% lo hizo completamente en línea y otro 24% combinó actividades virtuales y presenciales.

Las pérdidas económicas de los fraudes educativos

Las consecuencias de estos incidentes van más allá de recibir mensajes sospechosos. El impacto económico también forma parte de las consecuencias de estos ataques. En México, el 39% de las personas que sufrió algún incidente digital relacionado con sus estudios perdió dinero, de acuerdo con Kaspersky. La proporción supera el promedio de América Latina, donde el 22% de los afectados reportó pérdidas económicas.

Sin embargo, Kaspersky no precisó los montos que perdieron los afectados ni ofreció una estimación del impacto económico total de estos fraudes.

Entre quienes enfrentaron algún problema digital relacionado con sus estudios, el 39% reportó pérdida de tiempo, mientras que otros mencionaron publicidad no deseada, desconfianza hacia plataformas y profesores, así como afectaciones económicas.

La investigación también identificó casos de personas que perdieron acceso a plataformas educativas, experimentaron fallas en sus dispositivos o sufrieron interrupciones en su progreso académico.

Estos problemas pueden surgir a partir de acciones cotidianas, como descargar un archivo que aparenta contener material de estudio, ingresar a una página que imita a una institución educativa o realizar un pago para inscribirse a un curso inexistente.

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“Cada una de esas interacciones puede convertirse en un punto de exposición si el usuario no verifica con quién está compartiendo información o desde dónde accede”, agrega Tapia.

En ciertos casos, los investigadores encontraron mensajes con imágenes que no correspondían a los servicios anunciados y enlaces que dirigían a páginas de terceros sin relación con la supuesta oferta académica. También detectaron correos electrónicos que promocionaban presuntos préstamos estudiantiles.

Aunque no todos los mensajes sospechosos derivan en un fraude consumado, estas prácticas pueden servir para atraer usuarios a páginas engañosas, solicitar información personal o inducir pagos.

La UNAM y la Policía Cibernética alertan sobre fraudes contra estudiantes

Los riesgos identificados por Kaspersky tienen antecedentes en instituciones mexicanas. En mayo de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó sobre intentos de fraude digital dirigidos a estudiantes, docentes y trabajadores mediante mensajes que suplantaban comunicaciones institucionales.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), los atacantes enviaban correos que solicitaban una supuesta actualización de las cuentas universitarias.

Los mensajes incluían enlaces a páginas fraudulentas que imitaban los servicios de la universidad para obtener contraseñas, direcciones de correo electrónico y otros datos personales. La institución aclaró que no realizaba ningún proceso de actualización masiva de cuentas y pidió a su comunidad verificar los dominios antes de ingresar información.

Este tipo de engaño, conocido como phishing, busca que una persona entregue voluntariamente sus credenciales al creer que interactúa con una institución legítima.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México también identificó otra modalidad de fraude relacionada con la educación digital, a través de su Unidad de Policía Cibernética alertó sobre páginas que comercializan certificados, diplomas y respuestas de evaluaciones académicas sin validez oficial.

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Los sitios utilizan nombres, logotipos e imágenes similares a los de escuelas y universidades reconocidas para aparentar legitimidad. A través de redes sociales, anuncios y mensajes directos, ofrecen certificaciones rápidas o garantizadas sin necesidad de cumplir los procesos académicos correspondientes.

Según la dependencia, estas plataformas buscan obtener dinero o información confidencial de personas interesadas en mejorar su perfil profesional. Además de las pérdidas económicas y el posible robo de identidad, el uso de documentos falsos puede ocasionar consecuencias legales para quienes los presentan.

Cómo evitar fraudes al estudiar en línea

Tapia, gerente de Productos para el Consumidor en Kaspersky México, advierte que estudiar por internet implica interactuar con múltiples herramientas y servicios, cada uno con posibles riesgos de seguridad, por lo la protección tecnológica debe acompañarse de hábitos que permitan identificar señales de alerta antes de que un incidente afecte la información personal, el dinero o la continuidad de los estudios.

Entre las principales recomendaciones se encuentra verificar la autenticidad de cualquier institución o plataforma antes de registrarse, compartir documentos personales o realizar pagos.

Una oferta académica con descuentos extraordinarios, una beca que exige un depósito inmediato o un mensaje que presiona para completar una inscripción pueden representar señales de alerta. Antes de pagar, conviene consultar directamente los canales oficiales de la institución y comprobar que el sitio web corresponde a su dominio legítimo.

También es importante utilizar contraseñas diferentes para cada plataforma educativa y activar la autenticación multifactor cuando esté disponible. Estas medidas reducen la posibilidad de que una contraseña comprometida permita acceder a otros servicios.

Los estudiantes también deben prestar atención a los códigos QR de procedencia desconocida, evitar la descarga de programas pirata y revisar los permisos que solicitan las aplicaciones educativas.

Para proteger tesis, investigaciones y proyectos escolares, los especialistas recomiendan mantener copias de seguridad en unidades externas o servicios confiables de almacenamiento en la nube.

La SSC también aconseja evitar redes Wi-Fi públicas para realizar trámites o transacciones importantes y reportar los sitios sospechosos ante las autoridades.

En la Ciudad de México, la Policía Cibernética recibe reportes y solicitudes de orientación mediante el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, y el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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ciberseguridad Educación Ciberataques-hackeos

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