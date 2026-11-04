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Economía

¿Cómo puede afectar al T-MEC la nueva configuración política de EU?

El control demócrata traería mayor vigilancia sobre temas comerciales y regulatorias de EU; sin embargo, no necesariamente facilitará las negociaciones, debido a que también buscarán proteger los empleos estadounidenses.
mié 04 noviembre 2026 12:26 PM
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En la imagen se observa un cartel de protesta cerca de la Casa Blanca el día después de la jornada electoral, el 4 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. Tras las elecciones de mitad de mandato de 2026, los demócratas tomaron el control del Congreso al obtener la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, arrebatando varios escaños que habían estado en manos republicanas durante mucho tiempo.
Trump conservará amplias facultades ejecutivas y el poder de veto, por lo que el cambio de mayorías legislativas no implica una modificación inmediata de la política comercial estadounidense. (Foto: Kevin Dietsch/Getty Images)

El triunfo del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos podría favorecer una revisión más ordenada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque no necesariamente se traducirá en mejores condiciones comerciales para México.

En su cuenta de X, Janneth Quiroz, directora de análisis de Grupo Financiero Monex, advirtió que la nueva configuración política del Congreso estadounidense, con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado, permitirá establecer mayores contrapesos a las decisiones del presidente Donald Trump, pero también podría generar nuevos riesgos para las exportaciones mexicanas.

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De acuerdo con la especialista, el control demócrata del Congreso podría traducirse en una mayor vigilancia sobre las decisiones comerciales, presupuestales y regulatorias del gobierno estadounidense, lo que abriría la posibilidad de una revisión del T-MEC con mayor transparencia y previsibilidad.

Sin embargo, señaló que una mayor supervisión no necesariamente facilitará las negociaciones comerciales, debido a que los demócratas también buscarán proteger los empleos estadounidenses, exigir el cumplimiento de compromisos laborales y limitar la participación de China en las cadenas de suministro de América del Norte.

Además, Trump conservará amplias facultades ejecutivas y el poder de veto, por lo que el cambio de mayorías legislativas no implica una modificación inmediata de la política comercial estadounidense.

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Centros de datos, un riesgo para las exportaciones mexicanas

Uno de los principales riesgos identificados por la analista está relacionado con la posibilidad de que los gobiernos demócratas impulsen mayores restricciones a la construcción de centros de datos en Estados Unidos, cuya expansión ha sido impulsada por el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.

Quiroz explicó que en Estados Unidos ha aumentado la oposición a estos proyectos debido a su elevado consumo de electricidad y agua, así como por sus efectos sobre las tarifas energéticas y los costos para las comunidades donde se instalan.

Una regulación más estricta podría reducir o encarecer las inversiones en centros de datos y, en consecuencia, moderar la demanda de servidores y equipo de cómputo provenientes de México.

Este escenario representa un riesgo para las exportaciones manufactureras mexicanas, debido a que el equipo de cómputo se ha convertido en uno de los principales motores de las ventas al exterior, impulsado por la demanda estadounidense de infraestructura tecnológica.

No obstante, Quiroz también identificó una oportunidad para México, ya que mayores restricciones en Estados Unidos podrían llevar a algunas empresas a considerar la instalación de centros de datos en territorio mexicano.

La cercanía geográfica, los costos competitivos y la integración comercial de América del Norte podrían favorecer estas inversiones, aunque su llegada dependerá de la disponibilidad de energía eléctrica, agua e infraestructura.

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Victoria demócrata, oportunidad para México en revisión del T-MEC, dice Siller

Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, coincidió en que el resultado electoral representa una oportunidad para México en la revisión del T-MEC y ante la posibilidad de que disminuya el riesgo de nuevos aranceles estadounidenses.

La economista señaló que los demócratas favorecen mayores regulaciones a la construcción de centros de datos, debido al incremento en los costos de construcción y de electricidad asociados con la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.

En particular, destacó el caso de Texas, donde el cambio de gobierno podría favorecer mayores restricciones a este tipo de inversiones.

"Si realmente se imponen restricciones, particularmente en Texas, esto derivaría en una menor inversión en centros de datos que afectaría el crecimiento económico de Estados Unidos y, de rebote, también el crecimiento económico de México, pues demandarían menos equipo de cómputo desde México", señaló.

Siller destacó que las exportaciones mexicanas de equipo de cómputo acumulan un crecimiento de 209% durante 2026, por lo que una menor demanda estadounidense podría afectar el dinamismo de las ventas externas del país.

De acuerdo con sus estimaciones, sin el crecimiento de las exportaciones de equipo de cómputo, las exportaciones totales mexicanas registrarían un avance cercano a 7%, lo que también tendría implicaciones para el crecimiento económico nacional.

De esta manera, mientras la nueva composición del Congreso estadounidense podría dar mayor certidumbre a la revisión del T-MEC y reducir la posibilidad de nuevas medidas arancelarias, las regulaciones sobre infraestructura tecnológica representan otro factor para el desempeño de las exportaciones mexicanas.

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T-MEC Revisión T-MEC 2026 Trump, la amenaza comercial

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