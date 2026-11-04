¿Cómo puede afectar al T-MEC la nueva configuración política de EU?

Centros de datos, un riesgo para las exportaciones mexicanas

Uno de los principales riesgos identificados por la analista está relacionado con la posibilidad de que los gobiernos demócratas impulsen mayores restricciones a la construcción de centros de datos en Estados Unidos, cuya expansión ha sido impulsada por el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.

Quiroz explicó que en Estados Unidos ha aumentado la oposición a estos proyectos debido a su elevado consumo de electricidad y agua, así como por sus efectos sobre las tarifas energéticas y los costos para las comunidades donde se instalan.

Una regulación más estricta podría reducir o encarecer las inversiones en centros de datos y, en consecuencia, moderar la demanda de servidores y equipo de cómputo provenientes de México.

Este escenario representa un riesgo para las exportaciones manufactureras mexicanas, debido a que el equipo de cómputo se ha convertido en uno de los principales motores de las ventas al exterior, impulsado por la demanda estadounidense de infraestructura tecnológica.

No obstante, Quiroz también identificó una oportunidad para México, ya que mayores restricciones en Estados Unidos podrían llevar a algunas empresas a considerar la instalación de centros de datos en territorio mexicano.

La cercanía geográfica, los costos competitivos y la integración comercial de América del Norte podrían favorecer estas inversiones, aunque su llegada dependerá de la disponibilidad de energía eléctrica, agua e infraestructura.