¿Cómo puede afectar al T-MEC la nueva configuración política de EU?

Victoria demócrata, oportunidad para México en revisión del T-MEC, dice Siller
Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, coincidió en que el resultado electoral representa una oportunidad para México en la revisión del T-MEC y ante la posibilidad de que disminuya el riesgo de nuevos aranceles estadounidenses.
La economista señaló que los demócratas favorecen mayores regulaciones a la construcción de centros de datos, debido al incremento en los costos de construcción y de electricidad asociados con la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.
En particular, destacó el caso de Texas, donde el cambio de gobierno podría favorecer mayores restricciones a este tipo de inversiones.
"Si realmente se imponen restricciones, particularmente en Texas, esto derivaría en una menor inversión en centros de datos que afectaría el crecimiento económico de Estados Unidos y, de rebote, también el crecimiento económico de México, pues demandarían menos equipo de cómputo desde México", señaló.
Siller destacó que las exportaciones mexicanas de equipo de cómputo acumulan un crecimiento de 209% durante 2026, por lo que una menor demanda estadounidense podría afectar el dinamismo de las ventas externas del país.
De acuerdo con sus estimaciones, sin el crecimiento de las exportaciones de equipo de cómputo, las exportaciones totales mexicanas registrarían un avance cercano a 7%, lo que también tendría implicaciones para el crecimiento económico nacional.
De esta manera, mientras la nueva composición del Congreso estadounidense podría dar mayor certidumbre a la revisión del T-MEC y reducir la posibilidad de nuevas medidas arancelarias, las regulaciones sobre infraestructura tecnológica representan otro factor para el desempeño de las exportaciones mexicanas.