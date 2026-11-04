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El rechazo a los data centers avanza junto a los demócratas en Estados Unidos

Los casos de Texas y Georgia tienen mayor peso político, debido a la reacción en contra de los centros de datos por parte de los ciudadanos de estas entidades.
mié 04 noviembre 2026 09:27 AM
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Urna de votos en Estados Unidos
En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Applied Digital, Terawulf, Core Scientifica e Iren, todas ellas empresas operadoras de data centers, cayeron con pérdidas que oscilaron entre el 0.16 y el 2.9%. (Foto: Jim Vondruska/Getty Images)

Estados Unidos es la tierra de los centros de datos. De acuerdo con datos de Data Center Map , esta nación tiene más de 5,000 instalaciones en todo el país y a pesar de que la industria tecnológica apuesta cada vez más por este tipo de infraestructura, sus opositores demostraron que también tienen peso en las elecciones intermedias.

Las demócratas Gina Hinojosa , la primera latina en obtener la gubernatura a Texas tras derrotar a Greg Abbot, y Keisha Lance Bottoms, la primera afrodescendiente gobernadora de un estado de EU, basaron parte de su campaña en las moratorias sobre el desarrollo de centros de datos, algo que para los inversores apunta a un cambio público en torno al avance de la Inteligencia Artificial.

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Estas victorias, señalaron analistas, otorgan peso político a la reacción en contra de los centros de datos y es probable que den paso a una regulación más estricta en torno a cómo se construyen dichas infraestructuras en todo el país, pues 26 candidatos de las elecciones presentaron promesas contra los data centers.

“La importancia de estas elecciones de mitad de mandato se asemeja más a un referéndum sobre la IA que sobre Trump”, dijo a Reuters Aidan Yao, estratega sénior de inversiones del Amundi Investment Institute. “Si el tema de la IA está sujeto a ciertas restricciones, entonces la economía estadounidense, la inflación y la política monetaria se vuelven muy inciertas”.

Texas, un estado central en la economía de data centers, tendrá una nueva gobernadora demócrata

El caso de Texas es crítico. La entidad, de acuerdo con estimaciones de GLJ Research, representa alrededor de una cuarta parte de la capacidad de centros de datos que hay en Estados Unidos y que se espera entrará en funcionamiento en el 2030.

Sin embargo, la elección de Hinojosa representa un cambio de paradigma importante, pues se trata de un estado de tradición conservadora y que durante años ha trabajado con Elon Musk y SpaceX para posicionarse como un centro tecnológico. De hecho, el empresario donó más de 150 millones de dólares ahí para la campaña republicana.

Como parte de sus planes en Texas, Musk planea construir una fábrica de chips, la TeraFab, en el condado de Grimes, para producir silicio para SpaceX, su división de IA SpaceXAI y otra de las empresas de Musk, la automotriz Tesla y, de hecho, en junio, los concejales locales otorgaron a TeraFab una exención total del impuesto a la propiedad, para disgusto de muchos residentes locales.

Tras los resultados electorales, Musk tuiteó: “Parece que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron esta vez. Ahora los centros de datos en el espacio resultan bastante atractivos”.

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Por otra parte, en Georgia, Lance Bottoms basó una parte de su campaña en una pausa en la construcción de centros de datos en todo el estado. De hecho, durante su campaña pidió una pausa a esta infraestructura. “Evaluemos a fondo, evaluemos exhaustivamente, evaluemos el impacto que estos centros de datos tienen en nuestro medio ambiente, en nuestras facturas de servicios públicos, lo que significa tenerlos en nuestras comunidades, comentó.

Un nuevo episodio de mayor regulación a la IA

La iniciativa de construir más centros de datos responde directamente a mantener el auge de la Inteligencia Artificial, sin embargo, la ola azul se traducirá en una nueva etapa regulatoria para las empresas de tecnología, prevén los expertos.

“Es probable que los demócratas impulsen una mayor regulación. Los dos riesgos clave han sido la rentabilidad de la inversión y la financiación del auge, es probable que ambos se hayan vuelto más difíciles ahora”, dijo a Reuters Nick Ferres, director de inversiones de Vantage Point Asset Management.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Applied Digital, Terawulf, Core Scientifica e Iren, todas ellas empresas operadoras de data centers, cayeron con pérdidas que oscilaron entre el 0.16 y el 2.9%.

Y si bien los analistas están de acuerdo en que habrá una ralentización en la construcción de centros de datos en EU, no necesariamente significa un cambio en la demanda de la IA. Más bien, las empresas deberán definir la utilidad social de la tecnología y su infraestructura para los ciudadanos.

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