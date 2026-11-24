¿Qué piden los caficultores a Nestlé?

Los productores denuncian que reciben alrededor de 43 pesos por kilogramo, cuando producir esa misma cantidad les cuesta 45 pesos. Ante esta diferencia, solicitaron elevar el pago a 55 pesos por kilogramo.

Nestlé no detalló cuánto pagará por cada variedad, qué diferencial aplicará sobre las cotizaciones internacionales ni cuánto crecerá el volumen de compra. Tampoco precisó qué proporción del incremento llegará directamente a los productores.

La respuesta de Nestlé ocurre en un momento en que el mercado internacional también influye en la negociación. Al 24 de noviembre de 2026, el café arábica cotizaba entre 260.40 y 263.93 centavos de dólar por libra, mientras que el robusta se ubicaba entre 2,851 y 2,882 dólares por tonelada métrica.

La compañía sostiene que su estrategia de compra local busca fortalecer la posición de sus proveedores, particularmente ante la caída de los costos internacionales del grano y la disponibilidad de café en el mercado mexicano.

Los intermediarios también están en la negociación

El precio que reciben los caficultores no depende únicamente de las cotizaciones internacionales. La participación de grandes comercializadoras en la cadena de suministro también influye en las condiciones bajo las cuales los productores venden su cosecha.

El informe Explotación y opacidad: la realidad oculta del café mexicano en las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks , publicado en febrero de 2025 por Coffee Watch, Empower y ProDESC, señala que las grandes comercializadoras tienen un papel central en la negociación de los precios y las condiciones de compra del grano.

La investigación identifica a ECOM Agroindustrial, Neumann Kaffee Gruppe (NKG) y Louis Dreyfus Company (LDC) entre los principales intermediarios que abastecen a las multinacionales. Estas compañías concentran operaciones de compra, negocian con los productores e intervienen en las condiciones relacionadas con el precio, la calidad y las certificaciones del grano.

De acuerdo con la investigación, esta estructura reduce la capacidad de negociación de los pequeños caficultores frente a los compradores de mayor tamaño.

Productores realizan labores de manejo y recolección del café en una zona montañosa de Chiapas. La comercialización del grano involucra a distintos intermediarios antes de llegar a las empresas compradoras. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa / Cuartoscuro. )



Las organizaciones también advierten que la falta de información sobre proveedores, cantidades adquiridas, variedades y origen geográfico dificulta conocer cómo se distribuye el valor económico dentro de la cadena del café.

Entre sus recomendaciones plantean que Nestlé y las comercializadoras publiquen información desglosada sobre sus proveedores y volúmenes de compra, además de fortalecer los mecanismos independientes para verificar las certificaciones.