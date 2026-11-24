Nestlé promete pagar el café por encima del mercado, pero no responde a la exigencia de los productores de Chiapas
La empresa buscará elevar sus compras de café nacional y mantener los precios por encima de las referencias internacionales. La medida llega en medio de protestas de caficultores que denuncian pagos de 43 pesos por kilo.
Nestlé México apuesta por aumentar sus compras de café mexicano y pagar el grano por encima de las cotizaciones internacionales para mantener el abastecimiento de sus marcas, en momentos en que los productores de Chiapas cuestionan los precios que reciben y exigen mejores condiciones de comercialización.
Para el ciclo cafetalero 2026-2027, la compañía prevé adquirir un volumen superior al del año anterior y mantener los precios del café verde, tanto robusta como arábica, por encima de las referencias que establecen las bolsas de Londres y Nueva York, según un posicionamiento compartido con Expansión. El anuncio, sin embargo, no resuelve la principal exigencia de los caficultores chiapanecos.
Nestlé no detalló cuánto pagará por cada variedad, qué diferencial aplicará sobre las cotizaciones internacionales ni cuánto crecerá el volumen de compra. Tampoco precisó qué proporción del incremento llegará directamente a los productores.
La respuesta de Nestlé ocurre en un momento en que el mercado internacional también influye en la negociación. Al 24 de noviembre de 2026, el café arábica cotizaba entre 260.40 y 263.93 centavos de dólar por libra, mientras que el robusta se ubicaba entre 2,851 y 2,882 dólares por tonelada métrica.
La compañía sostiene que su estrategia de compra local busca fortalecer la posición de sus proveedores, particularmente ante la caída de los costos internacionales del grano y la disponibilidad de café en el mercado mexicano.
Los intermediarios también están en la negociación
El precio que reciben los caficultores no depende únicamente de las cotizaciones internacionales. La participación de grandes comercializadoras en la cadena de suministro también influye en las condiciones bajo las cuales los productores venden su cosecha.
La investigación identifica a ECOM Agroindustrial, Neumann Kaffee Gruppe (NKG) y Louis Dreyfus Company (LDC) entre los principales intermediarios que abastecen a las multinacionales. Estas compañías concentran operaciones de compra, negocian con los productores e intervienen en las condiciones relacionadas con el precio, la calidad y las certificaciones del grano.
De acuerdo con la investigación, esta estructura reduce la capacidad de negociación de los pequeños caficultores frente a los compradores de mayor tamaño.
Las organizaciones también advierten que la falta de información sobre proveedores, cantidades adquiridas, variedades y origen geográfico dificulta conocer cómo se distribuye el valor económico dentro de la cadena del café.
Entre sus recomendaciones plantean que Nestlé y las comercializadoras publiquen información desglosada sobre sus proveedores y volúmenes de compra, además de fortalecer los mecanismos independientes para verificar las certificaciones.
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Plan Nescafé para el desarrollo del sector
Además de sus compromisos de compra, Nestlé busca fortalecer su relación con los caficultores mediantePlan Nescafé, una iniciativa que opera desde 2010 y que contempla asistencia técnica, capacitación, financiamiento para fertilizantes y otros insumos, así como distribución de plantas.
El programa trabaja con productores de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, estados en los que la compañía promueve prácticas agrícolas para elevar la productividad y mejorar la resistencia de los cultivos ante condiciones climáticas adversas.
Para el siguiente ciclo, prevé continuar con la entrega de plantas, la evaluación de nuevas variedades y el impulso de sistemas agroforestales.
La compañía considera que estas prácticas pueden contribuir a la sostenibilidad de las zonas productoras y a la continuidad del suministro de materia prima para sus operaciones.
Asimismo, aseguró que seguirá trabajando con los gobiernos federal y estatales para atender los efectos del cambio climático en las regiones cafetaleras y promover la participación de nuevas generaciones en estas actividades.