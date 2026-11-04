“Las facultades sobre aranceles corresponden o las tiene en buena medida el presidente, o sea, eso no cambia”, señaló ante una pregunta sobre las expectativas del gobierno mexicano frente a la nueva composición de ambas cámaras.

México espera la cuarta ronda del T-MEC

La elección también marcó los tiempos de las conversaciones comerciales, ya que Ebrard explicó que acumula tres rondas y espera una cuarta para seguir con la revisión del T-MEC , después de que las autoridades estadounidenses pidieron dejar pasar los comicios para continuar.

“Estamos esperando la cuarta ronda porque había que dejar pasar la elección de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos”, dijo.

El objetivo, explicó, es cerrar la revisión correspondiente a 2026. No dio una fecha para el siguiente encuentro.

El secretario sostuvo que la vigencia del tratado no está en duda, aunque la revisión permanece abierta. Tampoco descartó adiciones al acuerdo, pero aclaró que hasta ahora no es el caso.

“Entonces, la mayor parte de la relación arancelaria no cambia mucho. El tratado puede ser que sí cambie, pero eso es muy pronto para podértelo decir”, expresó.

Las empresas de EU, un argumento contra los aranceles

Ebrard afirmó que el 80% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos entra sin arancel. Atribuyó esa condición a la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, a las gestiones de su equipo y a la integración productiva.

Para explicar este último punto, relató que en una reunión cuestionó los gravámenes a los vehículos fabricados en México y mencionó a General Motors y Stellantis.

“Lo que estás haciendo al ponerle un arancel es que le estás pegando tus propias empresas”, contó.

Esa conexión entre las industrias de ambos países, sostuvo, constituye una de las principales defensas de México en la negociación. Con las elecciones de por medio, el pendiente inmediato es retomar las conversaciones para intentar cerrar la revisión de este año.

