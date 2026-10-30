¿Por qué bajó la recaudación del ISR?

“Traemos algunos rubros de ingreso que estamos por debajo de la meta, por ejemplo el ISR, debido a bajas en el ISR de personas morales, pero tenemos muy buen desempeño por parte del IVA (…) en lo que resta del ejercicio vamos a estar calibrando las cuentas del lado del ingreso y el gasto, y creo que estamos en posición para cumplir con lo establecido en el programa”, dijo Édgar Amador Zamora, en conferencia de prensa para presentar los resultados en materia de finanzas y deuda públicas al cierre del tercer trimestre de 2026.

Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos explicó que la reducción en la recaudación de ISR este año refleja el comportamiento del ejercicio fiscal 2025, y prevén que la diferencia entre lo recaudado y lo programado disminuya rumbo al cierre de 2026.

“Estamos calculando que podemos recuperar alrededor de 40,000 millones de pesos, de lo observado en septiembre. En marzo, vimos un decremento importante en el número de declaraciones anuales de 2025 de personas morales, y la actividad de 2025 marca el coeficiente de utilidad que se paga durante todo el año, sin embargo estamos observando mejores números en estos últimos 3 meses, y de cara al cierre”, detalló Lerma.

No obstante, este efecto fue parcialmente compensado por el crecimiento de la recaudación por sueldos y salarios, apoyado por la evolución del empleo formal y las remuneraciones reales, apuntó Hacienda en un comunicado de prensa.

Con respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año pasado, la recaudación de ISR cayó 5.3% real. En total, los ingresos por impuestos crecieron 0.7% real anual.