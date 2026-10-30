IVA compensa caída del ISR
De acuerdo con Lerma, se observó un déficit respecto a la meta en la parte de ISR, pero este fue subsanado por la recaudación del IVA.
Cifras de Hacienda detallan que la recaudación del IVA tuvo el mejor desempeño con un crecimiento de 12.0% real anual, su mayor incremento para un periodo similar desde 2021, y superó en 144,000 millones de pesos lo programado.
"Este resultado estuvo asociado con el desempeño del consumo interno y las acciones para fortalecer la administración tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales". detalló la SHCP.
Para el siguiente año, se espera que el total de la recaudación de impuestos incremente 7%, derivado de medidas que se incluyeron en la parte de ingresos del Paquete Económico 2027, comentó Lerma.
En tanto, los ingresos petroleros disminuyeron 21.5% real anual, principalmente por la elevada base de comparación de 2025, “cuando el Gobierno Federal realizó una aportación extraordinaria a Pemex para reducir su deuda y fortalecer su posición financiera. Al excluir esta operación, los ingresos petroleros habrían aumentado 8.1% real anual en el acumulado a septiembre de 2026”, apuntó la SHCP en su comunicado.
En total, los ingresos tributarios y petroleros reportaron un faltante de 239,527 millones de pesos.
No obstante, las finanzas públicas se encuentran dentro de la ruta para tener un cierre conforme al 4.1% del PIB programado para el déficit fiscal, “lo cual debe dar tranquilidad a analistas, agencias, al mercado de que estamos dentro de lo programado dentro de la convergencia fiscal”, dijo Amador Zamora.
Menos gasto al programado
En materia de gasto, este también quedó por debajo de lo programado con una diferencia de 483,040 millones de pesos, se programaron 7.76 billones de pesos, y se gastaron 7.27 billones.
Hacienda detalló que “el gasto de operación distinto de servicios personales disminuyó 3.5% real anual, en línea con las medidas de austeridad y uso eficiente de los recursos públicos. Este desempeño permitió contener las erogaciones operativas, manteniendo a la par el crecimiento del gasto social y de la inversión pública”.