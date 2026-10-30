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Economía

Recaudación del ISR queda 137,000 millones debajo de lo programado en el tercer trimestre

Mientras el ISR reportó un faltante en su recaudación por menos declaraciones y pagos de las empresas, el IVA por consumo ayudó a compensar ingresos faltantes
vie 30 octubre 2026 05:04 PM
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Mano extendida hacia el dinero. Fondo gris, toma cenital, contexto financiero, peso mexicano, concepto de negocios y finanzas, primer plano.
El incremento en recaudación del IVA estuvo asociado con el desempeño del consumo interno y las acciones para fortalecer la administración tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. (Foto: iStock. )

Al cierre del tercer trimestre de 2026, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) quedó 137,053 millones de pesos debajo de la meta del impuesto mayormente pagado por las empresas en México, reflejo de la actividad económica y que contribuye la mayor parte del total de los ingresos del sector público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que la diferencia fue por 2.05 billones de pesos reportados , mientras lo aprobado y programado para enero-septiembre fue 2.34 billones.

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¿Por qué bajó la recaudación del ISR?

“Traemos algunos rubros de ingreso que estamos por debajo de la meta, por ejemplo el ISR, debido a bajas en el ISR de personas morales, pero tenemos muy buen desempeño por parte del IVA (…) en lo que resta del ejercicio vamos a estar calibrando las cuentas del lado del ingreso y el gasto, y creo que estamos en posición para cumplir con lo establecido en el programa”, dijo Édgar Amador Zamora, en conferencia de prensa para presentar los resultados en materia de finanzas y deuda públicas al cierre del tercer trimestre de 2026.

Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos explicó que la reducción en la recaudación de ISR este año refleja el comportamiento del ejercicio fiscal 2025, y prevén que la diferencia entre lo recaudado y lo programado disminuya rumbo al cierre de 2026.

“Estamos calculando que podemos recuperar alrededor de 40,000 millones de pesos, de lo observado en septiembre. En marzo, vimos un decremento importante en el número de declaraciones anuales de 2025 de personas morales, y la actividad de 2025 marca el coeficiente de utilidad que se paga durante todo el año, sin embargo estamos observando mejores números en estos últimos 3 meses, y de cara al cierre”, detalló Lerma.

No obstante, este efecto fue parcialmente compensado por el crecimiento de la recaudación por sueldos y salarios, apoyado por la evolución del empleo formal y las remuneraciones reales, apuntó Hacienda en un comunicado de prensa.

Con respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año pasado, la recaudación de ISR cayó 5.3% real. En total, los ingresos por impuestos crecieron 0.7% real anual.

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IVA compensa caída del ISR

De acuerdo con Lerma, se observó un déficit respecto a la meta en la parte de ISR, pero este fue subsanado por la recaudación del IVA.

Cifras de Hacienda detallan que la recaudación del IVA tuvo el mejor desempeño con un crecimiento de 12.0% real anual, su mayor incremento para un periodo similar desde 2021, y superó en 144,000 millones de pesos lo programado.

"Este resultado estuvo asociado con el desempeño del consumo interno y las acciones para fortalecer la administración tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales". detalló la SHCP.

Para el siguiente año, se espera que el total de la recaudación de impuestos incremente 7%, derivado de medidas que se incluyeron en la parte de ingresos del Paquete Económico 2027, comentó Lerma.

En tanto, los ingresos petroleros disminuyeron 21.5% real anual, principalmente por la elevada base de comparación de 2025, “cuando el Gobierno Federal realizó una aportación extraordinaria a Pemex para reducir su deuda y fortalecer su posición financiera. Al excluir esta operación, los ingresos petroleros habrían aumentado 8.1% real anual en el acumulado a septiembre de 2026”, apuntó la SHCP en su comunicado.

En total, los ingresos tributarios y petroleros reportaron un faltante de 239,527 millones de pesos.

No obstante, las finanzas públicas se encuentran dentro de la ruta para tener un cierre conforme al 4.1% del PIB programado para el déficit fiscal, “lo cual debe dar tranquilidad a analistas, agencias, al mercado de que estamos dentro de lo programado dentro de la convergencia fiscal”, dijo Amador Zamora.

Menos gasto al programado

En materia de gasto, este también quedó por debajo de lo programado con una diferencia de 483,040 millones de pesos, se programaron 7.76 billones de pesos, y se gastaron 7.27 billones.

Hacienda detalló que “el gasto de operación distinto de servicios personales disminuyó 3.5% real anual, en línea con las medidas de austeridad y uso eficiente de los recursos públicos. Este desempeño permitió contener las erogaciones operativas, manteniendo a la par el crecimiento del gasto social y de la inversión pública”.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público ISR Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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