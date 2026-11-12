Después de renuncia de Jensen Huang, acción de Nvidia se desploma 13%

El consejo de administración de Nvidia aseguró que la renuncia tiene efecto inmediato y que Huang también deja la presidencia ejecutiva y su asiento en el consejo. Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá temporalmente la dirección general.

Salida de Jensen Huang es un golpe reputacional

Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, mencionó a Expansión que la salida de Jensen Huang es un golpe muy fuerte en la reputación de Nvidia y eso explicó la caída en el precio de la acción.

“El mercado pierde a la figura que encarnaba la estrategia de Nvidia; no obstante, el problema de la empresa es de gobierno corporativo, no del negocio. La demanda por sus chips, su tecnología y su posición de liderazgo en IA siguen intactas”, acotó el experto.

La renuncia de Huang se concreta tras conocerse un segundo affair con Kimberly Powell, ejecutiva de la empresa, que se suma al amorío con Alice Huang, la espía del gobierno chino.

Colette Krees, la CEO interina de Nvidia

Ahora Nvidia, la segunda empresa más valiosa del mundo, será dirigida de manera interina por Colette Kress . Además de que el exdirector ejecutivo y miembro del directorio de Synopsys, Harvey Jones, será primer presidente del consejo de administración.

“Que asuma Colette Kress, que conoce la compañía por dentro y tiene la confianza de Wall Street, y que por primera vez se separen los roles con un "chair" independiente, son señales de orden que son necesarias para el contexto”, mencionó Campos.

Hacia adelante, dijo el experto en mercado bursátil, en el corto plazo se verá volatilidad en la acción de Nvidia hasta que se defina un sucesor permanente, pero sería un error confundir una crisis de liderazgo con un deterioro del negocio.

De emergente al escándalo por infidelidad

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia comenzó como una empresa emergente conocida sobre todo en el mundo de los videojuegos, pero se convirtió en líder mundial de chips para la inteligencia artificial y en un actor de peso en Wall Street, sacudido ahora por la renuncia de su CEO.

Jensen Huang renunció el jueves como director ejecutivo de la empresa, días después de admitir que mantuvo una relación extramatrimonial con una empresaria china sospechosa de espiar para Pekín.