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Después de renuncia de Jensen Huang, acción de Nvidia se desploma 13%

El tropiezo de la empresa creadora de procesadores de IA también le pegó al Nasdaq y que en la apertura cayó 1.47%.
jue 12 noviembre 2026 09:51 AM
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Oficina de una bolsa de valores con una pantalla negra grande que muestra la caída de las acciones de Nvidia.
(Imagen generada con IA | Google Flow)

Después de que se diera a conocer que Jensen Huang renunció a la dirección general de Nvidia , la acción de la empresa tecnológica cayó 4.95%.

La acción de la tecnológica cotiza en 165 dólares, es decir, casi nueve dólares menos que el precio del cierre de ayer. En las primeras operaciones, Nvidia se desplomó más de un 13% en la apertura antes. El tropiezo de la empresa creadora de procesadores de IA también le pegó al Nasdaq y que en la apertura cayó 1.47%.

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El consejo de administración de Nvidia aseguró que la renuncia tiene efecto inmediato y que Huang también deja la presidencia ejecutiva y su asiento en el consejo. Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá temporalmente la dirección general.

Salida de Jensen Huang es un golpe reputacional

Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, mencionó a Expansión que la salida de Jensen Huang es un golpe muy fuerte en la reputación de Nvidia y eso explicó la caída en el precio de la acción.

“El mercado pierde a la figura que encarnaba la estrategia de Nvidia; no obstante, el problema de la empresa es de gobierno corporativo, no del negocio. La demanda por sus chips, su tecnología y su posición de liderazgo en IA siguen intactas”, acotó el experto.

La renuncia de Huang se concreta tras conocerse un segundo affair con Kimberly Powell, ejecutiva de la empresa, que se suma al amorío con Alice Huang, la espía del gobierno chino.

Colette Krees, la CEO interina de Nvidia

Ahora Nvidia, la segunda empresa más valiosa del mundo, será dirigida de manera interina por Colette Kress . Además de que el exdirector ejecutivo y miembro del directorio de Synopsys, Harvey Jones, será primer presidente del consejo de administración.

“Que asuma Colette Kress, que conoce la compañía por dentro y tiene la confianza de Wall Street, y que por primera vez se separen los roles con un "chair" independiente, son señales de orden que son necesarias para el contexto”, mencionó Campos.

Hacia adelante, dijo el experto en mercado bursátil, en el corto plazo se verá volatilidad en la acción de Nvidia hasta que se defina un sucesor permanente, pero sería un error confundir una crisis de liderazgo con un deterioro del negocio.

De emergente al escándalo por infidelidad

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia comenzó como una empresa emergente conocida sobre todo en el mundo de los videojuegos, pero se convirtió en líder mundial de chips para la inteligencia artificial y en un actor de peso en Wall Street, sacudido ahora por la renuncia de su CEO.

Jensen Huang renunció el jueves como director ejecutivo de la empresa, días después de admitir que mantuvo una relación extramatrimonial con una empresaria china sospechosa de espiar para Pekín.

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La GPU, el arma definitiva de Nvidia

Detrás de estas siglas se esconde el motor de la nueva generación de inteligencia artificial generativa, aquella capaz de crear texto, música, imágenes o vídeo a partir de una consulta en lenguaje natural.

Las llamadas Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), funcionan como una unidad de cálculo mucho más rápida y potente que un microprocesador convencional (CPU).

Estas piezas se han convertido en un elemento indispensable para gestionar en tiempo real las solicitudes de los usuarios de la IA generativa, que requieren el procesamiento de cantidades masivas de datos.

Según la consultora TrendForce, ChatGPT necesita unas 30.000 GPU para funcionar.

Google también es un importante consumidor de procesadores de Nvidia para su actividad de informática en la nube, al igual que Amazon o Microsoft.

Mal de ojo

La empresa fue fundada en 1993 por tres exempleados de grandes grupos informáticos: Jen-Hsun Huang (que ahora se hace llamar Jensen), Chris Malachowsky y Curtis Priem.

Sin embargo, tardaron en encontrar un nombre.

En una entrevista concedida a la revista estadounidense Fortune en 2017, Huang explicó que "Nvidia" proviene de las letras N y V que utilizaban en los nombres de sus archivos, en referencia a "Next Version" (próxima versión).

Se decantaron por el término latino "invidia" (envidia) para bautizar su empresa, aunque quitándole la primera "i".

Pero "invidia" también puede asociarse al concepto "mal de ojo", un significado que se plasma en el logotipo de la empresa: un ojo estilizado de color verde y blanco.

De los videojuegos a los centros de datos

Tras su lanzamiento, Nvidia se erige en la primera empresa dedicada exclusivamente a los procesadores gráficos, con la esperanza de aprovechar el auge de los videojuegos, que empiezan a ofrecer animaciones más sofisticadas y gráficos en 3D.

Nvidia lanza la primera GPU del mundo en 1999 y, con la revolución de internet, desarrolla procesadores adaptados a los centros de datos.

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