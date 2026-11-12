Durante 33 años, Jensen Huang fue mucho más que el director general de Nvidia. Participó en la transformación de una empresa conocida por fabricar tarjetas gráficas para videojuegos en uno de los principales proveedores de chips para inteligencia artificial (IA). Su salida deja una pregunta que va más allá de quién ocupará su oficina, pues ahora ¿quién decidirá qué tecnologías desarrollar y hacia dónde dirigir las inversiones de la compañía?
Nvidia divide el poder tras la salida de Jensen Huang: ¿Quiénes son Colette Kress y Harvey Jones?
Nvidia comenzó a responder con una división de responsabilidades, por su parte Colette Kress, directora financiera desde 2013, asumió como CEO interina, mientras Harvey Jones, integrante del consejo desde la fundación de la empresa, fue nombrado presidente de ese órgano. La decisión coloca a una especialista en finanzas al frente de las operaciones y a un veterano de la industria de semiconductores en la supervisión de la compañía.
Los nombramientos se anunciaron este 12 de noviembre, después de que el consejo aceptara la renuncia de Huang. Sin embargo, ninguno representa todavía una sucesión definitiva. Nvidia buscará un nuevo director general entre candidatos internos y externos, mientras intenta mantener el desarrollo de productos, los compromisos con sus clientes y su posición en el mercado de IA.
La importancia de esta transición se entiende al revisar las dimensiones del negocio que ambos reciben, pues Nvidia cerró su ejercicio fiscal 2026 con ingresos de 215,900 millones de dólares, un crecimiento anual de 65%. De esa cantidad, 193,700 millones provinieron de centros de datos, el segmento que se ha convertido en el principal motor de la empresa.
Por eso, la discusión no se limita a quién tiene las mejores credenciales, sino que Nvidia necesita preservar su capacidad de entregar procesadores a grandes clientes, desarrollar nuevas generaciones de chips y responder a las restricciones comerciales que afectan sus ventas internacionales.
Colette Kress: de administrar las finanzas a dirigir Nvidia
Kress llegó a Nvidia en septiembre de 2013, cuando el negocio de la compañía era considerablemente más pequeño. En el ejercicio fiscal de ese año, sus ingresos fueron de aproximadamente 4,130 millones de dólares y para el ejercicio fiscal 2026, la cifra alcanzó los 215,900 millones.
El crecimiento fue de más de 50 veces durante el periodo en el que Kress estuvo al frente de las finanzas y aunque esto no significa que haya sido la única responsable de la expansión, sí participó en la administración financiera de una transformación que cambió el tamaño, los clientes y las necesidades de inversión de Nvidia.
Antes de incorporarse, acumuló casi 25 años de experiencia financiera en empresas tecnológicas, trabajó 13 años en Microsoft, incluidos cuatro como directora financiera de la división de Servidores y Herramientas, un negocio relacionado con el software y la infraestructura empresarial.
Posteriormente, pasó tres años en Cisco, donde fue vicepresidenta sénior y directora financiera de Business Technology and Operations Finance. Ahí supervisó la estrategia financiera, la planificación y los resultados de distintas áreas de negocio, ingeniería y operaciones, además de ocupar puestos financieros en Texas Instruments.
Su formación incluye una licenciatura en Finanzas por la Universidad de Arizona y una maestría en Administración de Empresas por Southern Methodist University y esto resulta relevante porque Nvidia ya no depende únicamente de vender procesadores, pues su crecimiento está ligado a sistemas completos para centros de datos, redes, software y contratos con compañías que realizan inversiones multimillonarias en infraestructura para IA.
Por otra parte, Gil Luria, analista de DA Davidson, considera que Kress tiene la capacidad para dirigir la compañía durante los próximos meses, pero advirtió que Nvidia podría enfrentar dificultades para coordinar el ecosistema de inteligencia artificial con la misma eficacia que tenía bajo Huang, según declaraciones recogidas por el reconocido medio de negocios de Estados Unidos MarketWatch.
Sin embargo, dirigir las finanzas de una empresa no es lo mismo que decidir su estrategia tecnológica. De esta forma, Kress deberá coordinar la operación y representar a Nvidia ante clientes e inversionistas mientras conserva su cargo de directora financiera, una doble responsabilidad confirmada en el documento presentado por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Ante esto, Harvey Jones declaró en un comunicado oficial de Nvidia que “Colette ha contribuido a liderar Nvidia durante un periodo de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio”, afirma.
Harvey Jones, el hombre que conoce la industria detrás de los chips
Harvey Jones tiene una trayectoria distinta. Aunque forma parte del consejo de Nvidia desde 1993, su experiencia no está relacionada con una etapa menos visible de la fabricación de semiconductores sino que se encuentra en las herramientas necesarias para diseñarlos.
En 1981 cofundó Daisy Systems, una compañía dedicada a desarrollar herramientas de ingeniería asistida por computadora. Más adelante ocupó puestos directivos en Synopsys, empresa especializada en software de automatización del diseño electrónico.
Este tipo de tecnología permite a los fabricantes crear, simular y verificar circuitos antes de producirlos físicamente, parte esencial del proceso de desarrollo de semiconductores, incluso cuando el consumidor final solo conoce el procesador terminado.
Jones fue director general y presidente ejecutivo de Synopsys, también cofundó Tensilica, una empresa dedicada al desarrollo de tecnología para procesadores integrados, adquirida posteriormente por Cadence Design Systems en 2013.
Desde 2004 es socio director de Square Wave Ventures, firma privada de inversión. Estudió Matemáticas y Ciencias de la Computación en Georgetown University y obtuvo una maestría en Administración de Empresas en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).
La combinación de experiencia técnica, dirección empresarial e inversiones le permite conocer distintas etapas de la industria, desde el diseño de chips hasta las decisiones de financiamiento y crecimiento de una compañía.
Pero su nuevo puesto tiene un límite importante: Jones no fue nombrado codirector general. Como presidente del consejo, su responsabilidad es supervisar la administración, encabezar el trabajo de ese órgano y participar en la búsqueda del próximo CEO.
Es una diferencia fundamental. Kress estará al frente de las operaciones cotidianas mientras que Jones encabezará el consejo que supervisa a la dirección ejecutiva.
El poder que Nvidia todavía no ha repartido
La salida de Huang obliga a distinguir tres funciones que durante su liderazgo estuvieron estrechamente relacionadas: administrar el negocio, definir la estrategia tecnológica y representar a Nvidia frente a sus principales clientes y socios.
La primera responsabilidad recae temporalmente en Kress, pero, la supervisión del consejo corresponde a Jones aunque Nvidia todavía no ha anunciado quién asumirá de manera permanente el liderazgo ejecutivo ni cómo se distribuirán las decisiones estratégicas cuando concluya la transición.
Esta incertidumbre importa porque el negocio de Nvidia depende de decisiones que requieren años de anticipación. Una nueva generación de chips no se desarrolla de un trimestre a otro, pues implica investigación, diseño, pruebas, capacidad de fabricación y acuerdos con proveedores y clientes.
También existen decisiones comerciales de gran alcance. La compañía trabaja con grandes proveedores de servicios en la nube y fabricantes de infraestructura que necesitan conocer con anticipación qué productos estarán disponibles y cuándo podrán incorporarlos a sus centros de datos.
Durante el último año, Nvidia anunció colaboraciones y compromisos tecnológicos con empresas como Microsoft, Google Cloud, Oracle, OpenAI y Anthropic, por lo que la continuidad de esas relaciones dependerá de que sus equipos mantengan los calendarios de desarrollo y entrega.
En su primer mensaje como presidente del consejo, Jones asegura que la compañía espera que sus operaciones, compromisos con clientes y hoja de ruta de productos continúen sin interrupciones. Se trata de la expectativa oficial de Nvidia, no de una garantía de que la transición estará libre de dificultades.
La experiencia de Kress y Jones ayuda a explicar por qué fueron elegidos para administrar este periodo. Sin embargo, sus trayectorias no permiten concluir por sí solas que puedan reproducir el estilo de liderazgo de Huang ni anticipar cómo funcionará la nueva estructura a largo plazo.
La transición tendrá una prueba pública casi inmediata ya que Nvidia tiene programada la presentación de sus resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027 para el 17 de noviembre, apenas cinco días después del anuncio de los nombramientos.
La conferencia con analistas será una oportunidad para observar cómo el nuevo liderazgo explica las perspectivas del negocio, la demanda de infraestructura para IA y los compromisos comerciales de la compañía.
Un día después, el 18 de noviembre, Kress tiene prevista una reunión general con los empleados y en su primer mensaje interno reconoció que Nvidia atravesaba un periodo especialmente difícil y llamó a mantener el trabajo conjunto.
Ambos encuentros permitirán conocer las prioridades inmediatas, aunque no necesariamente resolverán la pregunta sobre la sucesión definitiva.
“La fortaleza de NVIDIA siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años”, declaró Colette Kress, directora ejecutiva y financiera interina de la compañía.
La ejecutiva aseguró que Nvidia continuará desarrollando las tecnologías que la posicionaron como líder en inteligencia artificial y mantendrá su atención en clientes, socios y desarrolladores. Sin embargo, el verdadero desafío para Kress y Jones será demostrar que la empresa puede sostener ese crecimiento y tomar sus próximas decisiones estratégicas sin depender del liderazgo de Huang.
Por ahora, Nvidia tiene una nueva estructura de mando, pero todavía no un sucesor permanente y mientras que la compañía busca quién ocupará ese puesto, deberá demostrar que el negocio que construyó durante más de tres décadas puede seguir avanzando más allá de su fundador.