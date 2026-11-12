Nvidia divide el poder tras la salida de Jensen Huang: ¿Quiénes son Colette Kress y Harvey Jones?

Nvidia comenzó a responder con una división de responsabilidades, por su parte Colette Kress, directora financiera desde 2013, asumió como CEO interina, mientras Harvey Jones, integrante del consejo desde la fundación de la empresa, fue nombrado presidente de ese órgano. La decisión coloca a una especialista en finanzas al frente de las operaciones y a un veterano de la industria de semiconductores en la supervisión de la compañía.

Los nombramientos se anunciaron este 12 de noviembre, después de que el consejo aceptara la renuncia de Huang. Sin embargo, ninguno representa todavía una sucesión definitiva. Nvidia buscará un nuevo director general entre candidatos internos y externos, mientras intenta mantener el desarrollo de productos, los compromisos con sus clientes y su posición en el mercado de IA.

La importancia de esta transición se entiende al revisar las dimensiones del negocio que ambos reciben, pues Nvidia cerró su ejercicio fiscal 2026 con ingresos de 215,900 millones de dólares, un crecimiento anual de 65%. De esa cantidad, 193,700 millones provinieron de centros de datos, el segmento que se ha convertido en el principal motor de la empresa.

Por eso, la discusión no se limita a quién tiene las mejores credenciales, sino que Nvidia necesita preservar su capacidad de entregar procesadores a grandes clientes, desarrollar nuevas generaciones de chips y responder a las restricciones comerciales que afectan sus ventas internacionales.

Colette Kress: de administrar las finanzas a dirigir Nvidia

Kress llegó a Nvidia en septiembre de 2013, cuando el negocio de la compañía era considerablemente más pequeño. En el ejercicio fiscal de ese año, sus ingresos fueron de aproximadamente 4,130 millones de dólares y para el ejercicio fiscal 2026, la cifra alcanzó los 215,900 millones.

El crecimiento fue de más de 50 veces durante el periodo en el que Kress estuvo al frente de las finanzas y aunque esto no significa que haya sido la única responsable de la expansión, sí participó en la administración financiera de una transformación que cambió el tamaño, los clientes y las necesidades de inversión de Nvidia.

