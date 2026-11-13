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Economía

Chihuahua gana terreno frente a la manzana de EU mientras México investiga dumping

El Departamento de Agricultura de EU prevé que la cosecha mexicana crezca 5% y las importaciones bajen 9% en el ciclo 2026-2027. Aun así, el país necesitará comprar 310,000 toneladas en el exterior.
vie 13 noviembre 2026 12:32 PM
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Collage editorial con una manzana roja al centro, entre un huerto y un anaquel de supermercado en blanco y negro. Un sello con la leyenda «EN REVISIÓN» y una hoja de embarque aluden a la investigación sobre las importaciones de manzana de Estados Unidos.
La Secretaría de Economía investiga si las manzanas de EU se vendieron a México en condiciones de dumping y si esas importaciones dañaron a los productores nacionales. (Expansión/ChatGPT)

En los huertos de Chihuahua, los productores de manzana cambian árboles de bajo rendimiento por plantaciones más densas, incorporan tecnología de riego y colocan mallas para dar sombra a los frutos. El objetivo es sacar más manzanas de una superficie que apenas puede crecer por las restricciones de agua.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés) prevé que la producción mexicana llegue a 852,000 toneladas en el ciclo 2026-2027, 5% más que en el anterior, mientras la superficie sembrada aumentaría alrededor de 1%, a 57,815 hectáreas.

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Las mayores expectativas se dan mientras la Secretaría de Economía tiene abierta una investigación dumping sobre las manzanas originarias de Estados Unidos, a petición de los fruticultores de Chihuahua.

El USDA estima que México comprará 31,260 toneladas menos en el exterior que en el ciclo anterior. Su pronóstico se apoya en una mayor oferta nacional y en un consumo que apenas crecería 1%, a 1.16 millones de toneladas.

Chihuahua produce más

Más de 85% de la manzana mexicana sale de Chihuahua, donde municipios como Cuauhtémoc, Guerrero y Namiquipa sostienen el grueso de la cosecha. Esa concentración hace que el tiempo en el norte del país pese sobre el abasto nacional.

En enero de 2026, la lluvia llegó cuando los árboles todavía estaban en reposo, lo que ayudó a recuperar humedad en el suelo antes de la floración. El invierno también aportó las horas de frío que requiere el cultivo. A ese clima favorable se sumó la renovación de los huertos.

Una mejor cosecha le da a la fruta mexicana más espacio durante el otoño, cuando la oferta local es mayor y los compradores sensibles al precio pueden optar por variedades nacionales.

El reto viene después, pues el volumen que México cosecha equivale a casi tres cuartas partes de lo que consume y los distribuidores necesitan fruta importada para sostener el abasto durante todo el año. Incluso con la caída prevista, las compras externas de 2026-2027 quedarían por encima de las 291,100 toneladas del ciclo 2024/25.

La dependencia va en ambos sentidos, porque más de 98% de la manzana que México importa viene de Estados Unidos, y México es el principal destino de las exportaciones estadounidenses, con más de un tercio de sus envíos.

Lo que pasa en Washington, uno de los centros de producción de ese país, también mueve el mercado mexicano. En 2025-2026, una cosecha más grande en ese estado puso más fruta a disposición de los importadores mexicanos a precios atractivos. Las compras externas de México subieron a 341,260 toneladas.

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La diferencia de precio

En la Central de Abasto de Iztapalapa, el precio más frecuente de una caja de Red Delicious de Chihuahua fue de 680 pesos por 19 kilos (precios 30 de octubre). La caja importada se cotizó en 970 pesos por 17 kilos.

Al comparar por kilo, la nacional costaba cerca de 36 pesos y la importada, 57 pesos. En la Golden Delicious, la diferencia fue de 42 frente a 59 pesos por kilo, según los registros de la Secretaría de Economía, esto son precios al mayoreo, antes de que la fruta llegue al anaquel.

La brecha se observó a lo largo del ciclo anterior, porque en 2025-2026, la Red Delicious importada costó en promedio 62% más que la mexicana al mayoreo, mientras que la Golden Delicious registró una diferencia de 47%.

En el precio pesan factores como la logística, la refrigeración y la clasificación de la fruta. También hay compradores dispuestos a pagar más por el tamaño y el sabor de ciertas variedades importadas. Esa demanda convive con hogares que, ante el alza de precios, pueden cambiar la manzana por otra fruta más barata.

En los comercios consultados, la manzana importada se ofrecía a un precio por kilo superior al de la nacional, esa diferencia en el anaquel no permite determinar si hubo dumping. Para investigarlo, la Secretaría de Economía compara el precio al que se exportó la manzana estadounidense a México con el de manzanas comparables en el mercado de Estados Unidos.

¿Qué investiga Economía?

La Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut) solicitó la investigación en agosto de 2025. Economía la abrió el 7 de enero de 2026 para examinar si las manzanas originarias de Estados Unidos se vendieron a México por debajo de su valor normal y si esas importaciones causaron daño a los productores nacionales. El periodo investigado va de abril de 2024 a marzo de 2025. Para evaluar el daño, la dependencia revisa tres años, desde abril de 2022.

La comparación del expediente es distinta a la de los precios en Iztapalapa. En la Central de Abasto se compara cuánto cuestan dos manzanas de distinto origen en el mismo mercado.

En la investigación, Economía analiza el precio al que la fruta estadounidense se exportó a México frente al valor normal de esa mercancía. Al abrir el caso, la dependencia señaló que, durante el periodo investigado, los costos unitarios de los productores nacionales subieron 3.3% mientras su precio de venta cayó 8%. Esa fue parte de la evidencia inicial para investigar el daño alegado por los productores.

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Comercio exterior

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