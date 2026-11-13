Chihuahua gana terreno frente a la manzana de EU mientras México investiga dumping

La diferencia de precio
En la Central de Abasto de Iztapalapa, el precio más frecuente de una caja de Red Delicious de Chihuahua fue de 680 pesos por 19 kilos (precios 30 de octubre). La caja importada se cotizó en 970 pesos por 17 kilos.
Al comparar por kilo, la nacional costaba cerca de 36 pesos y la importada, 57 pesos. En la Golden Delicious, la diferencia fue de 42 frente a 59 pesos por kilo, según los registros de la Secretaría de Economía, esto son precios al mayoreo, antes de que la fruta llegue al anaquel.
La brecha se observó a lo largo del ciclo anterior, porque en 2025-2026, la Red Delicious importada costó en promedio 62% más que la mexicana al mayoreo, mientras que la Golden Delicious registró una diferencia de 47%.
En el precio pesan factores como la logística, la refrigeración y la clasificación de la fruta. También hay compradores dispuestos a pagar más por el tamaño y el sabor de ciertas variedades importadas. Esa demanda convive con hogares que, ante el alza de precios, pueden cambiar la manzana por otra fruta más barata.
En los comercios consultados, la manzana importada se ofrecía a un precio por kilo superior al de la nacional, esa diferencia en el anaquel no permite determinar si hubo dumping. Para investigarlo, la Secretaría de Economía compara el precio al que se exportó la manzana estadounidense a México con el de manzanas comparables en el mercado de Estados Unidos.
¿Qué investiga Economía?
La Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut) solicitó la investigación en agosto de 2025. Economía la abrió el 7 de enero de 2026 para examinar si las manzanas originarias de Estados Unidos se vendieron a México por debajo de su valor normal y si esas importaciones causaron daño a los productores nacionales. El periodo investigado va de abril de 2024 a marzo de 2025. Para evaluar el daño, la dependencia revisa tres años, desde abril de 2022.
La comparación del expediente es distinta a la de los precios en Iztapalapa. En la Central de Abasto se compara cuánto cuestan dos manzanas de distinto origen en el mismo mercado.
En la investigación, Economía analiza el precio al que la fruta estadounidense se exportó a México frente al valor normal de esa mercancía. Al abrir el caso, la dependencia señaló que, durante el periodo investigado, los costos unitarios de los productores nacionales subieron 3.3% mientras su precio de venta cayó 8%. Esa fue parte de la evidencia inicial para investigar el daño alegado por los productores.