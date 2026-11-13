Chihuahua gana terreno frente a la manzana de EU mientras México investiga dumping

Las mayores expectativas se dan mientras la Secretaría de Economía tiene abierta una investigación dumping sobre las manzanas originarias de Estados Unidos, a petición de los fruticultores de Chihuahua.

El USDA estima que México comprará 31,260 toneladas menos en el exterior que en el ciclo anterior. Su pronóstico se apoya en una mayor oferta nacional y en un consumo que apenas crecería 1%, a 1.16 millones de toneladas.

Chihuahua produce más

Más de 85% de la manzana mexicana sale de Chihuahua, donde municipios como Cuauhtémoc, Guerrero y Namiquipa sostienen el grueso de la cosecha. Esa concentración hace que el tiempo en el norte del país pese sobre el abasto nacional.

En enero de 2026, la lluvia llegó cuando los árboles todavía estaban en reposo, lo que ayudó a recuperar humedad en el suelo antes de la floración. El invierno también aportó las horas de frío que requiere el cultivo. A ese clima favorable se sumó la renovación de los huertos.

Una mejor cosecha le da a la fruta mexicana más espacio durante el otoño, cuando la oferta local es mayor y los compradores sensibles al precio pueden optar por variedades nacionales.

El reto viene después, pues el volumen que México cosecha equivale a casi tres cuartas partes de lo que consume y los distribuidores necesitan fruta importada para sostener el abasto durante todo el año. Incluso con la caída prevista, las compras externas de 2026-2027 quedarían por encima de las 291,100 toneladas del ciclo 2024/25.

La dependencia va en ambos sentidos, porque más de 98% de la manzana que México importa viene de Estados Unidos, y México es el principal destino de las exportaciones estadounidenses, con más de un tercio de sus envíos.

Lo que pasa en Washington, uno de los centros de producción de ese país, también mueve el mercado mexicano. En 2025-2026, una cosecha más grande en ese estado puso más fruta a disposición de los importadores mexicanos a precios atractivos. Las compras externas de México subieron a 341,260 toneladas.