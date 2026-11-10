En enero, Jennifer Bantle ya tiene aguacates listos para vender, pero cuenta que las empacadoras le rechazan la fruta hasta marzo porque ya tienen producto de México. Lleva 15 años con su huerta de Hass en el condado de San Diego, California, y dice que las importaciones han llevado los precios a mínimos históricos. Este año, según sus cuentas, le pagan en promedio 90 centavos de dólar por libra, menos de la mitad de los dos dólares que necesita para cubrir sus gastos.
Productores de California quieren limitar la entrada de aguacates mexicanos en el T-MEC
En Valley Center, en el mismo condado, Jaime Kovaly saca unos 36,000 kilos de aguacate al año de los 1,200 árboles que tiene en cinco hectáreas. Calcula que en los últimos cinco años el agua, la mano de obra y los agroquímicos le encarecieron casi 50% la producción, mientras que el precio mayorista se quedó estancado hasta que en 2026 cayó 30%. En las fincas vecinas, cuenta, algunos dueños prefirieron cerrar el riego y dejar que los árboles se secaran antes de seguir perdiendo dinero en el campo.
Bantle y Kovaly llevaron sus reclamos a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para que se discutan en la revisión del T-MEC de 2027 . El tratado sigue vigente, pero la decisión de Washington de no respaldar una prórroga por otros 16 años en la revisión conjunta de 2026 dio paso a revisiones anuales. En ese contexto, los dos productores califican de desleal la competencia con el aguacate mexicano y piden que su gobierno intervenga cuando les toca vender su cosecha, aunque cada uno propone una medida distinta.
Qué piden los productores de California en el T-MEC
Bantle pide prohibir la entrada de aguacate mexicano a la costa oeste y plantea extender el veto a todo Estados Unidos, pero si se opta por un cupo, lo aceptaría solo de septiembre a diciembre, los meses que identifica como su temporada baja. Sitúa su cosecha entre enero y septiembre. También invoca el caso de Nueva Zelanda, donde, según ella, se ha prohibido la entrada de aguacate mexicano.
Para Kovaly, la medida tiene que fijar cuánta fruta puede entrar durante la cosecha californiana, por lo que pide cuotas de importación en vez de aranceles y termina por proponer un contingente arancelario. Quiere que el límite quede en el tratado, ya que que busca un precio que le permita mantener la huerta abierta y sostiene que los exportadores mexicanos tienen otros mercados donde vender, aunque les resulte más fácil colocar la fruta en Estados Unidos.
Kovaly calcula que producir aguacate en México cuesta menos de una décima parte de lo que cuesta en California, mientras afirma que el estado llegó a producir 90% del aguacate de Estados Unidos y que ahora aporta alrededor de 10%. Su temor es que cierren más huertas y el mercado termine por depender por completo del abasto mexicano, al que considera expuesto a problemas fitosanitarios y a la extorsión.
Los productores advierten que en el condado se pierde una finca cada tres días y estima que quedan unos 1,700 productores de aguacate en California, en su mayoría pequeños, se presentan como una de las pocas voces que aún quedan en el sector, puesto que afirman que los importadores han ganado influencia sobre las reglas federales y estatales de comercialización y denuncia posibles conflictos de interés de personas con acciones en empresas importadoras.
A la pérdida de huertas le suma una preocupación por el agua y los incendios, alertan que, si los productores dejan de regar, miles de árboles podrían secarse y aumentar el riesgo de incendio. También dicen que conservar las fincas ayudaría a mantener el suministro de agua. Para Bantle, la posibilidad de vender su cosecha tiene que ver con lo que llama soberanía alimentaria. Si desaparecen las huertas, sostiene, el país pierde parte del control sobre su propio abasto.
En la frontera, su preocupación empieza con las plagas, pues señalan que desde el inicio del TLCAN han llegado más especies invasoras desde México. Calculan que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tiene unos 100 inspectores en ese país y cuestiona que puedan atender el volumen de fruta que cruza. Kovaly también menciona el riesgo fitosanitario entre sus razones para mantener producción en California.
Qué alegan sobre el crimen organizado
Bantle afirma que el contrabando de narcóticos ha aumentado desde el inicio del TLCAN y que, según ella, a menudo ocurre en cargamentos agrícolas. En ese pasaje habla de envíos agrícolas en general. Por separado, acusa a cárteles de comprar aguacate a 40 centavos de dólar por libra en la frontera de Texas. En su petición sostiene que un veto ayudaría a reducir el problema de las drogas.
Kovaly alega que cárteles mexicanos se infiltraron en el mercado del aguacate para lavar dinero del narcotráfico , principalmente del fentanilo. También los acusa de arrasar selvas para ampliar la superficie de cultivo y señala la extorsión como un riesgo para la cadena de suministro.
Cuánto importa Estados Unidos de aguacate mexicano
Mientras los productores piden un límite a la cantidad de fruta que entra, las cifras del USDA muestran una caída en el monto de las compras . Entre enero y septiembre de 2026, Estados Unidos importó aguacate fresco mexicano por 2,199.2 millones de dólares, frente a 2,583.6 millones en el mismo periodo de 2025. El valor cayó 14.9%, una diferencia de 384.5 millones de dólares.
El valor de las compras creció 111.4% entre 2015 y 2025, de 1,524.3 a 3,222.9 millones de dólares. El máximo de la serie se registró en 2024, con 3,418.2 millones. En 2025, el monto bajó 5.7% y aun así fue el segundo más alto de la serie, 18.3% por encima de 2023. Ese año, el aguacate fresco representó 7.4% del valor de las compras agrícolas de Estados Unidos a México.
California también es uno de los principales mercados para esa fruta, ya que en 2025 concentró 16% del volumen de aguacate vendido al menudeo en Estados Unidos, contando todos los orígenes, según un estudio de Texas A&M financiado por asociaciones de exportadores e importadores de Hass mexicano. El informe estima que, entre julio de 2025 y junio de 2026, la actividad vinculada a esa fruta aportó 580.9 millones de dólares al PIB estatal y sostuvo unos 5,325 empleos, más de la mitad en el comercio mayorista y minorista.
Las cifras muestran el peso del aguacate mexicano en Estados Unidos y En San Diego, los agricultores dicen que cada vez les cuesta más vender su cosecha y piden a Washington que intervenga de emergencia.