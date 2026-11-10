En Valley Center, en el mismo condado, Jaime Kovaly saca unos 36,000 kilos de aguacate al año de los 1,200 árboles que tiene en cinco hectáreas. Calcula que en los últimos cinco años el agua, la mano de obra y los agroquímicos le encarecieron casi 50% la producción, mientras que el precio mayorista se quedó estancado hasta que en 2026 cayó 30%. En las fincas vecinas, cuenta, algunos dueños prefirieron cerrar el riego y dejar que los árboles se secaran antes de seguir perdiendo dinero en el campo.

Bantle y Kovaly llevaron sus reclamos a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para que se discutan en la revisión del T-MEC de 2027 . El tratado sigue vigente, pero la decisión de Washington de no respaldar una prórroga por otros 16 años en la revisión conjunta de 2026 dio paso a revisiones anuales. En ese contexto, los dos productores califican de desleal la competencia con el aguacate mexicano y piden que su gobierno intervenga cuando les toca vender su cosecha, aunque cada uno propone una medida distinta.

Qué piden los productores de California en el T-MEC

Bantle pide prohibir la entrada de aguacate mexicano a la costa oeste y plantea extender el veto a todo Estados Unidos, pero si se opta por un cupo, lo aceptaría solo de septiembre a diciembre, los meses que identifica como su temporada baja. Sitúa su cosecha entre enero y septiembre. También invoca el caso de Nueva Zelanda, donde, según ella, se ha prohibido la entrada de aguacate mexicano.

Para Kovaly, la medida tiene que fijar cuánta fruta puede entrar durante la cosecha californiana, por lo que pide cuotas de importación en vez de aranceles y termina por proponer un contingente arancelario. Quiere que el límite quede en el tratado, ya que que busca un precio que le permita mantener la huerta abierta y sostiene que los exportadores mexicanos tienen otros mercados donde vender, aunque les resulte más fácil colocar la fruta en Estados Unidos.

Kovaly calcula que producir aguacate en México cuesta menos de una décima parte de lo que cuesta en California, mientras afirma que el estado llegó a producir 90% del aguacate de Estados Unidos y que ahora aporta alrededor de 10%. Su temor es que cierren más huertas y el mercado termine por depender por completo del abasto mexicano, al que considera expuesto a problemas fitosanitarios y a la extorsión.