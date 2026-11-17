La inclusión financiera trajo consigo educación. Los mexicanos con una cuenta bancaria ya aprendieron de los beneficios que brindan algunos bancos , así lo confirmó la novena edición del Índice Banamex de Inclusión Financiera en su edición 2026.

De acuerdo con el índice, el uso de cuentas de ahorro cayó 3.2% en 2025 en comparación con el 2024. La respuesta radicó en que los usuarios del sistema financiero tienen más información sobre el rendimiento que ofrecen algunas instituciones, tal es el caso de Nu, Plata, Ualá, Didi, entre otras.