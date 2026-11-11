Ganancias de los bancos en México caen 5% al cierre del tercer trimestre de 2026

Los bancos no siempre ganan dinero

En la última conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, presidente de gremio de banqueros, mencionó que en el imaginario colectivo se piensa que la banca en un negocio que siempre gana dinero, pero no necesariamente.

“La banca es un negocio como todos, pero es un negocio cíclico y de alto riesgo. Es un negocio que hay que cuidar mucho, estamos prestando dinero y hay que cuidar mucho detalle a quien le prestamos porque es el ahorro de los mexicanos”, mencionó.

Respecto a que en este año han caído a tasa anual las ganancias de los bancos , Emilio Romano Mussali explicó que los vaivenes de las utilidades no les sorprenden debido que son impulsados por temas coyunturales, como la reducción de la tasa de interés de Banco de México y la baja actividad económica.

También aseguró que la disminución de las utilidades se debe que la banca mexicana está prestando más dinero en segmentos de mayor riesgo y eso demando mayor uso de reservas.

“Eso demanda mayores reservas. Es algo manejable de los parámetros de la banca y como en todo hay en ganadores y perdedores”, consideró.