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Economía

Ganancias de los bancos en México caen 5% al cierre del tercer trimestre de 2026

En opinión de Emilio Romano, presidente de la ABM, en el imaginario colectivo se piensa que la banca en un negocio que siempre gana dinero
mié 11 noviembre 2026 06:21 PM
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Una sucursal de BBVA México en Avenida Paseo de la Reforma
De acuerdo con la ABM, los vaivenes de las utilidades en el sistema bancario mexicano no les sorprenden debido que son impulsados por temas coyunturales, como la reducción de la tasa de interés de Banco de México y una menor actividad económica. (Archivo Expansión)

Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que dirige Ángel Cabrera, señaló que entre enero y septiembre los bancos ganaron 223,783 millones de pesos, una reducción real de 4.93% en términos anuales.

Los bancos en México han reducido sus utilidades principalmente por la disminución de la tasa de referencia del Banco de México, mayor acumulación de reservas preventivas además de un lento dinamismo en la actividad económica del país.

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Los datos oficiales también detallaron que el G7, conformado por BBVA México, Santander, Banorte, Banamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa, observó cómo sus ganancias aumentaron 0.84% real anual al cierre del noveno mes de 2026.

BBVA México pierde, pero Banamex gana más

Entre enero y septiembre, BBVA México ganó 72,525 millones de pesos. Un monto 5.8% menor si se compara con el mismo periodo del 2025.

Las ganancias de Inbursa, banco propiedad de Carlos Slim, sumaron 12,932 millones de pesos entre enero y septiembre, lo que representó una caída anual de 26.4%.

El banco multinacional HSBC reportó un resulto neto de 5,421 millones de pesos. Un descenso anual rela de 22.3%.

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Por el contrario, el banco del G7 que incrementó sus ganancias fue Banamex. Entre enero y septiembre el banco de Fernando Chico Pardo obtuvo utilidades por 16,288 millones de peos, un aumento anual de 54.53%.

Banorte registró utilidades por 37,302 millones de pesos, 4.1% mayor que un año antes. Mientras que Santander México generó 27,646 millones de pesos, un 11.9% que enero septiembre del año pasado.

En tanto que Scotiabank tuvo un resultado neto de 9,806 millones de peos, un 26.3% mayor que enero-septiembre del 2025.

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Los bancos no siempre ganan dinero

En la última conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, presidente de gremio de banqueros, mencionó que en el imaginario colectivo se piensa que la banca en un negocio que siempre gana dinero, pero no necesariamente.

“La banca es un negocio como todos, pero es un negocio cíclico y de alto riesgo. Es un negocio que hay que cuidar mucho, estamos prestando dinero y hay que cuidar mucho detalle a quien le prestamos porque es el ahorro de los mexicanos”, mencionó.

Respecto a que en este año han caído a tasa anual las ganancias de los bancos , Emilio Romano Mussali explicó que los vaivenes de las utilidades no les sorprenden debido que son impulsados por temas coyunturales, como la reducción de la tasa de interés de Banco de México y la baja actividad económica.

También aseguró que la disminución de las utilidades se debe que la banca mexicana está prestando más dinero en segmentos de mayor riesgo y eso demando mayor uso de reservas.

“Eso demanda mayores reservas. Es algo manejable de los parámetros de la banca y como en todo hay en ganadores y perdedores”, consideró.

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BBVA, empresas, banca empresarial, crédito para empresas; innovación; tecnología HSBC, banca-digital, finanzas-personales Banamex

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