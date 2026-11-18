La investigación, titulada "Inside Deutsche Bank" , fue realizada por más de 200 periodistas de un consorcio entre los que figuran el Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, elDiario.es y la cadena alemana ZDF, entre otros.

Los documentos filtrados muestran que el banco siguió operando con clientes y gestionando flujos financieros de riesgo, entre ellos con oligarcas rusos, defraudadores fiscales y con el magnate Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Según los medios, la entidad antepuso sus intereses comerciales al cumplimiento de las sanciones internacionales, las normas contra el blanqueo de capitales y, en ocasiones, sus propios procedimientos internos.

Los datos proceden de dos denunciantes cuya identidad permanece oculta y fueron transmitidos, a través de periodistas sudafricanos e indios, a más de 50 medios de comunicación de todo el mundo.