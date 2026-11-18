Deutsche Bank está en el centro de la polémica tras una investigación periodística que reveló cómo el banco priorizó sus intereses comerciales frente a las alertas internas de riesgo con Jeffrey Epstein o los oligarcas rusos ligados a Vladimir Putin.
Deutsche Bank en México: Vendió su licencia a Citi y los fideicomisos a CIBanco
La investigación, titulada "Inside Deutsche Bank" , fue realizada por más de 200 periodistas de un consorcio entre los que figuran el Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, elDiario.es y la cadena alemana ZDF, entre otros.
Los documentos filtrados muestran que el banco siguió operando con clientes y gestionando flujos financieros de riesgo, entre ellos con oligarcas rusos, defraudadores fiscales y con el magnate Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.
Según los medios, la entidad antepuso sus intereses comerciales al cumplimiento de las sanciones internacionales, las normas contra el blanqueo de capitales y, en ocasiones, sus propios procedimientos internos.
Los datos proceden de dos denunciantes cuya identidad permanece oculta y fueron transmitidos, a través de periodistas sudafricanos e indios, a más de 50 medios de comunicación de todo el mundo.
Arribó a México en 1902
El banco de origen alemán tiene presencia en el país desde 1902. Sin embargo, sus años dorados quedaron en la historia. En 2015 anunció su salida de México justo cuando ocupó el lugar 17 del sistema bancario en cuanto a activos.
En ese momento ascendió a 73,204 millones de pesos y obtuvo una ganancia de 274 millones de pesos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Salió de México por reestructura
La salida de México no fue un hecho aislado. Hace 11 años el banco de origen alemán también anunció el retiro de su negocio en Argentina, Chile, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Malta, Perú y Uruguay tras anunciar una reestructuración global por pérdidas de 6,000 millones de euros.
En aquel tiempo, John Cryan, coconsejero delegado del banco, confirmó que la estrategia también incluyó el cierre de algunas filiales y localizaciones en países, así como reducción de personal e infraestructura.
El reacomodo también fue acompañado de un plan de un recorte de 15,000 empleados en un plazo de tres años.
Vendió la licencia a Citi
En 2022 Citigroup —cuya CEO es Jane Fraser— dio a conocer la adquisición de la licencia bancaria de inversión y banca corporativa a Deutsche Bank y con ello se facilitó la salida del conglomerado estadounidense de la cartera de consumo, por el proceso de venta de Banamex.
"La adquisición de esta licencia, sujeta a todas las aprobaciones regulatorias correspondientes, facilita nuestra salida de la banca de consumo y la capacidad de continuar con nuestras operaciones institucionales (banca corporativa y de inversión) en México”, explicó Citi en un comunicado.
Años previos, en el 2020 y en plena pandemia de Coronavirus, el banco alemán llevó a cabo la escisión de su portafolio fiduciario.
Los accionistas vendieron el negocio a CIBanco, institución que años más tarde fue acusada de lavado de dinero por Estados Unidos y que fue obligada a transferirlos a Multiva.
Fue en 2021 cuando en el Diario Oficial de la Federación se notificó que Deutsche Bank notificó su cierre definitivo y, en consecuencia, solicitó la revocación de su autorización para establecerse como oficina de representación en México.
Desde el 15 de enero de 1982, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizó a Deutsche Bank, el establecimiento de una oficina de representación denominada Deutsche Bank A.G., Frankfurt, Alemania, Representación en México.
Deutsche Bank opera como casa de bolsa
Actualmente solo opera como casa de bolsa como Deutsche Securities México y, de acuerdo con información del banco , se enfoca en atender a clientes corporativos mediante la provisión de derivados cambiarios y de renta fija.
“Esta sólida plataforma local en México forma parte de la estrategia a largo plazo de Deutsche Bank para desarrollar una franquicia global en una economía grande, importante y en crecimiento”, se lee en la página de internet.
Información de la CNBV arrojó que Deutsche Securities México tiene activos por 8,933 millones de pesos, lo que apenas representa 0.8% del sector.