De herramientas manuales a ataques automáticos

Hasta hace pocos meses, la participación de la inteligencia artificial en los ciberdelitos se limitaba a ser un asistente de texto mediante el cual se podían ejecutar diversos procesos manuales bajo la supervisión humana. Sin embargo, todo cambió en septiembre de 2026, cuando Google detectó por primera vez la presencia de un servidor capaz de ejecutar de manera autónoma el ciclo completo.

Este servidor, bautizado como exploit_agent, es capaz de realizar un análisis diferencial continuo del software de aplicaciones web populares; compara el código antes y después de los anuncios de parches; analiza los hallazgos para identificar posibles vulnerabilidades; elabora exploits (programas o secuencias de comandos) y ejecutarlos automáticamente sin intervención humana.

De acuerdo con el informe, el operador de este servidor estaba específicamente interesado en atacar sitios web franceses asociados con las industrias de medios y entretenimiento, así como con el sector educativo.

Ataques en tiempo récord y sin margen para la seguridad

Además de la automatización de los ciberataques sin intervención humana, otro de los factores a destacar es la velocidad en la que los servidores autónomos los realizan.

De acuerdo con el informe de Google, en agosto del 2026 fueron detectadas dos fallas críticas en el software de gestión de impresión PaperCut.Tras hacerse públicas las vulnerabilidades, los atacantes, apoyados por modelos de inteligencia artificial, generaron códigos para explotarlas en menos de 24 horas.

Además, según reportes de la firma GreyNoise, en cuestión de cuatro días se desató una campaña masiva contra cientos de organizaciones, donde los intrusos lograron tomar el control administrativo de las redes internas en apenas unos minutos.

Por otro lado, el uso de plataformas de código abierto como CAIRN, PentAGI o CyberStrikeAI está democratizando el cibercrimen, mientras que herramientas clandestinas de fraude, como el servicio JieYou, ya integran chatbots que permiten a delincuentes sin conocimientos técnicos avanzados configurar campañas de robo de datos simplemente escribiendo instrucciones en lenguaje cotidiano.

